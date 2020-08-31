لبحث خطوات التطبيع... وفد إسرائيلي رسمي إلى أبو ظبي

الوقت-يصل وفد إسرائيلي رسمي اليوم الإثنين إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد نحو أسبوعين على الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

الطائرة الإسرائيلية التي ستقلّ مساعدي نتنياهو وترامب إلى الإمارات، ستعبر المجال الجوي السعودي بعد موافقة الرياض، حيث سيعقد الوفد الإسرائيلي لقاءات مع مسؤولين في الإمارات تتناول دفع التطبيع والتعاون الاقتصادي والمدني والصحي، والتحضير لحفل التوقيع في واشنطن المتوقع في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

بالتوازي، أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأنه في ختام الاجتماع بين رئيس الحكومة والوفد الأميركي الأحد، خرج الجانبان لإصدار إعلان خاص لوسائل الاعلام حيث قال نتنياهو "غداً ستنطلق أول رحلة إسرائيلية تجارية للإمارات بمناسبة اتفاق التطبيع الأخير". واعتبر أن "هذه خطوة كبيرة لدولة اليهود من حيث التجارة والسياحة والاستثمارات وغير ذلك"، على حد تعبيره.

ورحّب نتنياهو، بقرار الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد، إلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية والعلاقات الاقتصادية مع الإسرائيليين.

بدوره، أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السبت، مرسوماً بإلغاء القانون الاتحادي في شأن مقاطعة "إسرائيل" والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع "إسرائيل".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن من البيت الأبيض يوم 13 آب/أغسطس الجاري عن اتفاق تطبيع علاقات بين الإمارات و"إسرائيل"، فيما زار رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين أبو ظبي، الأحد الماضي، لإجراء محادثات ستفضي إلى توقيع العديد من الاتفاقيات بين الطرفين.