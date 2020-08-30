الخارجية الإيرانية: السياسة الأمريكيّة يسودها قانون الغاب

الوقت- اعتبر وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاحد، أن قانون الغاب يسود منذ القدم على السياسة الامريكية.

جاء ذلك في تعليق لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على تصريح مسؤول وزارة الامن الداخلي الاميركية وتهديه بقمع الاحتجاجات والتظاهرات في بورتلاند.

وكان هذا المسؤول الاميركي قد صرح في وقت سابق، ان جميعع الخيارات مطروحة على الطاولة لمواجهة الاضطراباتت في مدينة بورتلاند.

وكتب ظريف تعليقا على هذه التصريحات: ان عبارة "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" كانت منذ القدم أحد محاور السياسة الخارجية الاميركية. ومعناها بعبارة بسيطة، قانون الغاب: عدم الاكتراث بأبسط مبادئ القوانين الدولية، اي عدم اللجوء الى القوة. والآن فإن إدارة ترامب تستخدم ذات التهديد ضد الاميركيين. فهل سيكون ذلك جرس الصحوة؟ ان شاء الله.

الجدير بالذكر، ان عبارة "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" كانت تستخدمها واشنطن وتلوح بها دوما في مواجهة الجمهورية الاسلامية الايرانية.