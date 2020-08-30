لبنان يشارك مسيرات ومواكب يوم عاشوراء مع فلسطين المحتلة

الوقت- انطلقت في لبنان مسيرات ومواكب، شارك فيها الاف المواطنين، ومئات السيارات في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق الجنوب اللبناني، وصولا للحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

ملتزمة بإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، جابت شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، مسيرات بمناسبة اليوم العاشر من المحرم.

وتزامنت المسيرات السيارة في طرقات الضاحية التي إنطلقت مباشرة، بعد كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع وقوف المواطنين على شرفات المنازل هاتفين بشعارات حسينية وعاشورائية.

أهالي صور وجنوب لبنان أحيوا عاشوراء بمراسم غير مسبوقة لهذه الذكرى العظيمة، بسبب القيود الصحية المفروضة، لمنع تفشي وباء كورونا.وخرج آلاف المواطنين بمواكب لمئات السيارات، رافعين رايات بطل كربلاء سبط الرسول الأكرم الامام الحسين (ع).

ومن مدينة الخيام الى بلدة كفركلا الحدودية مع فلسطين المحتلة، كذلك خرجت مواكب عاشورائية، وانطلق مئات المواطنين اللبنانيين، بعشرات السيارات للمشاركة بمراسم رفع راية الإمام الحسين (ع) عند بوابة فاطمة بمحاذاة الجدار الإسمنتي الذي يفصل الأراضي البنانية عن الأراضي الفلسطينية التي يحتلها الكيان الاسرائيلي.

كذلك شهدت معظم المناطق اللبنانية توزيع الطعام، وما يعرف بالهريسة اللبنانية التي يحضرها الناس، ويوزعونها وغيرها من الأطعمة ايام عاشواراء على حب ابي عبدالله الحسين وأهله وآصحابه.