نتنياهو وأشكنازي يرحبان بقرار بن زايد بشأن قانون "المقاطعة"

الوقت-رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بقرار رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد، إلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية والعلاقات الاقتصادية مع الإسرائيليين.

وقال نتنياهو عبر "تويتر"، إن هذه "الخطوة الهامة من شأنها دفع الازدهار والسلام في المنطقة قدماً".

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، إن إلغاء مقاطعة "إسرائيل"، هو "خطوة مهمة باتجاه سلام حقيقي، سيؤدي إلى إنجازات اقتصادية وتجارية لكلا الشعبين".

ودعا أشكنازي الدول الأخرى إلى "السير بالطريق الشجاعة التي تقودها الإمارات"، متوجهاً بالشكر إلى موظفي وزارة الخارجية "الذين عملوا سراً على مدى عقدين، ووضعوا البنى التحتية الدبلوماسية للعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات التي نرى ثمارها اليوم".

وقال معلق الشؤون الفلسطينية في القناة 13 الإسرائيلية أوهاد حمو، تعليقاً على قرار الإمارات، إن "ما كان قائماً حتى اليوم تحت الأرض، صار علنياً.. هناك أهمية كبيرة جداً للعلنية عبر هذه الخطوة. التزامن ليس صدفة، فيوم الاثنين سينطلق وفد إسرائيلي أميركي مشترك إلى الإمارات، يترأسه رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات ورئيس الوفد الأميركي جيرارد كوشنير، والهدف هو دفع التقدم في الاتفاق بين إسرائيل والإمارات".

وأضاف المعلق: "رحلة الطيران لشركة العال ستكون تاريخية. الرحلة 971 ستكون مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات، ونحن سنكون على متن هذه الرحلة".

وبعد إعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات و"إسرائيل"، أصدر رئيس دولة الإمارات، اليوم السبت، مرسوماً بإلغاء القانون الاتحادي في شأن مقاطعة "إسرائيل" والعقوبات المترتبة عليه.

ويأتي هذا المرسوم "ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.