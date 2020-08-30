هنية: قرارنا المضي في إنهاء الحصار الظالم على غزة

الوقت- قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن الحركة تتابع الأوضاع الجارية في قطاع غزة بشكل حثيث على صعيد الاتصالات والوساطات التي تقوم بها العديد من الأطراف في إطار العمل على كسر وإنهاء الحصار عن القطاع.

وفي بيان صادر عن مكتب هنية، فجر اليوم الأحد، أعرب عن ثقته بالدورين المصري والقطري، والجهد الذي يقوم به الآن السفير محمد العمادي في إطار جهود الوساطة.

وأضاف "ما زال رئيس الحركة وقيادتها خاصة في قطاع غزة يجرون الاتصالات، ونبذل الجهود لتحقيق إرادة شعبنا في إنهاء هذا الحصار، وتخليص القطاع من أثاره الكارثية، سيما مع دخول الكورونا الى داخل غزة".

واعتبر أن أن المشكلة الأساسية متمثلة في الاحتلال وتعنته ورفضه التعاطي مع مطالب شعبنا العادلة.

وتابع: "نعلن بمنتهى الوضوح أن قرارنا وقرار شعبنا هو المضي في إنهاء هذا الحصار الظالم بمختلف أشكاله".

ودعا هنية "نيكولاي ميلادينوف" الى تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في الوقوف إلى جانب أهلنا في القطاع، وإلزام الاحتلال بإنهاء معاناة شعبنا.

كما حث شعوب الأمة على الوقوف إلى جانب غزة الأبية، والقدس الشامخة، والشتات الفلسطيني المرابط على حدود العودة.