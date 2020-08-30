موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 11 محرم 1442

إخترنا لكم

المقاومة رابضة على قلوب الصهاينة.. رغم الضغوط حزب الله في أوج قوته

المقاومة رابضة على قلوب الصهاينة.. رغم الضغوط حزب الله في أوج قوته حياة الرّعب التي يعيشها الكيان أوصله لحالة الفصام والانفصال عن الواقع إذ بات يتهيأ له أحداث لم تقع إلّا بمُخيِّلته، فلمجرد امتلاك حزب الله

أيام الأمريكيين الصعبة في العراق قامت فصائل المقاومة العراقية في الأشهر الأخيرة بإهانة وإذلال القوات الإرهابية الأمريكية بشكل متكرر في أجزاء مختلفة من البلاد، مما أجبر واشنطن في نهاية المطاف على إخلاء ثماني قواعد ومعسكرات عسكرية.

الإمارات تتحوّل إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفّي حُنين من التطبيع لم تكد نشوة توقيع اتفاق التطبيع الاستسلامي بين دويلة الإمارات العربية المتحدة والكيان الإسرائيلي تنتهي حتى تفاجأ عيال زايد بأنّهم تورطوا

إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق الوقت- خمسة آلاف جندي أمريكي ينتشرون في العراق بات اليوم وجودهم مهدداً في كُلِّ لحظة بعد أن باتت صواريخ المُقاومة العراقية تنهال عليهم من كلِّ جانب، خصوصاً بعد ارتكابهم لجريمة القرن باغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المُهندس...

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟ بعد كسر السعودية صمتها، السؤال الذي يطرح نفسه هو، ما هي أسباب موقف الرياض الأخير الذي يتعارض مع أدائها في السنوات الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية؟

أخبار

نتنياهو وأشكنازي يرحبان بقرار بن زايد بشأن قانون "المقاطعة"

نتنياهو وأشكنازي يرحبان بقرار بن زايد بشأن قانون "المقاطعة"

الوقت-رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بقرار رئيس دولة الإمارات العربية خليفة

تقرير: العنصرية في أميركا أشد فتكاً من فيروس كورونا الوقت- يتجاوز متوسط أعمار البيض المتوقع في الولايات المتحدة بكثير السود كل عام وكذلك في العام الجاري

هنية: قرارنا المضي في إنهاء الحصار الظالم على غزة الوقت- قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن الحركة تتابع الأوضاع الجارية

لجنة برلمانية عراقية تكشف عن ايادي خارجية تنفذ الاغتيالات لخلق الفوضى الوقت- كشفت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي، أمس السبت، عن وجود

جاووش أوغلو: فرنسا تسعى لإنشاء قوة أوروبية وإضعاف الناتو الوقت- عدّ وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو الموقف الفرنسي المؤيد لليونان في شرق ا

آلاف المستوطنين يطالبون باستقالة نتنياهو الوقت- تظاهر آلاف المستوطنين في مدينة القدس المحتلة، مساء السبت، مطالبين

السيد حسن نصرالله: قرار الرد قاطع وحاسم الوقت-أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن قرار الرد على

اشتعال حرائق كبيرة في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة الوقت- ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية، أن 25 حريقًا اندلع اليوم السبت، في مستوطنات "غلاف غزة" بفعل البالونات الحارقة تركزت غالبيتها في نطاق مجلس مستوطنات "أشكول" المحاذي لجنوبي قطاع غزة.

حساب معتقلي الرأي السعودي يكشف موعد محاكمة فلسطينيين وأردنيين بتهمة دعم المقاومة الوقت- كشف حساب معتقلي الرأي، أن المحكمة السعودية الجزائية المتخصصة، حددت موعدا لجلسات محاكمة عدد من المقيمين الفلسطينيين والأردنيين المعتقلين منذ أكثر من سنة، بتهمة دعم المقاومة.

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استخدام العدوان السعودي القنابل العنقودية في الحديدة اليمنية الوقت- اعربت الامم المتحدة عن قلقها ازاء استخدام قوى العدوان السعودي الذخيرة العنقودية خلال هجماتها الجوية في محافظة الحديدة اليمنية .

الدفاع النيابية بالعراق تحذّر من محاولة تركيا لاحتلال مناطق عراقية الوقت- حذرت لجنة الدفاع النيابية في العراق، من محاولة تركيا لاحتلال عدة مناطق في العراق عبر ضرباتها المتكررة.

مع تفاقم الازمة بين البلدين.. الاتحاد الاوروبي يهدّد بفرض عقوبات على أنقرة بسبب أثينا الوقت- بدأت تركيا مناورات عسكرية جديدة في شرق البحر المتوسط، من المفترض أن تستمر أسبوعين، في مؤشر على استمرار التوتر بين أنقرة وأثينا بشأن تقاسم موارد الطاقة في هذه المنطقة. ومع تفاقم الازمة بين البلدين، تتخذ دول الاتحاد الاوروبي مواقف داعمة لاثينا في مواجهة انقرة، حيث تحدث الرئيس الفرنسي عن خطوط حمراء .

البنتاغون ينوي الثأر لجنوده من روسيا بعد الصدام بسوريا الوقت- تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير موخين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن علاقة حادثة الصدام بين الدورية العسكرية الروسية وقوة أمريكية في سوريا بمقتل الجنرال الروسي غلادكيخ مؤخرا.

استكمالأ للخيانة.. الإمارت تصدر مرسوماً بإلغاء ’قانون مقاطعة إسرائيل’ الوقت- أصدر رئيس دولة الإمارات "خليفة بن زايد آل نهيان"، مرسوما بإلغاء القانون الاتحادي في شأن مقاطعة "إسرائيل" والعقوبات المترتبة عليه.

الدفاع الروسية: مقاتلتان روسيتان تعترضان قاذفة أمريكية فوق بحر البلطيق الوقت- أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنّ مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27" اعترضتا قاذفة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق مياه بحر البلطيق.

تظاهرات في مالمو احتجاجاً على أنشطة مناهضة للإسلام الوقت-أعلنت الشرطة السويدية اندلاع أعمال شغب في مدينة مالمو بجنوب البلاد،

مدينة ووهان الصينية تعلن إعادة فتح المؤسسات التعليمية الوقت-أعلنت السلطات في مدينة ووهان الصينية، مكان انتشار تفشي جائحة كوفيد-19، وأكثر المدن تضرراً

لجنة بمجلس النواب الأميركي تتهم بومبيو بسوء استغلال منصبه الوقت-أعلنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي أنها بدأت إجراءات اتهام وزير الخارجي

تركيا تعلن اعتراضها طائرات حربية يونانية فوق مياهها الإقليمية شرق المتوسط الوقت-أعلنت تركيا اعتراضها 6 طائرات من نوع "إف-16"

على خلفية التظاهرات في طرابلس.. حكومة الوفاق توقف وزير الداخلية وتحيله للتحقيق الوقت-أوقف رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، وزير داخليته فتحي باشاغا عن أداء مهامه احتياطياً

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

البنتاغون ينوي الثأر لجنوده من روسيا بعد الصدام بسوريا

السيد حسن نصرالله: قرار الرد قاطع وحاسم

آلاف المستوطنين يطالبون باستقالة نتنياهو

اشتعال حرائق كبيرة في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استخدام العدوان السعودي القنابل العنقودية في الحديدة اليمنية

استكمالأ للخيانة.. الإمارت تصدر مرسوماً بإلغاء ’قانون مقاطعة إسرائيل’

حساب معتقلي الرأي السعودي يكشف موعد محاكمة فلسطينيين وأردنيين بتهمة دعم المقاومة

هنية: قرارنا المضي في إنهاء الحصار الظالم على غزة

الدفاع النيابية بالعراق تحذّر من محاولة تركيا لاحتلال مناطق عراقية

نتنياهو وأشكنازي يرحبان بقرار بن زايد بشأن قانون "المقاطعة"

لجنة برلمانية عراقية تكشف عن ايادي خارجية تنفذ الاغتيالات لخلق الفوضى

مع تفاقم الازمة بين البلدين.. الاتحاد الاوروبي يهدّد بفرض عقوبات على أنقرة بسبب أثينا

جاووش أوغلو: فرنسا تسعى لإنشاء قوة أوروبية وإضعاف الناتو

تقرير: العنصرية في أميركا أشد فتكاً من فيروس كورونا

الإمارات تتحوّل إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفّي حُنين من التطبيع

مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية

جنود سعوديون يدخلون إلى قاعدة الشدادي في الحسكة

روسيا: الاتفاق بين إيران والوكالة الذرية يؤكّد أنّ الزيارة شكلت تقدماً حقيقياً

كوريا الجنوبية تهدد اليابان بإنهاء اتفاقية استخباراتية

البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية

تظاهرات في مالمو احتجاجاً على أنشطة مناهضة للإسلام

بعد الاعتداء التركي.. واشنطن تطالب أنقرة وبغداد بالتفاوض

مدينة ووهان الصينية تعلن إعادة فتح المؤسسات التعليمية

القوات العراقية: الفساد له تأثير كبير على ما يحدث في البصرة

روحاني: نحن ندير البلاد حاليًا على أساس استمرار الحظر

بايدن: ترامب يصبّ الزيت "على كلّ النيران"

ترامب يعلن رسمياً ترشحه للرئاسة الأميركية المقبلة

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟

ترامب يدين العنف ويدعو حكام الولايات إلى الاستعانة بالحرس الوطني

السيادة اللبنانية على المحك.. ماذا تفعل البوارج الأجنبية على شواطئ بيروت؟

انضمام "برايان هوك" إلى أوراق "ترامب" المحترقة والمناهضة لإيران

اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية

انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات

مناورات "النبي الأعظم 14" تذهل العالم.. ما هي الرسائل التي أرادت إيران إيصالها للغرب ؟ + صور

مراهنات نتنياهو على الاشتباكات المحدودة مع حزب الله اللبناني

العراق يرسل 13 ألف طن من القمح إلى لبنان

مركز أبحاث أمريكي: الصفقة الإيرانية - الصينية ستغيّر ميزان القوى في الشرق الأوسط

ترامب يوقع على قرارات رئاسية لمساعدة المتضررين من كورونا والعاطلين عن العمل

شربل وهبة؛ هل يساهم الوزير الجديد في انقاذ لبنان؟

منظمة الصحة العالمية تحذر: الشباب ليسوا بمنأى من كورونا

رقعة الاحتجاجات الغاضبة تتسع .. هل تحرق نيرانها حكومة نتنياهو؟

جامعة الدول العربية، قصة واحدة وتعاملان متباينان

لماذا يريد الأوروبيون معرفة مصير ولي العهد السعودي السابق من محمد بن سلمان؟

جيش العقيدات يتحصن بالأرض ويعد بإخراج الاحتلال؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

هنية: قرارنا المضي في إنهاء الحصار الظالم على غزة

الأحد 11 محرم 1442
 
 
 
 
 
هنية: قرارنا المضي في إنهاء الحصار الظالم على غزة

هنية: قرارنا المضي في إنهاء الحصار الظالم على غزة

الوقت- قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن الحركة تتابع الأوضاع الجارية

مواضيع ذات صلة

الرسائل الخفيّة لزيارة هنية إلى تركيا

هنية يوجّه رسالة إلى 40 من القادة والزعماء.. ما الذي جاء فيها؟

بمشاركة عباس وهنية.. حماس تعلن عن مهرجان "سيؤسس لمرحلة وفاق"

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن الحركة تتابع الأوضاع الجارية في قطاع غزة بشكل حثيث على صعيد الاتصالات والوساطات التي تقوم بها العديد من الأطراف في إطار العمل على كسر وإنهاء الحصار عن القطاع.

وفي بيان صادر عن مكتب هنية، فجر اليوم الأحد، أعرب عن ثقته بالدورين المصري والقطري، والجهد الذي يقوم به الآن السفير محمد العمادي في إطار جهود الوساطة.

وأضاف "ما زال رئيس الحركة وقيادتها خاصة في قطاع غزة يجرون الاتصالات، ونبذل الجهود لتحقيق إرادة شعبنا في إنهاء هذا الحصار، وتخليص القطاع من أثاره الكارثية، سيما مع دخول الكورونا الى داخل غزة".

واعتبر أن أن المشكلة الأساسية متمثلة في الاحتلال وتعنته ورفضه التعاطي مع مطالب شعبنا العادلة.

وتابع: "نعلن بمنتهى الوضوح أن قرارنا وقرار شعبنا هو المضي في إنهاء هذا الحصار الظالم بمختلف أشكاله".

ودعا هنية "نيكولاي ميلادينوف" الى تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في الوقوف إلى جانب أهلنا في القطاع، وإلزام الاحتلال بإنهاء معاناة شعبنا.

كما حث شعوب الأمة على الوقوف إلى جانب غزة الأبية، والقدس الشامخة، والشتات الفلسطيني المرابط على حدود العودة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

هنية قطاع غزة الحصار هنية قطاع غزة الحصار

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء