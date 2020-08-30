آلاف المستوطنين يطالبون باستقالة نتنياهو

الوقت- تظاهر آلاف المستوطنين في مدينة القدس المحتلة، مساء السبت، مطالبين باستقالة بنيامين نتنياهو وحكومته على خلفية محاكمته في قضايا فساد.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، بأنّ آلاف الإسرائيليين خرجوا للتظاهر باتجاه مقر إقامة نتنياهو، في شارع "بلفور" بالقدس.

وأضافت انّ "المتظاهرين خالفوا أوامر الشرطة التي لم ترخص التظاهرة"، كما أوقفوا حركة القطار الخفيف في المدينة.

وأفاد مراسل "الأناضول" بأنّ المتظاهرين منعوا شخصا من رفع علم الإمارات خلال التظاهرة، مشددين على أن الهدف الوحيد من تجمعهم، المطالبة بإقالة نتنياهو وحكومته الائتلافية القائمة منذ 17 مايو/ أيار الماضي.

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال)، مطالبين باستقالته أيضا.

ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، يتظاهر آلاف المستوطنين أسبوعيا، وأحيانا أكثر من مرة في الأسبوع، للمطالبة باستقالة نتنياهو.