حساب معتقلي الرأي السعودي يكشف موعد محاكمة فلسطينيين وأردنيين بتهمة دعم المقاومة

الوقت- كشف حساب معتقلي الرأي، أن المحكمة السعودية الجزائية المتخصصة، حددت موعدا لجلسات محاكمة عدد من المقيمين الفلسطينيين والأردنيين المعتقلين منذ أكثر من سنة، بتهمة دعم المقاومة.

وأوضح معتقلي الرأي، في تغريدات عبر تويتر، أن جلسات المحاكمة ستنطلق اعتبارا من مطلع شهر صفر القادم، أي بعد نحو 3 أسابيع من اليوم، وأورد حساب معتقلي الرأي قائمة تضم 36 اسما قال إنها لعدد من الشخصيات المعنية بالمحاكمة.

وفي فبراير/شباط 2019، أوقفت الرياض أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها بتهم ينفونها بدعم الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم المالي للمقاومة.

من جانب آخر، أشار حساب معتقلي الرأي إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في محكمة الإرهاب ستعقد جلسة للشيخ "ناصر العمر" خلال الأيام القليلة القادمة، إضافة إلى عدد آخر من المشايخ من معتقلي الرأي.

وأضاف أنه تأكد له صدور حكم بالسجن مدة 5 سنوات على الدكتور "إبراهيم الحارثي"، المديرِ التنفيذي سابقا لمدارس الأندلس الأهلية، الذي اعتُـقل عام 2017، في محاكمة سرية، رغم وعود سابقة لعائلته بقرب إطلاق سراحه، وأكد الحساب أن العائلة فوجئت بخبر الحكم.