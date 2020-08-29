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  السبت 10 محرم 1442

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أخبار

الدفاع النيابية بالعراق تحذّر من محاولة تركيا لاحتلال مناطق عراقية

السبت 10 محرم 1442
 
 
 
 
 
الدفاع النيابية بالعراق تحذّر من محاولة تركيا لاحتلال مناطق عراقية
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الوقت- حذرت لجنة الدفاع النيابية في العراق، من محاولة تركيا لاحتلال عدة مناطق في العراق عبر ضرباتها المتكررة.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح لـ"المعلومة"، إن موقف الحكومة لا يزال خجول من الاعتداءات والضربات التركية المستمرة والمنتهكة للسيادة، لافتا إلى إن الاستنكار والشجب ليس من عمل الحكومة إنما عليها إن تصعد باتجاه رفع الدعاوى ضد تركيا لدى مجلس الأمن الدولي واتخاذ إجراءات أكثر فعالية.

وأضاف أن تكرار الاستهداف التركي ينم عن إطماع تركية ومحاولة لاحتلال عدد من المناطق العراقية، مبينا أن تركيا توغلت بشكل كبير داخل العراق دون أي موافقة رسمية.

واعتبر الخبير القانوني علي التميمي، الخميس الماضي، تكرار الضربات التركية على مواقع داخل الأراضي العراقية بأنه استهانة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وكان اخر هذه الضربات أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن خرق طائرات تركية الأجواء العراقية وقتلها مدنيين اثنين في سنجار.

وتشنّ تركيا منذ منتصف حزيران الماضي، هجمات جوية ومدفعية مكثفة في أراضي منطقة كردستان العراق ، في إطار عمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر"، وتقول إنها تستهدف من خلالها حزب العمال الكردستاني.

يذكر بأن السلطات العراقية اعلنت استنكارها عن استمرار الخروقات الجوية التركية ضد السيادة العراقية.

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كلمات مفتاحية :

كردستان العراق علي التميمي الضربات التركية لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية كاطع الركابي

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