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  السبت 10 محرم 1442

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تظاهرات في مالمو احتجاجاً على أنشطة مناهضة للإسلام

تظاهرات في مالمو احتجاجاً على أنشطة مناهضة للإسلام

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أخبار

تظاهرات في مالمو احتجاجاً على أنشطة مناهضة للإسلام

السبت 10 محرم 1442
 
 
 
 
 
تظاهرات في مالمو احتجاجاً على أنشطة مناهضة للإسلام

تظاهرات في مالمو احتجاجاً على أنشطة مناهضة للإسلام

الوقت-أعلنت الشرطة السويدية اندلاع أعمال شغب في مدينة مالمو بجنوب البلاد،
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الوقت-أعلنت الشرطة السويدية اندلاع أعمال شغب في مدينة مالمو بجنوب البلاد، حيث تجمع ما لا يقل عن 300 شخص للاحتجاج على أنشطة مناهضة للإسلام.

وأفاد متحدث باسم الشرطة بأن المحتجين رشقوا رجال الشرطة بكل ما طالته أيديهم كما أُضرمت النار في إطارات سيارات.

وقال المتحدث "لم نسيطر على الوضع، ولكننا نعمل بقوة للسيطرة عليه"، وأضاف "نرى أن هناك صلة بين ما يحدث حالياً وما حدث في وقت سابق اليوم، حيث تصاعدت الاحتجاجات في نفس المكان الذي أحرق فيه اليمنيون المتطرفون القرآن".

وكان متطرفون يمينيون قد أحرقوا في وقت سابق اليوم نسخة من القرآن في مالمو.

وقالت صحيفة "آفتونبلاديت"، إن مالمو شهدت عدة أنشطة مناهضة للإسلام يوم الجمعة من بينها قيام ثلاثة رجال بركل نسخة من القرآن فيما بينهم في ميدان عام.

وأضافت الصحيفة أن الاحتجاجات المناهضة للإسلام وقعت بعد رفض منح زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنمركي اليميني المتطرف، راسموس بالودان، تصريحاً لحضور اجتماع في مالمو، وتم منع دخوله عند الحدود السويدية.

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راسموس بالودان مالمو أعمال شغب مناهضة الإسلام الشرطة السويدية

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