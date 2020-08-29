مدينة ووهان الصينية تعلن إعادة فتح المؤسسات التعليمية

الوقت-أعلنت السلطات في مدينة ووهان الصينية، مكان انتشار تفشي جائحة كوفيد-19، وأكثر المدن تضرراً بفيروس كورونا بالصين، إنها ستعيد فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة يوم الثلاثاء.

وقالت الحكومة المحلية يوم الجمعة إنه من المقرر أن تستأنف 2842 مؤسسة تعليمية في شتى أنحاء المدينة الدراسة أمام نحو 1.4 مليون طالب عندما يبدأ فصل الخريف الدراسي، كما تستأنف جامعة ووهان الدراسة يوم الإثنين، بحسب رويترز.

وذكرت المدينة أنها أعدت خططاً طارئة للتحول للتعليم من خلال الإنترنت إذا تغيرت مستويات الخطر.

ونصحت سلطات المدينة الطلاب بوضع كمامات خلال الذهاب والإياب من المدرسة وتفادي وسائل النقل العام إن أمكن.

وصدرت أوامر للمدارس بتخزين أدوات مكافحة المرض والقيام بدورات تدريب للمساعدة في الاستعداد لعمليات تفش جديدة للمرض. ويجب على المدارس أيضاً فرض قيود على التجمعات غير الضرورية وتقديم تقارير يومية للسلطات الصحية.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 85022 حالة حتى أمس الجمعة، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.