تركيا تعلن اعتراضها طائرات حربية يونانية فوق مياهها الإقليمية شرق المتوسط

الوقت-أعلنت تركيا اعتراضها 6 طائرات من نوع "إف-16" يونانية آتية من جزيرة كريت.

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى إبعاد الطائرات اليونانية عن منطقة إخطار "نافتيكس"، بعد أن اقتربت منها، يوم الخميس الماضي.

كما شددت الوزارة على أن القوات البحرية والجوية التركية تواصل العمل بتصميم غير محدود لحماية حقوقها ومصالحها شرقي البحر المتوسط.

من جهته، بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ آخرالتطورات في شرق البحر المتوسط.

مكتب الرئيس التركي قال إن إردوغان أبلغ ستولتنبرغ أن انقرة ستواصل حماية حقوقها ومصالحها في كل مكان.

وكانت تركيا أعلنت الخميس الماضي عن إجراء تدريبات تتضمن إطلاق النار في شرق البحر المتوسط قبالة ساحل الإسكندرونة الواقعة إلى الشمال الشرقي من قبرص في أول يومين من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك في أحدث حلقة في سلسلة من التدريبات العسكرية التي أجّجت التوتر مع اليونان.

في المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية عن وصول 9 طائرات حربية إماراتية إلى قاعدة "سودا" في اليونان للمشاركة في تدريبات مشتركة.

وقالت الأركان اليونانية في بيان نشر على موقعها إن من بين الطائرات التي وصلت إلى القاعدة 4 مقاتلات "إف-16"، وطائرة نقل "سي-130"، و3 طائرات نقل من نوع "سي-17".

ومع اتساع نطاق النزاع بين تركيا واليونان، قالت فرنسا إنها ستنضم إلى مناورات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط.

بالتوازي، صادق البرلمان اليوناني على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر، بتأييد أغلبية النواب في البرلمان اليوناني.

وكان قادة القوات المسلحة في اليونان أكدوا في وقت سابق أنّ أثينا لن تقبل بأي ابتزاز"، و"ستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية"، رداً على إرسال أنقرة مجدداً سفينة للتنقيب عن النفط قرب جزيرة يونانية.