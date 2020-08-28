مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية

الوقت-أقدم مستوطنون في الضفة الغربية، اليوم الجمعة، على نصب خيم وحظيرة أغنام على أراضي بلدة سنجل شمال رام الله.

وقال رئيس بلدية عبوين، إنّ مستوطنين نصبوا 4 بيوت متنقلة على أراضي الفلسطينيين، في المنطقة التي تتوسط بلدات عبوين وجلجليا وسنجل، مشيراً إلى أنّ "الأرض التي أُقيمت عليها البؤرة الاستيطانية والأراضي المحيطة بها، التابعة للبلدات الثلاث، يملك أصحابها أوراقاً رسمية تؤكد ملكيتها".

أمّا في في قرية كفر قدوم، فأصيب شاب بالرصاص، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في القرية، والتي خرجت تنديداً بجرائم الاحتلال بحق أبناء القرية، وكان آخرها زرع عبوات ناسفة في أحد شوارعها.

وفي هذا السياق، أحرق مستوطنون مركبة لأحد المواطنين الفلسطينيين، كما وخطّوا شعارات عنصرية على جدران منزله في عصيرة القبلية جنوب نابلس.