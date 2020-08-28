موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 9 محرم 1442

إخترنا لكم

المقاومة رابضة على قلوب الصهيانة.. رغم الضغوط حزب الله في أوج قوته

المقاومة رابضة على قلوب الصهيانة.. رغم الضغوط حزب الله في أوج قوته حياة الرّعب التي يعيشها الكيان أوصله لحالة الفصام والانفصال عن الواقع إذ بات يتهيأ له أحداث لم تقع إلّا بمُخيِّلته، فلمجرد امتلاك حزب الله

الإمارات تتحوّل إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفّي حُنين من التطبيع لم تكد نشوة توقيع اتفاق التطبيع الاستسلامي بين دويلة الإمارات العربية المتحدة والكيان الإسرائيلي تنتهي حتى تفاجأ عيال زايد بأنّهم تورطوا

إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق الوقت- خمسة آلاف جندي أمريكي ينتشرون في العراق بات اليوم وجودهم مهدداً في كُلِّ لحظة بعد أن باتت صواريخ المُقاومة العراقية تنهال عليهم من كلِّ جانب، خصوصاً بعد ارتكابهم لجريمة القرن باغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المُهندس...

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟ بعد كسر السعودية صمتها، السؤال الذي يطرح نفسه هو، ما هي أسباب موقف الرياض الأخير الذي يتعارض مع أدائها في السنوات الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية؟

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟ الوقت- لم تبع الولايات المتحدة مقاتلات "إف 35" خلال السنوات الماضية إلا لحلفائها الاستراتيجيين، وهذا الأمر قد يكون بمثابة جرس إنذار لدولة قطر وللمملكة العربية السعودية، اللتين تستضيفان قواعد أمريكية ولديهما العديد من الاتفاقيات الأمنية مع واشنطن.

أخبار

بمناسبة ترشحه.. ترامب يقيم حفلاً مزدحماً خالياً من إجراءات الوقاية من كورونا

بمناسبة ترشحه.. ترامب يقيم حفلاً مزدحماً خالياً من إجراءات الوقاية من كورونا

الوقت-أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب حفلاً مزدحماً في البيت الأبيض

الرئيس البيلاروسي: يمكننا الرد على العقوبات الغربية المحتملة الوقت-أوقفت الشرطة البيلاروسية عشرات المحتجين وسط العاصمة مينسك

مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية الوقت-أقدم مستوطنون في الضفة الغربية، اليوم الجمعة، على نصب خيم وحظيرة

الموساد الإسرائيلي: العلاقة بين تل أبيب وأبو ظبي بدأت في الخفاء قبل 15 عاماً الوقت-كشف الرئيس السابق للاتصال مع أجهزة الاستخبارات الخارجية في الموساد الإسرائيلي، ديفيد ميدان،

الإليزيه: ماكرون "لن يستسلم" وسيقوم باللازم لإيجاد حل لأزمة لبنان الوقت-أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة رغبته في إيجاد حل للأزمة في لبنان،

عبد اللهيان: الشرق الأوسط الجديد يتشكّل من خلال طرد أميركا من المنطقة الوقت-أكّد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أميرعبد اللهيان، أن الشرق الأوسط

"ميدل إيست آي": الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خيانة ونفاق الوقت-كتب المؤرخ والأكاديمي البريطاني آفي شلايم مقالة في موقع "ميدل إيست آي"

كتائب حزب الله-العراق تنتقد سياسات الحكومة العراقية "الغامضة" في علاقاتها

أكثر من 180 ألف وفاة بكورونا وترامب يعلن شراء 150 مليون فحص سريع الوقت-تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ "كوفيد-19" في الولايات المتّحدة عتبة

مطالبات بالافراج عن الرسام الأردني عماد حجاج الذي سخر من تطبيع الامارات الوقت-استنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" اعتقال السلطات الأردنية رسام الكاريكاتور

جنود سعوديون يدخلون إلى قاعدة الشدادي في الحسكة الوقت-أفادت وسائل إعلامية سورية، يوم أمس، بوصول نحو 20 جندياً

في ظل التوتر في البحر المتوسط.. تدريبات عسكرية مشتركة بين الإمارات واليونان الوقت-أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية عن وصول 9 طائرات حربية إماراتية

بايدن: ترامب يصبّ الزيت "على كلّ النيران" الوقت-اتّهم المرشّح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن منافسه

ترامب يعلن رسمياً ترشحه للرئاسة الأميركية المقبلة الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة رسمياً قبوله ترشيح الحزب

ترامب يدين العنف ويدعو حكام الولايات إلى الاستعانة بالحرس الوطني الوقت-دعا رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب حكام الولايات الديمقراطيين

إيران توطن 80 % من القطع المستخدمة بصناعة النفط الوقت-أعلن المدير التنفيذي لشركة مناطق النفط الجنوبية الايرانية، أن ورغم الحظر

ترامب: قادة الصين يريدون فوز بايدن بالرئاسة الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن من يريدون فوز جو

بيان مشترك: طهران ستسمح للوكالة الذرية بزيارة منشأتين حددتهما الوكالة الوقت-قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران إن "طهران ستسمح للوكالة

متحدثاً عن السودان.. ظريف يتوجه بـ"الشكر" لبومبيو! الوقت-وجّه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، امس الأربعاء، رسالة إلى وزير الخارجية

بعد البحرين.. بومبيو يصل إلى الإمارات لبحث اتفاق التطبيع مع "إسرائيل" الوقت-وصل وزير الخارجية الأميركيّ مايك بومبيو إلى الإمارات اليوم في إطار

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

المقاومة رابضة على قلوب الصهيانة.. رغم الضغوط حزب الله في أوج قوته

مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية

في ظل التوتر في البحر المتوسط.. تدريبات عسكرية مشتركة بين الإمارات واليونان

مطالبات بالافراج عن الرسام الأردني عماد حجاج الذي سخر من تطبيع الامارات

"ميدل إيست آي": الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خيانة ونفاق

الرئيس البيلاروسي: يمكننا الرد على العقوبات الغربية المحتملة

كتائب حزب الله-العراق تنتقد سياسات الحكومة العراقية "الغامضة" في علاقاتها

جنود سعوديون يدخلون إلى قاعدة الشدادي في الحسكة

ترامب يعلن رسمياً ترشحه للرئاسة الأميركية المقبلة

أيام الأمريكيين الصعبة في العراق

أكثر من 180 ألف وفاة بكورونا وترامب يعلن شراء 150 مليون فحص سريع

بمناسبة ترشحه.. ترامب يقيم حفلاً مزدحماً خالياً من إجراءات الوقاية من كورونا

عبد اللهيان: الشرق الأوسط الجديد يتشكّل من خلال طرد أميركا من المنطقة

بايدن: ترامب يصبّ الزيت "على كلّ النيران"

الإليزيه: ماكرون "لن يستسلم" وسيقوم باللازم لإيجاد حل لأزمة لبنان

ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن.. كيف سلبت الأموال السعوديّة القرارات الأمميّة؟

كتائب حزب الله-العراق تنتقد سياسات الحكومة العراقية "الغامضة" في علاقاتها

بومبيو: أطلقنا عملية إعادة العقوبات التي كانت مفروضة على إيران

وزير الدفاع الايراني يصل موسكو

الحكومة البريطانيّة تعلق على أنباء "استقالة بوريس جونسون"

ترامب يعقد مؤتمراً صحفياً بشأن "اختراق علاجي كبير" لكورونا

رياح التطبيع لا تسير كما تشتهي واشنطن.. السودان يرفض فمن التالي؟

بومبيو في "إسرائيل" ما الذي يبيّتون له؟

سوريا: الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي ناجم عن اعتداء إرهابي

تواصل التظاهرات في ويسكونسن بعد مقتل أميركي أفريقي برصاص الشرطة

الاستخبارات العراقية تقبض على خمسة "إرهابيين" وضبط وكرين لـ"داعش" في نينوى

القوات العراقية: الفساد له تأثير كبير على ما يحدث في البصرة

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على مسؤول خلية إرهابية

جنود سعوديون يدخلون إلى قاعدة الشدادي في الحسكة

بمناسبة ترشحه.. ترامب يقيم حفلاً مزدحماً خالياً من إجراءات الوقاية من كورونا

اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

السلطان هیثم يتبع نهجاً جديداً.. هل تتخلّى عمان عن النأي بالنفس؟

ترامب يوقع على قرارات رئاسية لمساعدة المتضررين من كورونا والعاطلين عن العمل

ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"

لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟

تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون بشأن حظر توريد الأسلحة إلى إيران.. الأهداف والأسباب

منظمة الصحة العالمية تتوقع جائحة "طويلة الأمد"

عندما قتل جد محمد بن زايد جد محمد بن راشد

الفوضى تعمّ شوارع الکيان الإسرائيلي

اللواء "باقري": نهج إيران تجاه الإمارات سيتغير ولن نتسامح مع من يسعى للاضرار بالأمن القومي الإيراني

قيادات عراقية: دماء العراقيين التي أريقت على يد الإمارات كان خلفها أياد صهيونية

احتجاز مزعوم لسفينة إيرانية في كراتشي والهروب إلى الأمام لوسائل إعلام سعودية

فشل أمريكا في تمديد حظر الأسلحة على إيران في مجلس الأمن.. فما هي التداعيات؟

طهران تعلن اعتقال زعيم "مجموعة ارهابية" مقرّها الولايات المتحدة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الموساد الإسرائيلي: العلاقة بين تل أبيب وأبو ظبي بدأت في الخفاء قبل 15 عاماً

الجمعة 9 محرم 1442
 
 
 
 
 
الموساد الإسرائيلي: العلاقة بين تل أبيب وأبو ظبي بدأت في الخفاء قبل 15 عاماً

الموساد الإسرائيلي: العلاقة بين تل أبيب وأبو ظبي بدأت في الخفاء قبل 15 عاماً

الوقت-كشف الرئيس السابق للاتصال مع أجهزة الاستخبارات الخارجية في الموساد الإسرائيلي، ديفيد ميدان،

مواضيع ذات صلة

بعد البحرين.. بومبيو يصل إلى الإمارات لبحث اتفاق التطبيع مع "إسرائيل"

شقيق ملك الأردن يحدث جدلاً بعد انتقاده التطبيع الإماراتي

رياح التطبيع لا تسير كما تشتهي واشنطن.. السودان يرفض فمن التالي؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-كشف الرئيس السابق للاتصال مع أجهزة الاستخبارات الخارجية في الموساد الإسرائيلي، ديفيد ميدان، أن العلاقة بين تل أبيب والإمارات بدأت في الخفاء قبل 15 عاماً.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ميدان قوله إن وفوداً إسرائيلية التقت خلال تلك الفترة ممثلي الإمارات في قمم سياسية مختلفة، وذلك بعدما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون من رئيس الموساد "التصدي لإيران، وإقامة روابط مع الدول السنية في المنطقة"، على حدّ تعبير ميدان.

ميدان أشار إلى أن البحرين جاهزة للسير على خطى الإمارات في التطبيع مع "إسرائيل".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 13 آب/أغسطس الجاري عن عقد اتفاق "تاريخيّ" بين الإمارات و"إسرائيل"، وافق بموجبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "تأجيل مسألة ضمّ الضفة الغربيّة"، مقابل فتح الإمارات ممثليّة لها في "إسرائيل".

وعقب توقيع الاتفاق، زار رئيس رئيس الموساد يوسي كوهين أبو ظبي، عاصمة الإمارات، وفقاً للإعلام الإسرائيلي، لمتابعة ملف تطبيع العلاقات بين الطرفين.

وأجرى كوهين مفاوضات مع كبار مسؤولي الإمارات من أجل التوصل إلى اتفاق مبادئ في الأشهر المقبلة، إضافة إلى إعطاء دفعة للاتصالات الثنائية، تمهيداً لتوقيع الاتفاق الشهر المقبل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إن ما أقنع حاكم الإمارات بالتطبيع هو اتفاق على صفقة مع الولايات المتحدة بعشرات مليارات الدولارات. وتشمل هذه الصفقة طائرات حربية من طراز "أف-35" وطائرات مسيرة متطورة، بحسب الصحيفة.

وبعد أيام على إعلان التطبيع، بحث وزيرا الصحة الإماراتي والإسرائيلي في مكالمة هاتفية "التعاون في الصناعات الدوائية والأبحاث الطبية ومكافحة فيروس كورونا".

وكالة أنباء الإمارات ذكرت أيضاً أن شركة "أبيكس" الوطنية للاستثمار الإماراتية وقعت على "اتفاق تجاري استراتيجي" مع مجموعة "تيرا" الإسرائيلية، للتعاون في مجال الأبحاث والتطوير المرتبط بمرض كورونا، بما في ذلك إنتاج جهاز للاختبار.

وبالتوازي، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وقعت على اتفاق تعاون مع شركة "غروب فورتي تو" (group 42) الإماراتية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ديفيد ميدان الاتفاق الاماراتي الإسرائيلي الإمارات إيران الموساد الإسرائيلي تل أبيب التطبيع مع إسرائيل

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء