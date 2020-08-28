عبد اللهيان: الشرق الأوسط الجديد يتشكّل من خلال طرد أميركا من المنطقة

الوقت-أكّد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أميرعبد اللهيان، أن الشرق الأوسط الجديد سيتشكّل من خلال طرد الولايات المتحدة نهائياً من المنطقة، وذلك على ردّاً على تصريحات أميركية بهذا الشأن.

وفي تغريدة نشرها على صفحته الشخصية في موقع تويتر، قال أمير عبد اللهيان المبعوث الأميركي السابق الخاص بإيران برايان هوك تطرّق إلى خيانة الإمارات لفلسطين واعتبرها الشرق الأوسط الجديد.

وأكّد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي لشؤون الدولية، أنه يتحتّم على حكام البيت الأبيض أن يعرفوا أن الشرق الأوسط الجديد سيتشكّل من خلال طرد الولايات المتحدة نهائياً من المنطقة، مضيفاً أن "الشرق الأوسط الجديد سيكون منطقة خالية من رعاة البقر الأمیرکيين".

يذكر أنه بعد سنوات من التطبيع السري ومن تحت الطاولة، أعلنت كل من الإمارات العربية المتحدة و "إسرائيل" يوم 13 آب/ أغسطس خارطة طريق من أجل تطبيع العلاقات بينهما بشكلٍ رسمي وكامل، وبرعاية الولايات المتحدة الأميركية.