أكثر من 180 ألف وفاة بكورونا وترامب يعلن شراء 150 مليون فحص سريع

الوقت-تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ "كوفيد-19" في الولايات المتّحدة عتبة الـ180 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات نشرتها مساء أمس الخميس جامعة جونز هوبكنز الأميركية التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الجائحة.

وأظهرت بيانات "هوبكنز" أنّ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 180,527 وفاة، بينها 931 حالة وفاة سجّلت خلال الساعات الـ24 الماضية.

أمّا العدد التراكمي للإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة فارتفع بحسب المصدر نفسه إلى أكثر من 5,1 مليون إصابة، بينها 42,859 إصابة سجّلت خلال الساعات الأخيرة.

بالمقابل فإنّ أكثر من 2,1 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من مرض كوفيد-19، وفق "هوبكنز".

ولاتزال الولايات المتّحدة وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كورونا، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

وفي الأسابيع الأخيرة انخفض عدد الإصابات الجديدة التي تسجّل يومياً في الولايات المتّحدة، لكنّ هذا البلد لا يزال أبعد ما يكون عن الخروج من الأزمة الصحية.

هذا وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس عن صفقة لشراء 150 مليون فحص سريع لكورونا في الوقت الذي يتطلع فيه إلى عودة الحياة الطبيعية قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية.

وتعهد ترامب خلال إعلان قبوله الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية اليوم بتوفير لقاح لفيروس كورونا قبل نهاية العام، وقال:"لدينا لقاحات لفيروس كورونا في مراحلها النهائية".

وقالت كايلي ماكيناني المتحدّثة باسم ترامب في تغريدة على تويتر إنّ "الرئيس ترامب أعلن عن شراء وإنتاج 150 مليون فحص سريع".

وعملية الشراء التي ستتمّ مع "مختبرات آبوت" في إلينوي هي جزء من صفقة بقيمة 750 مليون دولار مع الشركة، بحسب ما أفاد مسؤول رفيع.

ويأتي هذا الإعلان غداة إعطاء وكالة الغذاء والدواء الأميركية موافقة طارئة لهذا الفحص السريع الذي يكلّف 5 دولارت ويعطي النتيجة في خلال 15 دقيقة.

بدورها قالت أليسا فرح مديرة مكتب التواصل في البيت الأبيض "هذا تطور كبير سيساعد بلادنا على أن تظل مفتوحة، وسيعيد الأميركيين الى أعمالهم والأولاد الى مدارسهم".

وأضافت أن "إدارة ترامب فخورة بالشراكة مع مختبرات "آبوت" لجعل عملية الشراء هذه ممكنة لمساعدة الشعب الأميركي".

وتوسيع رقعة الفحوص يعدّ مفتاحاً رئيسياً للسيطرة على انتشار الفيروس. وقالت آبوت إنّ فحصها السريع المسمى "بيناكسناو"، وهو بحجم بطاقة ائتمان، دقيق بنسبة 97 بالمئة خلال الأيام الـ7 الأولى من ظهور الأعراض.

ويرتبط الفحص بتطبيق مجاني يسمّى "نافيكا" يتيح للأشخاص عرض نتائج فحوصهم الأخيرة عند الطلب.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"آبوت" روبرت بي فورد في بيان إن "بيناكسناو وتطبيق نافيكا يوفّران لنا فحصاً بكلفة زهيدة واستخدام سهل وأداة صحية رقمية تساعدنا على التمتّع بحياة يومية أكثر طبيعية".