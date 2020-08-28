جنود سعوديون يدخلون إلى قاعدة الشدادي في الحسكة

الوقت-أفادت وسائل إعلامية سورية، يوم أمس، بوصول نحو 20 جندياً سعودياً، بقيادة ضابط سعودي يدعى سعود الجغيفي، إلى قاعدة الشدادي بريف الحسكة.

ودخلت القوات السعودية قاعدة الشدادي، يوم أمس الأربعاء، برفقة رتل التحالف الأميركي الذي انسحب من قاعدة التاجي العراقية، وفق ما أكدته مراسلة الميادين.

وانسحبت قوات التحالف الأميركي، يوم الأحد، من الموقع رقم 8 في معسكر التاجي، لتتسلمه إثر ذلك قيادة العمليات المشتركة في العراق.

وفي وقتٍ لاحق، استهدف هجوم بالعبوات الناسفة رتلاً لوجستياً أميركياً في الغزالية غرب بغداد. وكان الرتل الأميركي المستهدف بالعبوات الناسفة، منسحباً من معسكر التاجي، حيث سمع دوي الانفجار في العاصمة العراقية.

وأعلنت القبائل والعشائر السورية في حلب ودير الزور، في وقت سابق، رفضها لأي تواجد أجنبي على الأراضي السورية.

ودعا مجلس شيوخ ووجهاء القبائل السورية إلى الوقوف صفّاً واحداً ضد الاحتلالين الأميركي والتركي.