بعد البحرين.. بومبيو يصل إلى الإمارات لبحث اتفاق التطبيع مع "إسرائيل"

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 8 محرم 1442

إخترنا لكم

الإمارات تتحوّل إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفّي حُنين من التطبيع

الإمارات تتحوّل إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفّي حُنين من التطبيع لم تكد نشوة توقيع اتفاق التطبيع الاستسلامي بين دويلة الإمارات العربية المتحدة والكيان الإسرائيلي تنتهي حتى تفاجأ عيال زايد بأنّهم تورطوا

إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق الوقت- خمسة آلاف جندي أمريكي ينتشرون في العراق بات اليوم وجودهم مهدداً في كُلِّ لحظة بعد أن باتت صواريخ المُقاومة العراقية تنهال عليهم من كلِّ جانب، خصوصاً بعد ارتكابهم لجريمة القرن باغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المُهندس...

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟ بعد كسر السعودية صمتها، السؤال الذي يطرح نفسه هو، ما هي أسباب موقف الرياض الأخير الذي يتعارض مع أدائها في السنوات الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية؟

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟ الوقت- لم تبع الولايات المتحدة مقاتلات "إف 35" خلال السنوات الماضية إلا لحلفائها الاستراتيجيين، وهذا الأمر قد يكون بمثابة جرس إنذار لدولة قطر وللمملكة العربية السعودية، اللتين تستضيفان قواعد أمريكية ولديهما العديد من الاتفاقيات الأمنية مع واشنطن.

ماذا يحصل شرق الفرات وهل بدأت نهاية الوجود الأمريكي؟ الوقت- جملة من التطورات يشهدها ريف دير الزور الشرقي بعد أن أشعلت "قسد" والاحتلال الأمريكي فتيل الفتنة في شرق الفرات، من خلال اغتيال قادات العشائر هناك، ولم تتأخر العشائر نفسها عن توجيه الاتهامات إلى قسد...

أخبار

ترامب يدين العنف ويدعو حكام الولايات إلى الاستعانة بالحرس الوطني

ترامب يدين العنف ويدعو حكام الولايات إلى الاستعانة بالحرس الوطني

الوقت-دعا رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب حكام الولايات الديمقراطيين

إيران توطن 80 % من القطع المستخدمة بصناعة النفط الوقت-أعلن المدير التنفيذي لشركة مناطق النفط الجنوبية الايرانية، أن ورغم الحظر

ترامب: قادة الصين يريدون فوز بايدن بالرئاسة الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن من يريدون فوز جو

بيان مشترك: طهران ستسمح للوكالة الذرية بزيارة منشأتين حددتهما الوكالة الوقت-قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران إن "طهران ستسمح للوكالة

متحدثاً عن السودان.. ظريف يتوجه بـ"الشكر" لبومبيو! الوقت-وجّه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، امس الأربعاء، رسالة إلى وزير الخارجية

بعد البحرين.. بومبيو يصل إلى الإمارات لبحث اتفاق التطبيع مع "إسرائيل" الوقت-وصل وزير الخارجية الأميركيّ مايك بومبيو إلى الإمارات اليوم في إطار

شقيق ملك الأردن يحدث جدلاً بعد انتقاده التطبيع الإماراتي الوقت-اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات 24 الماضية، بعد تغريدة

برعاية أمريكيّة ..قمّة "تطبيعية" إسرائيلية في دول مجلس التعاون قريباً ! الوقت- تسعى أمريكا إلى عقد "قمة تطبيعية" بإحدى دول مجلس التعاون، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في أحدث تحركات أمريكية لتطبيع العلاقات بين دول عربية و"تل أبيب".

روسيا: الاتفاق بين إيران والوكالة الذرية يؤكّد أنّ الزيارة شكلت تقدماً حقيقياً الوقت- لفت سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل اوليانوف"، الى البيان المشترك الصادر عن ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة القضايا المتعلقة بالضمانات؛ معتبرا الزيارة الحالية للمدير العام لهذه الوكالة "رافائيل غروسي" لطهران بانها شکلت تقدما حقيقيا .

نتنياهو يصطنع هجوماً ويتوعّد: “سنرد بقوة على أي هجوم ضدنا” الوقت- أعلن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، أن إسرائيل تنظر “بخطورة كبيرة” إلى التصعيد الأخير على الحدود مع لبنان، متوعدا برد “قوي” في حال حصول هجمات أخرى في المستقبل.

روحاني: بعد مرور عامین علی انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي أدركت جیداً أنها اتخذت إجراء خاطئاً الوقت- قال رئیس الجمهوریة حسن روحاني مخاطبا رئیس الوکالة الدولیة للطاقة الذریة ،" اشرحوا للعالم ضرورة الحفاظ مهنيا علی الاتفاق النووي؛ مبینا ان الوکالة الدولیة للطاقة الذریة تحمل علی عاتقها مسؤولیة مهمة قبال الاتفاق النووي" .

وسط استمرار الخلافات بين تركيا وأوروبا.. فرنسا تحذّر تركيا الوقت- وسط استمرار الخلافات بين تركيا وأوروبا بشأن عمليات التنقيب في شرق المتوسط، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، مشاركة بلادها في مناورة عسكرية بشرق البحر المتوسط إلى جانب قبرص واليونان وإيطاليا.

الكاظمي يبعث برسالة للرئيس السوري.. ما الذي جاء فيها؟ الوقت- استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم فالح الفياض مبعوث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي.

الداخلية للوفاق الليبية تعلن حماية التظاهرات السلمية بطرابلس ضد مظاهر الفساد الوقت- أعلنت وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، انها ملتزمة بحماية مظاهرات المواطنين السلمية ضد مظاهر الفساد.

سوريا تحذر تركيا من استمرار استخدام المياه كوسيلة حرب في الحسكة الوقت-دانت الخارجية السورية "بأشد العبارات الجريمة المستمرة التي يرتكبها النظام الترك

"المجلس الانتقالي" يعلق مشاركته باتفاق الرياض مع حكومة هادي الوقت-أفادت وسائل إعلامية يمنية صباح اليوم الأربعاء بقصف مدفعي متبادل بين قوات المجلس الانتقالي في اليمن

رفض إسرائيلي بيع "حتى برغي واحد" من "أف 35" لدول الشرق الأوسط الوقت-نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل"، عن وزير شؤون المستوطنات تساحي هانغبي، من حزب "الليكود"

بعد الاعتداء التركي.. واشنطن تطالب أنقرة وبغداد بالتفاوض الوقت-أعلن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق، ديفيد كوبلي، أن الولايات المتحدة تحث

طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على أراض زراعية في خانيونس الوقت-أفادت وسائل إعلامية فلسطينية فجر اليوم الأربعاء بشنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي

روحاني يشترط: الاعتذار والعودة للاتفاق النووي مقابل "الاتفاق" مع واشنطن الوقت-اشترط الرئيس الإيراني حسن روحاني، على واشنطن تقديم اعتذار لبلاده، وعودتها إلى الات

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الداخلية للوفاق الليبية تعلن حماية التظاهرات السلمية بطرابلس ضد مظاهر الفساد

متحدثاً عن السودان.. ظريف يتوجه بـ"الشكر" لبومبيو!

برعاية أمريكيّة ..قمّة "تطبيعية" إسرائيلية في دول مجلس التعاون قريباً !

بيان مشترك: طهران ستسمح للوكالة الذرية بزيارة منشأتين حددتهما الوكالة

ترامب: قادة الصين يريدون فوز بايدن بالرئاسة

نتنياهو يصطنع هجوماً ويتوعّد: “سنرد بقوة على أي هجوم ضدنا”

إيران توطن 80 % من القطع المستخدمة بصناعة النفط

روسيا: الاتفاق بين إيران والوكالة الذرية يؤكّد أنّ الزيارة شكلت تقدماً حقيقياً

بعد البحرين.. بومبيو يصل إلى الإمارات لبحث اتفاق التطبيع مع "إسرائيل"

وسط استمرار الخلافات بين تركيا وأوروبا.. فرنسا تحذّر تركيا

شقيق ملك الأردن يحدث جدلاً بعد انتقاده التطبيع الإماراتي

القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر

الكاظمي يبعث برسالة للرئيس السوري.. ما الذي جاء فيها؟

الربيع السعودي الباكستاني يتحوّل خريفاً.. ما هكذا يُكرم الضيف "آل سعود"!

روحاني: بعد مرور عامین علی انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي أدركت جیداً أنها اتخذت إجراء خاطئاً

صاروخ "الحاج قاسم" يجعل صواريخ "شهاب 3 وقدر" الباليستية تصبح من الذكريات

سريع:"عملية البيضاء" تؤكد حجم الارتباط الفعلي بين الجماعات التكفيرية وقوى العدوان

بينهم مملوك والشبل.. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين سوريين

سوريا تحذر تركيا من استمرار استخدام المياه كوسيلة حرب في الحسكة

اليمن: الآلاف من أبناء تعز يتظاهرون احتجاجاً على الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي

وفيات فيروس كورونا بأنحاء العالم تتجاوز 800 ألف

قائد الحرس الثوري: مكافحة الاطباء لتفشي كورونا صنع معاني جديدة في التضحية والايثار

إعلام إسرائيلي: بومبيو سيزور "إسرائيل" الاثنين وسيتوجه إلى الإمارات

جامعة عربية بأموال وعقول صهيونية..ماذا ينتظر الفلسطينيون من جامعة هرمة؟

مصر تعتمد النفس الطويل وإثيوبيا تعلن شرطا وحيدا لحل أزمة سد النهضة

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران للمرة الأولى الاثنين

غانتس: الوصول إلى انتخابات جديدة سيسفك الدماء في الشوارع

حمدوك لبومبيو: الحكومة الانتقالية السودانية لا يمكنها اتخاذ قرار بشأن التطبيع مع “إسرائيل”

وسط استمرار الخلافات بين تركيا وأوروبا.. فرنسا تحذّر تركيا

روسيا: الاتفاق بين إيران والوكالة الذرية يؤكّد أنّ الزيارة شكلت تقدماً حقيقياً

انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات

مراهنات نتنياهو على الاشتباكات المحدودة مع حزب الله اللبناني

ترامب يوقع على قرارات رئاسية لمساعدة المتضررين من كورونا والعاطلين عن العمل

لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟

"البالونات الحارقة" ترعب الكيان الصهيونيّ.. العدو يصعّد والمقاومة تحذّر

بعد أنباء حول تسليح أرمينيا من قبل عمّان.. الأخيرة تستدعي سفير أذربيجان

اللواء "باقري": نهج إيران تجاه الإمارات سيتغير ولن نتسامح مع من يسعى للاضرار بالأمن القومي الإيراني

نشوة الإمارات من قمر صناعي صنع في أمريكا وأطلق من اليابان

استقالة "حتّي"؛ الأسباب والتداعيات

السفير الألماني لحكومة الوفاق الليبية: ندعم وقف اطلاق النار

اللقاح الروسي بات قريباً.. مئات آلاف الجرعات ستنتج هذا العام

من المستفيد من انفجار بيروت؟

عقيلة صالح يزور المغرب لحل الأزمة الليبيّة.. هل سينجح؟

لبنان: منع سفر وتجميد حسابات مصرفية لمسؤولين على خلفية انفجار مرفأ بيروت

مشروع قانون أميركي لتخصيص 300 مليون دولار كمساعداتٍ عسكريّة لأوكرانيا

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

بعد البحرين.. بومبيو يصل إلى الإمارات لبحث اتفاق التطبيع مع "إسرائيل"

الخميس 8 محرم 1442
 
 
 
 
 
بعد البحرين.. بومبيو يصل إلى الإمارات لبحث اتفاق التطبيع مع "إسرائيل"

بعد البحرين.. بومبيو يصل إلى الإمارات لبحث اتفاق التطبيع مع "إسرائيل"

الوقت-وصل وزير الخارجية الأميركيّ مايك بومبيو إلى الإمارات اليوم في إطار

مواضيع ذات صلة

شقيق ملك الأردن يحدث جدلاً بعد انتقاده التطبيع الإماراتي

رياح التطبيع لا تسير كما تشتهي واشنطن.. السودان يرفض فمن التالي؟

الإمارات تتحوّل إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفّي حُنين من التطبيع

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-وصل وزير الخارجية الأميركيّ مايك بومبيو إلى الإمارات اليوم في إطار جولته في الشرق الأوسط التي شملت حتّى الآن فلسطين المحتلة والسودان والبحرين.

وقد أعلن بومبيو أنه بحث مع ولي عهد البحرين الاستقرار الإقليميّ ووحدة الخليج، ورأى أن من الضروريّ الاستفادة من زخم الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والإمارات كما قال.

هذا وأجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في المنامة، اليوم الأربعاء، محادثات ضمن جولة إقليمية تهدف إلى الحث على إقامة علاقات تطبيعية مع "إسرائيل"، في أعقاب اتفاق التطبيع مع الإمارات الذي رعته واشنطن وندّد به الفلسطينيون.

واجتمع الوزير الأميركي مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خلفية وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في ثالث محطة في جولته التي قادته إلى "إسرائيل" والسودان.

بومبيو قال في تغريدة على "تويتر": "ناقشنا أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني السيء في المنطقة".

وكانت البحرين التي استقبلت العام الماضي صحافيين إسرائيليين في إطار اجتماع لإعلان الجانب الاقتصادي من خطة سلام أميركية، أول دولة خليجية ترحب بالاتفاق بين الإمارات و"إسرائيل".

وأكّد مسؤول بحريني الأسبوع الماضي لوكالة فرانس برس دعم المنامة لـ"الحقوق الفلسطينية"، مشدداً على أن المملكة الخليجية دولة ذات سيادة وعلى أن قراراتها مدفوعة "بمصالحها الوطنية".

هذا والتقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب وصوله إلى تل أبيب الاثنين في جولة تشمل السودان والبحرين والإمارات.

وكان بومبيو قال في مستهل جولته الاثنين إنه متفائل بإمكانية أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات التي أصبحت في 13 آب/أغسطس أول بلد خليجي يعلن عن الاتفاق على تطبيع علاقاته مع "إسرائيل".

لكنه قوبل الثلاثاء برفض من السودان، بعدما أتى إليها مباشرة من "إسرائيل"، حيث قالت الحكومة إنها لا تملك "تفويضاً" لإقامة علاقات مع "إسرائيل" خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط الرئيس السابق عمر بشير ومن المفترض أن تستمر حتى عام 2022.

وتعد زيارة بومبيو للخرطوم هي الأولى لوزير خارجية أميركي منذ 15 عاماً.

صحيفة "إسرائيل هيوم" ذكرت أمس أن مسؤول في الإمارات رفيع المستوى كشف أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يخطط لدفع مؤتمر سلام إقليمي خلال الأسابيع المقبلة.

الصحيفة نقلت عن المسؤول قوله إن مكان المؤتمر سيكون في إحدى امارات الخليج، وسيشارك فيه كل من البحرين وسلطنة عمان والمغرب والسودان وتشاد إلى جانب "إسرائيل".

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل"، عن وزير شؤون المستوطنات تساحي هانغبي، من حزب "الليكود"، أمس الثلاثاء، قوله إن "إسرائيل" تعارض بيع "برغي واحد" من طائرة F-35 إلى أي دولة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وسط خطط واضحة للولايات المتحدة لبيع الطائرة لأبو ظبي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السودان البحرين الإمارات التطبيع مع إسرائيل مايك بومبيو الولايات المتحدة الأميركية الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء