شقيق ملك الأردن يحدث جدلاً بعد انتقاده التطبيع الإماراتي

الوقت-اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات 24 الماضية، بعد تغريدة قال متداولوها إنها "منسوبة" للأمير علي بن الحسين وأنه كتبها و"أهان" فيها دولة الإمارات بسبب التطبيع مع "إسرائيل".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للتغريدة المنسوبة للأخ غير الشقيق لملك الأردن، حيث تظهر أنه شارك رابط مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" ينتقد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي بشدة.

المقال جاء تحت عنوان، "الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: اختراق كبير أم خيانة"، كما حمل صورة "مسيئة" لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

التغريدة المنسوبة للأمير الأردني أثارت ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، لما زعم أن شقيق ملك الأردن نشره.

فيما، اعتبر آخرون، أن التغريدة تعتبر عن رأي شخصي يخص الأمير علي بن الحسين، فيما ذهب فريق إلى أنها تمثل الموقف الرسمي للأردن.

وأكدت وسائل إعلام إماراتية، أن الأمير الأردني حذف التغريدة بعدما أثارت غضباً في الإمارات والخليج، وفقاً لموقع "إرم نيوز الإماراتي.

وأبرمت الأردن مع "إسرائيل" اتفاقية سلام في أكتوبر/تشرين الأول 1994، ومنذ ذلك الوقت بينهما علاقات سياسية منظمة. لكن البلدان لم يحققا تقاربا حقيقيا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت منتصف الشهر أغسطس/آب، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات و"إسرائيل" لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.