موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 7 محرم 1442

إخترنا لكم

الإمارات تتحوّل إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفّي حُنين من التطبيع

الإمارات تتحوّل إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفّي حُنين من التطبيع لم تكد نشوة توقيع اتفاق التطبيع الاستسلامي بين دويلة الإمارات العربية المتحدة والكيان الإسرائيلي تنتهي حتى تفاجأ عيال زايد بأنّهم تورطوا

إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق الوقت- خمسة آلاف جندي أمريكي ينتشرون في العراق بات اليوم وجودهم مهدداً في كُلِّ لحظة بعد أن باتت صواريخ المُقاومة العراقية تنهال عليهم من كلِّ جانب، خصوصاً بعد ارتكابهم لجريمة القرن باغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المُهندس...

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟ بعد كسر السعودية صمتها، السؤال الذي يطرح نفسه هو، ما هي أسباب موقف الرياض الأخير الذي يتعارض مع أدائها في السنوات الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية؟

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟ الوقت- لم تبع الولايات المتحدة مقاتلات "إف 35" خلال السنوات الماضية إلا لحلفائها الاستراتيجيين، وهذا الأمر قد يكون بمثابة جرس إنذار لدولة قطر وللمملكة العربية السعودية، اللتين تستضيفان قواعد أمريكية ولديهما العديد من الاتفاقيات الأمنية مع واشنطن.

ماذا يحصل شرق الفرات وهل بدأت نهاية الوجود الأمريكي؟ الوقت- جملة من التطورات يشهدها ريف دير الزور الشرقي بعد أن أشعلت "قسد" والاحتلال الأمريكي فتيل الفتنة في شرق الفرات، من خلال اغتيال قادات العشائر هناك، ولم تتأخر العشائر نفسها عن توجيه الاتهامات إلى قسد...

أخبار

برعاية أمريكيّة ..قمّة "تطبيعية" إسرائيلية في دول مجلس التعاون قريباً !

برعاية أمريكيّة ..قمّة "تطبيعية" إسرائيلية في دول مجلس التعاون قريباً !

الوقت- تسعى أمريكا إلى عقد "قمة تطبيعية" بإحدى دول مجلس التعاون، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في أحدث تحركات أمريكية لتطبيع العلاقات بين دول عربية و"تل أبيب".

روسيا: الاتفاق بين إيران والوكالة الذرية يؤكّد أنّ الزيارة شكلت تقدماً حقيقياً الوقت- لفت سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل اوليانوف"، الى البيان المشترك الصادر عن ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة القضايا المتعلقة بالضمانات؛ معتبرا الزيارة الحالية للمدير العام لهذه الوكالة "رافائيل غروسي" لطهران بانها شکلت تقدما حقيقيا .

نتنياهو يصطنع هجوماً ويتوعّد: “سنرد بقوة على أي هجوم ضدنا” الوقت- أعلن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، أن إسرائيل تنظر “بخطورة كبيرة” إلى التصعيد الأخير على الحدود مع لبنان، متوعدا برد “قوي” في حال حصول هجمات أخرى في المستقبل.

روحاني: بعد مرور عامین علی انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي أدركت جیداً أنها اتخذت إجراء خاطئاً الوقت- قال رئیس الجمهوریة حسن روحاني مخاطبا رئیس الوکالة الدولیة للطاقة الذریة ،" اشرحوا للعالم ضرورة الحفاظ مهنيا علی الاتفاق النووي؛ مبینا ان الوکالة الدولیة للطاقة الذریة تحمل علی عاتقها مسؤولیة مهمة قبال الاتفاق النووي" .

وسط استمرار الخلافات بين تركيا وأوروبا.. فرنسا تحذّر تركيا الوقت- وسط استمرار الخلافات بين تركيا وأوروبا بشأن عمليات التنقيب في شرق المتوسط، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، مشاركة بلادها في مناورة عسكرية بشرق البحر المتوسط إلى جانب قبرص واليونان وإيطاليا.

الكاظمي يبعث برسالة للرئيس السوري.. ما الذي جاء فيها؟ الوقت- استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم فالح الفياض مبعوث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي.

الداخلية للوفاق الليبية تعلن حماية التظاهرات السلمية بطرابلس ضد مظاهر الفساد الوقت- أعلنت وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، انها ملتزمة بحماية مظاهرات المواطنين السلمية ضد مظاهر الفساد.

سوريا تحذر تركيا من استمرار استخدام المياه كوسيلة حرب في الحسكة الوقت-دانت الخارجية السورية "بأشد العبارات الجريمة المستمرة التي يرتكبها النظام الترك

"المجلس الانتقالي" يعلق مشاركته باتفاق الرياض مع حكومة هادي الوقت-أفادت وسائل إعلامية يمنية صباح اليوم الأربعاء بقصف مدفعي متبادل بين قوات المجلس الانتقالي في اليمن

رفض إسرائيلي بيع "حتى برغي واحد" من "أف 35" لدول الشرق الأوسط الوقت-نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل"، عن وزير شؤون المستوطنات تساحي هانغبي، من حزب "الليكود"

بعد الاعتداء التركي.. واشنطن تطالب أنقرة وبغداد بالتفاوض الوقت-أعلن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق، ديفيد كوبلي، أن الولايات المتحدة تحث

طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على أراض زراعية في خانيونس الوقت-أفادت وسائل إعلامية فلسطينية فجر اليوم الأربعاء بشنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي

روحاني يشترط: الاعتذار والعودة للاتفاق النووي مقابل "الاتفاق" مع واشنطن الوقت-اشترط الرئيس الإيراني حسن روحاني، على واشنطن تقديم اعتذار لبلاده، وعودتها إلى الات

البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية الوقت-أكد بيان مشترك صدر في نهاية قمة عقدها كل من، الملك الأردني الملك عبد الله الثاني

الاحتلال يعلن إنهاء حال الطوارئ بعد إعلانه عن "حدث أمني" على الحدود مع لبنان الوقت-استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقاطاً

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار أمريكي ضد إيران الوقت- أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، ديان تريانشاه دجاني، "عدم وجود توافق بين أعضاء المجلس بشأن طلب الولايات المتحدة استئناف العقوبات ضد إيران، ولذلك لا يمكن اتخاذ إجراء تجاه هذا الطلب".

ايران و تركيا وروسيا ينددون بهجمات الكيان الصهيوني على سوريا الوقت- نددت كل من ايران و تركيا وروسيا ، في بيان مشترك عقب مشاوراتهم حول سوريا في جنيف، بالصفقة النفطية بين إحدى الشركات الأمريكية والتشكيلات الكردية في سوريا، بالإضافة لهجمات الكيان الصهيوني المستمرة على سوريا.

الحكومة البريطانيّة تعلق على أنباء "استقالة بوريس جونسون" الوقت- أمضى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ثلاث ليالٍ في العناية المركزة في أبريل، بسبب ابتلائه بجائحة فيروس كورونا المستجد، في 27 مارس الماضي، حيث كان وزير الخارجية دومينيك راب يقف نائبًا في غيابه.

مصر تعتمد النفس الطويل وإثيوبيا تعلن شرطا وحيدا لحل أزمة سد النهضة الوقت- أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أنه يمكن التوصل إلى حل ودي بين بلاده ومصر والسودان حول سد النهضة.

موسكو تحذر واشنطن وبروكسل من التدخل في شؤون بيلاروس الوقت- ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تحذر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

غزة تستغيث عروبة فقدت أصالتها.. هل يتحوّل الضغط والفوضى لانفجار بوجه العدو؟

الإمارات تتحوّل إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفّي حُنين من التطبيع

رفض إسرائيلي بيع "حتى برغي واحد" من "أف 35" لدول الشرق الأوسط

بعد الاعتداء التركي.. واشنطن تطالب أنقرة وبغداد بالتفاوض

طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على أراض زراعية في خانيونس

الاحتلال يعلن إنهاء حال الطوارئ بعد إعلانه عن "حدث أمني" على الحدود مع لبنان

لبنان والنظام الجديد.. لحظة الحقيقة تقرع الأبواب

الكاظمي يبعث برسالة للرئيس السوري.. ما الذي جاء فيها؟

روحاني: بعد مرور عامین علی انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي أدركت جیداً أنها اتخذت إجراء خاطئاً

بومبيو غير مرحب به في رام الله.. ولا سلام دون إنهاء الاحتلال

وسط استمرار الخلافات بين تركيا وأوروبا.. فرنسا تحذّر تركيا

سوريا تحذر تركيا من استمرار استخدام المياه كوسيلة حرب في الحسكة

روحاني يشترط: الاعتذار والعودة للاتفاق النووي مقابل "الاتفاق" مع واشنطن

الربيع السعودي الباكستاني يتحوّل خريفاً.. ما هكذا يُكرم الضيف "آل سعود"!

ما هي آفاق الجولة الجديدة من محادثات جنيف بشأن سوريا؟

نتنياهو وغانتس معاً لتأجيل الانتخابات.. الكيان الصهيوني يعيش أياماً عصيبة

غزة تستغيث عروبة فقدت أصالتها.. هل يتحوّل الضغط والفوضى لانفجار بوجه العدو؟

ما هي آفاق الجولة الجديدة من محادثات جنيف بشأن سوريا؟

وسط استمرار الخلافات بين تركيا وأوروبا.. فرنسا تحذّر تركيا

بعد الاعتداء التركي.. واشنطن تطالب أنقرة وبغداد بالتفاوض

لبنان والنظام الجديد.. لحظة الحقيقة تقرع الأبواب

البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية

كيف دفع ترامب باللبنانيين إلى الشارع؟.. وسائل الاعلام التي بدّلت مكانة الجلاد والشهيد في بيروت

"المجلس الانتقالي" يعلق مشاركته باتفاق الرياض مع حكومة هادي

الداخلية للوفاق الليبية تعلن حماية التظاهرات السلمية بطرابلس ضد مظاهر الفساد

القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر

نتنياهو يصطنع هجوماً ويتوعّد: “سنرد بقوة على أي هجوم ضدنا”

الإمارات تتحوّل إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفّي حُنين من التطبيع

طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على أراض زراعية في خانيونس

الكاظمي يبعث برسالة للرئيس السوري.. ما الذي جاء فيها؟

تفاصيل الانتصارات الكبيرة في الشريان الاقتصادي لليمن.. كيف هُزم تحالف العدوان السعودي في محافظتي "مأرب والجوف"؟ + صور

الكاظمي يسعى لشيء والشعب يريد شيئاً آخر.. زيارة أمريكا وضعت مستقبل الكاظمي السياسي على المحك

جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة.. الأسباب والعواقب

صاروخ "الحاج قاسم" يجعل صواريخ "شهاب 3 وقدر" الباليستية تصبح من الذكريات

غوتيريش يطلب من ظريف المساعدة بحل مشاكل في ميناء الحديدة

وزير الدفاع اليمني: لن يبقى على الأرض اليمنية أي غاز أو محتل

ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن.. كيف سلبت الأموال السعوديّة القرارات الأمميّة؟

نتنياهو للجالية اليهودية في الإمارات: سأزوركم قريباً

عزل يوسف بن علوي.. هل يفكّر سلطان عمان بالتخلّي عن سياسة النأي بالنفس؟

الجيش الليبي: رصدنا تقدم سفن تركية نحو سرت في آخر 24 ساعة

روسيا تنصف "حزب الله"... حزب الله "صمام أمان" اللبنانيين

عُلماء المُسلمين ينددون بالتطبيع ويُطالبون المطبعين بالعدول

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟

تفاصيل الانتصارات الكبيرة في الشريان الاقتصادي لليمن.. كيف هُزم تحالف العدوان السعودي في محافظتي "مأرب والجوف"؟ + صور

أسباب تأخر الدخول إلى مدينة مأرب.. "أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من المدينة النفطية المليئة بالجواسيس

لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟

غوتيريش يطلب من ظريف المساعدة بحل مشاكل في ميناء الحديدة

الكاظمي يسعى لشيء والشعب يريد شيئاً آخر.. زيارة أمريكا وضعت مستقبل الكاظمي السياسي على المحك

صاروخ "الحاج قاسم" يجعل صواريخ "شهاب 3 وقدر" الباليستية تصبح من الذكريات

جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة.. الأسباب والعواقب

نتنياهو للجالية اليهودية في الإمارات: سأزوركم قريباً

وزير الدفاع اليمني: لن يبقى على الأرض اليمنية أي غاز أو محتل

عزل يوسف بن علوي.. هل يفكّر سلطان عمان بالتخلّي عن سياسة النأي بالنفس؟

روسيا تنصف "حزب الله"... حزب الله "صمام أمان" اللبنانيين

الجيش الليبي: رصدنا تقدم سفن تركية نحو سرت في آخر 24 ساعة

الجعفري يطلع غوتيريش على الوضع المأساوي في الحسكة

عُلماء المُسلمين ينددون بالتطبيع ويُطالبون المطبعين بالعدول

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟

أسباب تأخر الدخول إلى مدينة مأرب.. "أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من المدينة النفطية المليئة بالجواسيس

لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟

من المستفيد من انفجار بيروت؟

انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات

جيش العقيدات يتحصن بالأرض ويعد بإخراج الاحتلال؟

آل سعود يستجدون الحلفاء.. والترك يتوسعون في ليبيا

الأسس المهتزّة لاتفاق الرياض.. "ابن سلمان" غير قادر على إنهاء الحرب

انضمام "برايان هوك" إلى أوراق "ترامب" المحترقة والمناهضة لإيران

وزارة الخارجية الايرانية تعد دعوى ضد كوريا الجنوبية على خلفية تجميد اصول البلاد

ترامب يوقع على قرارات رئاسية لمساعدة المتضررين من كورونا والعاطلين عن العمل

مراهنات نتنياهو على الاشتباكات المحدودة مع حزب الله اللبناني

لماذا تخشى "إسرائيل" المصالحة الفلسطينية؟

ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"

نظرة علی بدء ملء خزان سد النهضة وأزمة نهر النيل

ذكرى حرب الـ33 يوماً.. أنموذج "حزب الله" اللبناني لكسب الحرب السياسيّة والاقتصاديّة

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

السلطان هیثم يتبع نهجاً جديداً.. هل تتخلّى عمان عن النأي بالنفس؟

السلطان هیثم يتبع نهجاً جديداً.. هل تتخلّى عمان عن النأي بالنفس؟

سرقة النفط السوري.. الأكراد يلعبون بالنار

العدو يكشف سرّ اغتيال الزواري.. ويؤكد أنّ حماس أصبحت خطراً حقيقياً عليه

شربل وهبة؛ هل يساهم الوزير الجديد في انقاذ لبنان؟

اشتعال النار من تحت الرماد وسط اليمن.. تفاصيل الاشتباكات بين قبائل "عبيدة وآل سمرة" مع تحالف العدوان السعودي + صور

اتفاقات مفبركة لتعزيز الانقسام.. السعودية والإمارات معاً لإنهاك اليمن

بعد أنباء حول تسليح أرمينيا من قبل عمّان.. الأخيرة تستدعي سفير أذربيجان

محققون أمميون يحذرون من اتفاق عسكري بين بيونغ يانغ وكراكاس

طهران تعلن اعتقال زعيم "مجموعة ارهابية" مقرّها الولايات المتحدة

ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن.. كيف سلبت الأموال السعوديّة القرارات الأمميّة؟

خلافات جوهرية داخل مجلس الأمن حول التمديد لليونيفيل في لبنان

الفصائل الفلسطينية عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: طعنة في خاصرة الأمة

مواقف دولية متضامنة مع لبنان إثر انفجار مرفأ بيروت

الكيان الصهيونيّ ينقل معركته الداخليّة إلى غزة.. الغايات والأهداف؟

"سابك" السعودية تسجل خسائر بعشرات ملايين الدولارات بسبب انخفاض المبيعات

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

روسيا: الاتفاق بين إيران والوكالة الذرية يؤكّد أنّ الزيارة شكلت تقدماً حقيقياً

الأربعاء 7 محرم 1442
 
 
 
 
 
روسيا: الاتفاق بين إيران والوكالة الذرية يؤكّد أنّ الزيارة شكلت تقدماً حقيقياً
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- لفت سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "ميخائيل اوليانوف"، الى البيان المشترك الصادر عن ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة القضايا المتعلقة بالضمانات؛ معتبرا الزيارة الحالية للمدير العام لهذه الوكالة "رافائيل غروسي" لطهران بانها شکلت تقدما حقيقيا .

وقال "ميخائيل اوليانوف": ان هذا الامر يدل من جديد على ان الحوار بنّاء اكثر من سياسة الضغوط.

وعقب البيان المشترك الذي اصدرته ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاربعاء، كتب اوليانوف في تغريدة على حسابه في موقع تويتر : ان زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايران اسفرت عن اتفاق هام للغاية بشان الوصول الى موقعين محددتين من جانب هذه الوكالة.

كما وصف اوليانوف هذا الاتفاق بانه "تقدم حقيقي" وهنّأ الجانبين.

واتفقت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيانهما المشترك والصادر عقب المباحثات الثنائية المكثفة خلال الزيارة الحالية للمدير العام لهذه الوكالة على تسوية القضايا المحددة بواسطة الوكالة وانطلاقا من حسن النية فيما يخص تنفيذ اتفاقية الضمانات.

واضاف البيان، ان ايران ستقوم طوعا بتوفير امكانية الوصول الى موقعين محددين من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتيسير اجراءات الوكالة للتاكد من سلمية النشاطات وبما يسهم في حل هذه القضايا، وعليه فإن الجانبين اتفقا على تاريخ توصل الوكالة ونشاطات التاكد من السلمية ايضا، كما ضرورة التزام الوكالة الدولية في مايخص التاكد من السلمية النووية، باتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الاضافي ومعايير التاكد التي تقرها الوكالة كما هو الحال بالنسبة لسائر البلدان ومن دون اي تمييز.

واكد البيان وفقا للقرار GOV/2015/72 الصادر في 15 ديسمبر 2015 عن مجلس الحكام، على ان ايران والوكالة الدولية يقران بان القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الضمانات تقتصر فقط على الشؤون والانشطة النووية المنضوية تحت اتفاقية الضمانات وبناء على اتفاق الضمانات الشامل والبروتوكول الاضافي ايضا.

وبناء على ذلك، فقد اشار البيان الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تمتلك اي حق في طرح اسئلة اخرى على ايران او تقدم اي طلب اخر فيما يخص الوصول الى مزيد من المواقع واكثر مما تم تحديده من قبل ايران وفقا لاتفاقية الضمانات الشاملة والبوتوكول الاضافي.

البيان المشترك اكد ايضا، على ضرورة استقلال وحيادية ومهنية الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل تنفيذ نشاطات التاكد من السلمية.

وينبغي على الوكالة، في ضوء البيان المشترك، ان تحافظ على سرية المعلومات ذات الصلة باتفاقية الضمانات وبما يتفق والنظام التاسيس للوكالة الدولية، وان تولي اهمية الى هواجس ايران الامنية في هذا الخصوص.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الوكالة الدولية اوليانوف البيان المشترك الاتفاق بين إيران والوكالة الذرية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء