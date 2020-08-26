وسط استمرار الخلافات بين تركيا وأوروبا.. فرنسا تحذّر تركيا

الوقت- وسط استمرار الخلافات بين تركيا وأوروبا بشأن عمليات التنقيب في شرق المتوسط، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، مشاركة بلادها في مناورة عسكرية بشرق البحر المتوسط إلى جانب قبرص واليونان وإيطاليا.

وأكدت الوزيرة مخاطبة تركيا على "ضرورة ألا تكون منطقة شرق المتوسط ملعبًا لطموحات البعض لأنها مساحة مشتركة".

وقالت بارلي، في تغريدات على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء "تشارك فرنسا في التدريبات العسكرية إلى جانب قبرص واليونان وإيطاليا في شرق المتوسط من خلال ثلاث طائرات حربية من نوع رافال وفرقاطة ومروحية".

وتابعت "منطقة شرق المتوسط أصبحت ساحة للتوتر وأن احترام القانون الدولي يجب أن يكون القاعدة وليس الاستثناء".

الجدير ذكره أن منطقة شرق البحر المتوسط تشهد توتراً لافتاً على خلفية قيام سفينة تركية بأنشطة التنقيب عن مصادر الطاقة هناك. وبينما تقول تركيا إن منطقة التنقيب تقع ضمن جرفها القاري، تؤكد اليونان إن المنطقة ليست في الجرف التركي وأن عمليات التنقيب تنتهك القوانين الدولية.