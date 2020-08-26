موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 7 محرم 1442

إخترنا لكم

الإمارات تتحوّل إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفّي حُنين من التطبيع

الإمارات تتحوّل إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفّي حُنين من التطبيع لم تكد نشوة توقيع اتفاق التطبيع الاستسلامي بين دويلة الإمارات العربية المتحدة والكيان الإسرائيلي تنتهي حتى تفاجأ عيال زايد بأنّهم تورطوا

إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق الوقت- خمسة آلاف جندي أمريكي ينتشرون في العراق بات اليوم وجودهم مهدداً في كُلِّ لحظة بعد أن باتت صواريخ المُقاومة العراقية تنهال عليهم من كلِّ جانب، خصوصاً بعد ارتكابهم لجريمة القرن باغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المُهندس...

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟ بعد كسر السعودية صمتها، السؤال الذي يطرح نفسه هو، ما هي أسباب موقف الرياض الأخير الذي يتعارض مع أدائها في السنوات الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية؟

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟ الوقت- لم تبع الولايات المتحدة مقاتلات "إف 35" خلال السنوات الماضية إلا لحلفائها الاستراتيجيين، وهذا الأمر قد يكون بمثابة جرس إنذار لدولة قطر وللمملكة العربية السعودية، اللتين تستضيفان قواعد أمريكية ولديهما العديد من الاتفاقيات الأمنية مع واشنطن.

ماذا يحصل شرق الفرات وهل بدأت نهاية الوجود الأمريكي؟ الوقت- جملة من التطورات يشهدها ريف دير الزور الشرقي بعد أن أشعلت "قسد" والاحتلال الأمريكي فتيل الفتنة في شرق الفرات، من خلال اغتيال قادات العشائر هناك، ولم تتأخر العشائر نفسها عن توجيه الاتهامات إلى قسد...

أخبار

"المجلس الانتقالي" يعلق مشاركته باتفاق الرياض مع حكومة هادي

"المجلس الانتقالي" يعلق مشاركته باتفاق الرياض مع حكومة هادي

الوقت-أفادت وسائل إعلامية يمنية صباح اليوم الأربعاء بقصف مدفعي متبادل بين قوات المجلس الانتقالي في اليمن

رفض إسرائيلي بيع "حتى برغي واحد" من "أف 35" لدول الشرق الأوسط الوقت-نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل"، عن وزير شؤون المستوطنات تساحي هانغبي، من حزب "الليكود"

بعد الاعتداء التركي.. واشنطن تطالب أنقرة وبغداد بالتفاوض الوقت-أعلن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق، ديفيد كوبلي، أن الولايات المتحدة تحث

طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على أراض زراعية في خانيونس الوقت-أفادت وسائل إعلامية فلسطينية فجر اليوم الأربعاء بشنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي

روحاني يشترط: الاعتذار والعودة للاتفاق النووي مقابل "الاتفاق" مع واشنطن الوقت-اشترط الرئيس الإيراني حسن روحاني، على واشنطن تقديم اعتذار لبلاده، وعودتها إلى الات

البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية الوقت-أكد بيان مشترك صدر في نهاية قمة عقدها كل من، الملك الأردني الملك عبد الله الثاني

الاحتلال يعلن إنهاء حال الطوارئ بعد إعلانه عن "حدث أمني" على الحدود مع لبنان الوقت-استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقاطاً

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار أمريكي ضد إيران الوقت- أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، ديان تريانشاه دجاني، "عدم وجود توافق بين أعضاء المجلس بشأن طلب الولايات المتحدة استئناف العقوبات ضد إيران، ولذلك لا يمكن اتخاذ إجراء تجاه هذا الطلب".

ايران و تركيا وروسيا ينددون بهجمات الكيان الصهيوني على سوريا الوقت- نددت كل من ايران و تركيا وروسيا ، في بيان مشترك عقب مشاوراتهم حول سوريا في جنيف، بالصفقة النفطية بين إحدى الشركات الأمريكية والتشكيلات الكردية في سوريا، بالإضافة لهجمات الكيان الصهيوني المستمرة على سوريا.

الحكومة البريطانيّة تعلق على أنباء "استقالة بوريس جونسون" الوقت- أمضى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ثلاث ليالٍ في العناية المركزة في أبريل، بسبب ابتلائه بجائحة فيروس كورونا المستجد، في 27 مارس الماضي، حيث كان وزير الخارجية دومينيك راب يقف نائبًا في غيابه.

مصر تعتمد النفس الطويل وإثيوبيا تعلن شرطا وحيدا لحل أزمة سد النهضة الوقت- أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أنه يمكن التوصل إلى حل ودي بين بلاده ومصر والسودان حول سد النهضة.

موسكو تحذر واشنطن وبروكسل من التدخل في شؤون بيلاروس الوقت- ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تحذر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس.

روحاني: نحن ندير البلاد حاليًا على أساس استمرار الحظر الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني خلال لقائه المسؤولين الإعلاميين اليوم الثلاثاء انه علينا أن ناخذ بنظر الاعتبار الظروف الراهنة وان نقارن الخدمات الراهنة بخدمات الماضين ، ولكن في نفس الوقت ، كل نجاح حققناه كان في ظل تواجد الشعب وجهوده .

وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي يجري اتصالاً مع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي الوقت- أجرى وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس.

حمدوك لبومبيو: الحكومة الانتقالية السودانية لا يمكنها اتخاذ قرار بشأن التطبيع مع “إسرائيل” الوقت- أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال زيارة الأخير للخرطوم الثلاثاء، أن حكومته الانتقالية الحالية لا تملك تفويضًا لاتخاذ القرار بشأن التطبيع مع “إسرائيل”.

الدفاع الروسية: عملية “الصحراء البيضاء” بسوريا مستمرة حتى القضاء على المسلحين التابعين للولايات المتحدة الوقت- أعلن ممثل مجموعة القوات الروسية العاملة بسوريا أن عملية “الصحراء البيضاء” في سوريا مستمرة ضد فلول العصابات حتى القضاء على الجماعات المسلحة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

العميد امير حاتمي: التعاون الدفاعي بين ايران وروسيا قائم على الثقة المتبادلة الوقت- قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية "العميد امير حاتمي" : ان التعاون الدفاعي بين ايران وروسيا قائم على الثقة المتبادلة ويجري في اطار ارساء السلام والاستقرار على صعيدي المنطقة والعالم.

واشنطن وبكين تتعهّدان العمل لإنجاح اتفاقهما التجاري الوقت-أعلنت الولايات المتحدة والصين في ختام محادثات تجارية، مساء الإثنين

تواصل التظاهرات في ويسكونسن بعد مقتل أميركي أفريقي برصاص الشرطة الوقت-واجهت الشرطة الأميركية المتظاهرين في ولاية ويسكونسن

القوات العراقية: الفساد له تأثير كبير على ما يحدث في البصرة الوقت-أكّد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلّحة اللواء يحيى رسول أن الفسا

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مجلس الأمن الروسي: نحو 75% من الهجمات السيبرانية في العالم تتحكم بها أميركا

واشنطن وبكين تتعهّدان العمل لإنجاح اتفاقهما التجاري

القوات العراقية: الفساد له تأثير كبير على ما يحدث في البصرة

موسكو تحذر واشنطن وبروكسل من التدخل في شؤون بيلاروس

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار أمريكي ضد إيران

الدفاع الروسية: عملية “الصحراء البيضاء” بسوريا مستمرة حتى القضاء على المسلحين التابعين للولايات المتحدة

"القومية والعسكرة" .. أردوغان يبحث عن موطئ قدم له بين القوى العالمية

رفض إسرائيلي بيع "حتى برغي واحد" من "أف 35" لدول الشرق الأوسط

وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي يجري اتصالاً مع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي

روحاني: نحن ندير البلاد حاليًا على أساس استمرار الحظر

بعد الاعتداء التركي.. واشنطن تطالب أنقرة وبغداد بالتفاوض

البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية

الحكومة البريطانيّة تعلق على أنباء "استقالة بوريس جونسون"

ايران و تركيا وروسيا ينددون بهجمات الكيان الصهيوني على سوريا

رحلة "كوشنر والأربعين حرامي" مساعٍ أمريكيّة للتطبيع والخيانة.. هل تنجح؟

ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن.. كيف سلبت الأموال السعوديّة القرارات الأمميّة؟

الحسكة عطشى.. لماذا حرمت تركيا مليون إنسان في سوريا من الماء؟

بومبيو: أميركا ترحب بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

لماذا تركيا قلقة للغاية من تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني؟

لليوم التاسع.. تركيا تقطع المياه عن مليون مدني في الحسكة السورية

تونسية تنسحب من مسابقة "تحدي القراءة" الإماراتية: المبادىء لا تباع ولا تشترى

بغداد وطهران تبحثان التعاون الثقافي

مقتل 4 أشخاص وجرح 9 في مواجهات عرقية في مدينة "غاو" شمال مالي

حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة قرب عيتا الشعب جنوب لبنان

خارجية الاحتلال الاسرائيلي تكشف عن التواصل مع 5 وزراء خارجية عرب

الجيش الليبي: رصدنا تقدم سفن تركية نحو سرت في آخر 24 ساعة

الإعلام الإسرائيلي عن وزير الاستخبارات: هناك اتصالات بين "إسرائيل" والسودان

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟

عُلماء المُسلمين ينددون بالتطبيع ويُطالبون المطبعين بالعدول

تفاصيل الانتصارات الكبيرة في الشريان الاقتصادي لليمن.. كيف هُزم تحالف العدوان السعودي في محافظتي "مأرب والجوف"؟ + صور

ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة

انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات

انضمام "برايان هوك" إلى أوراق "ترامب" المحترقة والمناهضة لإيران

السلطان هیثم يتبع نهجاً جديداً.. هل تتخلّى عمان عن النأي بالنفس؟

آل سعود يستجدون الحلفاء.. والترك يتوسعون في ليبيا

جيش العقيدات يتحصن بالأرض ويعد بإخراج الاحتلال؟

السيادة اللبنانية على المحك.. ماذا تفعل البوارج الأجنبية على شواطئ بيروت؟

مناورات "النبي الأعظم 14" تذهل العالم.. ما هي الرسائل التي أرادت إيران إيصالها للغرب ؟ + صور

ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"

مركز أبحاث أمريكي: الصفقة الإيرانية - الصينية ستغيّر ميزان القوى في الشرق الأوسط

سرقة النفط السوري.. الأكراد يلعبون بالنار

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

وزارة الخارجية الايرانية تعد دعوى ضد كوريا الجنوبية على خلفية تجميد اصول البلاد

تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون بشأن حظر توريد الأسلحة إلى إيران.. الأهداف والأسباب

نظرة علی بدء ملء خزان سد النهضة وأزمة نهر النيل

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

"المجلس الانتقالي" يعلق مشاركته باتفاق الرياض مع حكومة هادي

الأربعاء 7 محرم 1442
 
 
 
 
 
"المجلس الانتقالي" يعلق مشاركته باتفاق الرياض مع حكومة هادي

"المجلس الانتقالي" يعلق مشاركته باتفاق الرياض مع حكومة هادي

الوقت-أفادت وسائل إعلامية يمنية صباح اليوم الأربعاء بقصف مدفعي متبادل بين قوات المجلس الانتقالي في اليمن

مواضيع ذات صلة

وزير الدفاع اليمني: لن يبقى على الأرض اليمنية أي غاز أو محتل

شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان مستمر في احتجاز 15 سفينة محملة بمادتي البنزين والديزل

ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن.. كيف سلبت الأموال السعوديّة القرارات الأمميّة؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أفادت وسائل إعلامية يمنية صباح اليوم الأربعاء بقصف مدفعي متبادل بين قوات المجلس الانتقالي في اليمن، وقوات عبد هادي في الشيخ سالم وقرن الكلاسي والطرية في محافظة أبين جنوب البلاد.

يأتي ذلك بعد تعليق المجلس الانتقالي مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض مع حكومة هادي المنتهية ولايتها، والذي أبرم في 5 تشرين الثاني/نوفمير 2019.

وكان "المجلس الانتقالي" المدعوم إمارتياً أكد في شهر أيار/مايو الماضي "أهمية اتفاق الرياض وضرورة احترام التسلسل الوارد فيه"، واعتبر أن حكومة هادي عملت على تعطيل الاتفاق.

المجلس المدعوم إماراتياً أرجع تعليقه للمشاورات إلى تصعيد قوات هادي لعملياتها العسكرية في أبين. وأكد استمرار عمليات التحشيد العسكري باتجاه الجنوب.

ومن بين أسباب تعليق المشاورات انهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب وعدم صرف الرواتب الشهرية.

هذا ووجه المجلس الانتقالي الجنوبي رسالة رسمية إلى السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض، بينه وبين الحكومة اليمنية.

وأكد المجلس في رسالته تعليق مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ الاتفاق، منوهاً بأن قرار التعليق جاء بسبب "استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين"، وفق تعبيره.

ووفق بيان "الانتقالي"، يعود التعليق أيضاً بسبب "استمرار عمليات التحشيد العسكري باتجاه الجنوب بمشاركة كبيرة لعناصر من تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، في إطار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في أبين. إضافة إلى عدم رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى الذين بذلوا أرواحهم ودمائهم من أجل قضية الجنوب والمشروع العربي".

كما اشار إلى استمرار انهيار العملة، وعدم توفير سيولة نقدية في محافظات الجنوب، وتضخم أسعار السلع والخدمات، وما ترتب على ذلك من انعكاسات مأساوية على كاهل المواطن.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

المجلس الانتقالي الجنوبي قوات هادي اتفاق الرياض أبين حكومة هادي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء