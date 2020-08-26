طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على أراض زراعية في خانيونس

الوقت-أفادت وسائل إعلامية فلسطينية فجر اليوم الأربعاء بشنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على أراض زراعية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ولم تسفر عن إصابات.

وأفادت مصادر محلية بتعرض محيط منطقة "الزنة" و"أبو عنتر" شرقي خان يونس لأربعة غارات متتالية، استهدفت مناطق زراعية دون الإعلان عن إصابات.

وكان متحدّث باسم جيش الاحتلال قال إن طائرات حربية تابعة له أغارت على بنية تحت أرضيّة تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجّرة من القطاع نحو المستوطنات الإسرائيلية.

وبالتزامن مع القصف الإسرائيلي لقطاع غزة أمس الثلاثاء، زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي 4 من مجاهديها الذي ارتقوا في حي الشجاعية.

يشار إلى أن القطاع يشهد تصعيداً ميدانياً تخلله إطلاق بالونات حارقة ومفخخة تجاه المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع، فيما يشن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في أنحاء القطاع.

كما حذّر وزير الأمن الإسرائيلي حذّر مطلع الشهر الحالي من الاستمرار في إطلاق البالونات الحارقة، وتوعد بالرد بقوة.