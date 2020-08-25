ايران و تركيا وروسيا ينددون بهجمات الكيان الصهيوني على سوريا

الوقت- نددت كل من ايران و تركيا وروسيا ، في بيان مشترك عقب مشاوراتهم حول سوريا في جنيف، بالصفقة النفطية بين إحدى الشركات الأمريكية والتشكيلات الكردية في سوريا، بالإضافة لهجمات الكيان الصهيوني المستمرة على سوريا.

وجاء في البيان: "أبدت الأطراف اعتراضها على المصادرة غير القانونية وتحويلات عائدات النفط، التي يجب أن تؤل إلى سوريا. كما نددوا بالصفقة النفطية غير القانونية بين شركة تحمل ترخيصا أميركيا والتشكيلات غير القانونية".

وأضاف "نددت الأطراف بالهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد سوريا، والتي تمثل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي، وتضر بسيادة سوريا وجيرانها، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابع البيان "أكد الأطراف عزمهم على مكافحة كل أشكال الإرهاب والتصدي للأجندة الانفصالية، التي من شأنها الإضرار بسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وكذلك بالأمن القومي لدول الجوار، كما اتفقوا على مواصلة التعاون بهدف القضاء التام على الجماعات الإرهابية مثل "داعش" و"النصرة" و"القاعدة" (المحظورين في روسيا) والجماعات الأخرى المرتبطة بها والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة على أنها إرهابية".