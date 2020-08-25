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أخبار

الحكومة البريطانيّة تعلق على أنباء "استقالة بوريس جونسون"

الثلاثاء 6 محرم 1442
 
 
 
 
 
الحكومة البريطانيّة تعلق على أنباء "استقالة بوريس جونسون"
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الوقت- أمضى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ثلاث ليالٍ في العناية المركزة في أبريل، بسبب ابتلائه بجائحة فيروس كورونا المستجد، في 27 مارس الماضي، حيث كان وزير الخارجية دومينيك راب يقف نائبًا في غيابه.

ورفض مكتب رئيس الوزراء البريطاني بشكل قاطع الأنباء القائلة بأن بوريس جونسون يخطط للاستقالة في غضون ستة أشهر بسبب استمرار معاناته من المرض، وفقًا لتقارير ذا صن.

ونقلت الصحيفة عن متحدث الحكومة في "10 داونينغ ستريت"،(هو مقر الإقامة الرسمية ومكتب رئيس وزراء بريطانيا)،تعليقه على ما يتداول عن جونسون "هذا هراء".

وجاء الرد بعد تقرير نشرته صحيفة ذا تايمز البريطانية يزعم أن والد زوجة أقرب مساعدي جونسون، دومينيك كامينغز ، أشار إلى أن بوريس جونسون قد يستقيل من منصبه العام المقبل بسبب مشكلات صحية طويلة الأمد بعد إصابته بمرض الجهاز التنفسي الناتج عن فيروس كورونا في مارس.

وفي محادثة جرت الأسبوع الماضي بين الصحفية آنا سيلفرمان والسير همفري ويكفيلد، والد ماري زوجة كامينغز ، قيل أنه كشف أن المرض والوقت الذي يقضيه في العناية المركزة قد أثر بشكل كبير على صحة جونسون.

ووفقًا للصحفي، الذي استشهدت به الصحيفة، فقد صادفت ويكفيلد عن طريق الخطأ خلال رحلة إلى قلعة تشيلينغهام في نورثمبرلاند ، شمال شرق إنجلترا.

وبمجرد أن تحولت المحادثة إلى بوريس جونسون، ورد أن ويكفيلد شبه حالته بحالة حصان مصاب تم إعادته مبكرًا.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ويكفيلد قوله "إذا أعدت حصانًا إلى العمل بعد ان أصيب بجروح فلن يتعافى أبدًا".

وأمضى بوريس جونسون خمسة أيام في العناية المركزة في مستشفى سانت توماس في لندن في أبريل، وكانت نتيجة اختباره إيجابية لـ كوفيد 19 في 27 مارس بعد أن لاحظ أعراضًا خفيفة بعد ظهر اليوم السابق.

وبعد تلقي النتائج ، بدأ في العزلة الذاتية والعمل من المنزل ، ولكن بعد أكثر من أسبوع بقليل، في 5 أبريل، تم قبوله في مستشفى سانت توماس في وسط لندن لإجراء مزيد من الاختبارات "كخطوة احترازية"، بسبب استمرار أعراض فيروس كورونا.

وفي اليوم التالي، أعلن داونينغ ستريت أن حالة جونسون تدهورت، وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.

وفي مقابلة مع ذا صن في مايو، انفتح جونسون على محنته مع فيروس كورونا، قائلًا إنه أجرى "ترتيبات" في ذلك الوقت مع الأطباء حال وفاته، وتم إعطاؤه "لترات وليترات من الأكسجين؛ لإبقائه على قيد الحياة في ذروة مرضه.

"لقد كانت لحظة مضت صعبة ، لن أنكر ذلك، كانت لديهم إستراتيجية للتعامل مع سيناريو من نوع الموت لم أكن في حالة رائعة بشكل خاص وكنت على علم بوجود خطط طوارئ"، وفقا لما قاله جونسون.

ومنذ عودته إلى داونينغ ستريت بعد شفائه، أشارت عدة تقارير خلال الأشهر التالية إلى أن صحة رئيس الوزراء لا تزال سيئة.

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كلمات مفتاحية :

العناية المركزة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جائحة فيروس كورونا وزير الخارجية دومينيك راب

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