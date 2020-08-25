القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 7 محرم 1442

إخترنا لكم

الإمارات تتحوّل إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفّي حُنين من التطبيع

الإمارات تتحوّل إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفّي حُنين من التطبيع لم تكد نشوة توقيع اتفاق التطبيع الاستسلامي بين دويلة الإمارات العربية المتحدة والكيان الإسرائيلي تنتهي حتى تفاجأ عيال زايد بأنّهم تورطوا

إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق الوقت- خمسة آلاف جندي أمريكي ينتشرون في العراق بات اليوم وجودهم مهدداً في كُلِّ لحظة بعد أن باتت صواريخ المُقاومة العراقية تنهال عليهم من كلِّ جانب، خصوصاً بعد ارتكابهم لجريمة القرن باغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المُهندس...

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟ بعد كسر السعودية صمتها، السؤال الذي يطرح نفسه هو، ما هي أسباب موقف الرياض الأخير الذي يتعارض مع أدائها في السنوات الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية؟

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟ الوقت- لم تبع الولايات المتحدة مقاتلات "إف 35" خلال السنوات الماضية إلا لحلفائها الاستراتيجيين، وهذا الأمر قد يكون بمثابة جرس إنذار لدولة قطر وللمملكة العربية السعودية، اللتين تستضيفان قواعد أمريكية ولديهما العديد من الاتفاقيات الأمنية مع واشنطن.

ماذا يحصل شرق الفرات وهل بدأت نهاية الوجود الأمريكي؟ الوقت- جملة من التطورات يشهدها ريف دير الزور الشرقي بعد أن أشعلت "قسد" والاحتلال الأمريكي فتيل الفتنة في شرق الفرات، من خلال اغتيال قادات العشائر هناك، ولم تتأخر العشائر نفسها عن توجيه الاتهامات إلى قسد...

أخبار

سوريا تحذر تركيا من استمرار استخدام المياه كوسيلة حرب في الحسكة

سوريا تحذر تركيا من استمرار استخدام المياه كوسيلة حرب في الحسكة

الوقت-دانت الخارجية السورية "بأشد العبارات الجريمة المستمرة التي يرتكبها النظام الترك

"المجلس الانتقالي" يعلق مشاركته باتفاق الرياض مع حكومة هادي الوقت-أفادت وسائل إعلامية يمنية صباح اليوم الأربعاء بقصف مدفعي متبادل بين قوات المجلس الانتقالي في اليمن

رفض إسرائيلي بيع "حتى برغي واحد" من "أف 35" لدول الشرق الأوسط الوقت-نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل"، عن وزير شؤون المستوطنات تساحي هانغبي، من حزب "الليكود"

بعد الاعتداء التركي.. واشنطن تطالب أنقرة وبغداد بالتفاوض الوقت-أعلن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق، ديفيد كوبلي، أن الولايات المتحدة تحث

طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على أراض زراعية في خانيونس الوقت-أفادت وسائل إعلامية فلسطينية فجر اليوم الأربعاء بشنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي

روحاني يشترط: الاعتذار والعودة للاتفاق النووي مقابل "الاتفاق" مع واشنطن الوقت-اشترط الرئيس الإيراني حسن روحاني، على واشنطن تقديم اعتذار لبلاده، وعودتها إلى الات

البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية الوقت-أكد بيان مشترك صدر في نهاية قمة عقدها كل من، الملك الأردني الملك عبد الله الثاني

الاحتلال يعلن إنهاء حال الطوارئ بعد إعلانه عن "حدث أمني" على الحدود مع لبنان الوقت-استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقاطاً

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار أمريكي ضد إيران الوقت- أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، ديان تريانشاه دجاني، "عدم وجود توافق بين أعضاء المجلس بشأن طلب الولايات المتحدة استئناف العقوبات ضد إيران، ولذلك لا يمكن اتخاذ إجراء تجاه هذا الطلب".

ايران و تركيا وروسيا ينددون بهجمات الكيان الصهيوني على سوريا الوقت- نددت كل من ايران و تركيا وروسيا ، في بيان مشترك عقب مشاوراتهم حول سوريا في جنيف، بالصفقة النفطية بين إحدى الشركات الأمريكية والتشكيلات الكردية في سوريا، بالإضافة لهجمات الكيان الصهيوني المستمرة على سوريا.

الحكومة البريطانيّة تعلق على أنباء "استقالة بوريس جونسون" الوقت- أمضى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ثلاث ليالٍ في العناية المركزة في أبريل، بسبب ابتلائه بجائحة فيروس كورونا المستجد، في 27 مارس الماضي، حيث كان وزير الخارجية دومينيك راب يقف نائبًا في غيابه.

مصر تعتمد النفس الطويل وإثيوبيا تعلن شرطا وحيدا لحل أزمة سد النهضة الوقت- أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أنه يمكن التوصل إلى حل ودي بين بلاده ومصر والسودان حول سد النهضة.

موسكو تحذر واشنطن وبروكسل من التدخل في شؤون بيلاروس الوقت- ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تحذر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس.

روحاني: نحن ندير البلاد حاليًا على أساس استمرار الحظر الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني خلال لقائه المسؤولين الإعلاميين اليوم الثلاثاء انه علينا أن ناخذ بنظر الاعتبار الظروف الراهنة وان نقارن الخدمات الراهنة بخدمات الماضين ، ولكن في نفس الوقت ، كل نجاح حققناه كان في ظل تواجد الشعب وجهوده .

وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي يجري اتصالاً مع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي الوقت- أجرى وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس.

حمدوك لبومبيو: الحكومة الانتقالية السودانية لا يمكنها اتخاذ قرار بشأن التطبيع مع “إسرائيل” الوقت- أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال زيارة الأخير للخرطوم الثلاثاء، أن حكومته الانتقالية الحالية لا تملك تفويضًا لاتخاذ القرار بشأن التطبيع مع “إسرائيل”.

الدفاع الروسية: عملية “الصحراء البيضاء” بسوريا مستمرة حتى القضاء على المسلحين التابعين للولايات المتحدة الوقت- أعلن ممثل مجموعة القوات الروسية العاملة بسوريا أن عملية “الصحراء البيضاء” في سوريا مستمرة ضد فلول العصابات حتى القضاء على الجماعات المسلحة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

العميد امير حاتمي: التعاون الدفاعي بين ايران وروسيا قائم على الثقة المتبادلة الوقت- قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية "العميد امير حاتمي" : ان التعاون الدفاعي بين ايران وروسيا قائم على الثقة المتبادلة ويجري في اطار ارساء السلام والاستقرار على صعيدي المنطقة والعالم.

واشنطن وبكين تتعهّدان العمل لإنجاح اتفاقهما التجاري الوقت-أعلنت الولايات المتحدة والصين في ختام محادثات تجارية، مساء الإثنين

تواصل التظاهرات في ويسكونسن بعد مقتل أميركي أفريقي برصاص الشرطة الوقت-واجهت الشرطة الأميركية المتظاهرين في ولاية ويسكونسن

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الحكومة البريطانيّة تعلق على أنباء "استقالة بوريس جونسون"

روحاني: نحن ندير البلاد حاليًا على أساس استمرار الحظر

ايران و تركيا وروسيا ينددون بهجمات الكيان الصهيوني على سوريا

سوريا تحذر تركيا من استمرار استخدام المياه كوسيلة حرب في الحسكة

نتنياهو وغانتس معاً لتأجيل الانتخابات.. الكيان الصهيوني يعيش أياماً عصيبة

رفض إسرائيلي بيع "حتى برغي واحد" من "أف 35" لدول الشرق الأوسط

بعد الاعتداء التركي.. واشنطن تطالب أنقرة وبغداد بالتفاوض

طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على أراض زراعية في خانيونس

لبنان والنظام الجديد.. لحظة الحقيقة تقرع الأبواب

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار أمريكي ضد إيران

وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي يجري اتصالاً مع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي

ما هي آفاق الجولة الجديدة من محادثات جنيف بشأن سوريا؟

روحاني يشترط: الاعتذار والعودة للاتفاق النووي مقابل "الاتفاق" مع واشنطن

موسكو تحذر واشنطن وبروكسل من التدخل في شؤون بيلاروس

غزة تستغيث عروبة فقدت أصالتها.. هل يتحوّل الضغط والفوضى لانفجار بوجه العدو؟

ايران و تركيا وروسيا ينددون بهجمات الكيان الصهيوني على سوريا

وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي يجري اتصالاً مع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي

رفض إسرائيلي بيع "حتى برغي واحد" من "أف 35" لدول الشرق الأوسط

ما هي آفاق الجولة الجديدة من محادثات جنيف بشأن سوريا؟

طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على أراض زراعية في خانيونس

غزة تستغيث عروبة فقدت أصالتها.. هل يتحوّل الضغط والفوضى لانفجار بوجه العدو؟

الدفاع الروسية: عملية “الصحراء البيضاء” بسوريا مستمرة حتى القضاء على المسلحين التابعين للولايات المتحدة

العميد امير حاتمي: التعاون الدفاعي بين ايران وروسيا قائم على الثقة المتبادلة

الربيع السعودي الباكستاني يتحوّل خريفاً.. ما هكذا يُكرم الضيف "آل سعود"!

الاحتلال يعلن إنهاء حال الطوارئ بعد إعلانه عن "حدث أمني" على الحدود مع لبنان

القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر

الإمارات تتحوّل إلى عِبرة.. عيال زايد يعودون بخُفّي حُنين من التطبيع

مصر تعتمد النفس الطويل وإثيوبيا تعلن شرطا وحيدا لحل أزمة سد النهضة

البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية

"المجلس الانتقالي" يعلق مشاركته باتفاق الرياض مع حكومة هادي

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟

عُلماء المُسلمين ينددون بالتطبيع ويُطالبون المطبعين بالعدول

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟

تفاصيل الانتصارات الكبيرة في الشريان الاقتصادي لليمن.. كيف هُزم تحالف العدوان السعودي في محافظتي "مأرب والجوف"؟ + صور

الحسكة عطشى.. لماذا حرمت تركيا مليون إنسان في سوريا من الماء؟

موسكو تجدد معارضتها لتصور الأمريكيين عن آلية الزناد

غوتيريش يطلب من ظريف المساعدة بحل مشاكل في ميناء الحديدة

"مثلث نتنياهو" دحلان وبن زايد ...حلف لتصفية القضية الفلسطينية

ترامب للكاظمي: قوات التحالف ستخرج من العراق خلال 3 سنوات

واشنطن تفرض الحظر على شركتين في الإمارات على علاقة بـ"ماهان" الإيرانية

وزير المالية الكويتي: السيولة تكفي لدفع الرواتب لغاية نوفمبر

الإعلام الإسرائيلي يتوقع افتتاح السعودية لصفقات شراء الخليج طائرات "إف-35"

أسباب تأخر الدخول إلى مدينة مأرب.. "أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من المدينة النفطية المليئة بالجواسيس

محلل في مركز أبحاث أمريكي: استراتيجية الضغط الأقصى الأمريكية برعاية هوك ضد إيران فشلت تماماً

مادورو: شراء صواريخ إيرانية "فكرة جيدة"

عُلماء المُسلمين ينددون بالتطبيع ويُطالبون المطبعين بالعدول

تفاصيل الانتصارات الكبيرة في الشريان الاقتصادي لليمن.. كيف هُزم تحالف العدوان السعودي في محافظتي "مأرب والجوف"؟ + صور

غوتيريش يطلب من ظريف المساعدة بحل مشاكل في ميناء الحديدة

"مثلث نتنياهو" دحلان وبن زايد ...حلف لتصفية القضية الفلسطينية

الإعلام الإسرائيلي يتوقع افتتاح السعودية لصفقات شراء الخليج طائرات "إف-35"

أسباب تأخر الدخول إلى مدينة مأرب.. "أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من المدينة النفطية المليئة بالجواسيس

لليوم التاسع.. تركيا تقطع المياه عن مليون مدني في الحسكة السورية

مغامراتها ستبقى فاشلة.. والأسلحة المُتطورة ستبقى مُحرّمة على الإمارات؟

نقاط حول اكتشاف حقل الغاز التركي

وزير الدفاع الايراني يصل موسكو

مسيرة جماهيرية غاضبة بغزة تنديدا باتفاق العار التطبيعي

الجيش الليبي: رصدنا تقدم سفن تركية نحو سرت في آخر 24 ساعة

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟

ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن.. كيف سلبت الأموال السعوديّة القرارات الأمميّة؟

جيش العقيدات يتحصن بالأرض ويعد بإخراج الاحتلال؟

انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات

انضمام "برايان هوك" إلى أوراق "ترامب" المحترقة والمناهضة لإيران

وزارة الخارجية الايرانية تعد دعوى ضد كوريا الجنوبية على خلفية تجميد اصول البلاد

مراهنات نتنياهو على الاشتباكات المحدودة مع حزب الله اللبناني

ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"

طائرات التجسس الأمريكية راقبت مناورات الحرس الثوري عبر الإنترنت

نظرة علی بدء ملء خزان سد النهضة وأزمة نهر النيل

العراق يرسل 13 ألف طن من القمح إلى لبنان

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

مركز أبحاث أمريكي: الصفقة الإيرانية - الصينية ستغيّر ميزان القوى في الشرق الأوسط

"الرّد الحتمي" والذعر الإسرائيلي غير المسبوق

ربما يتركون الشمال ويرحلون.. "الوهم" يقتل الصهاينة بلا سلاح

طريق الخنوع الإماراتي من الظلّ إلى النور.. هل هو اتفاق سلام أم استسلام؟

الجيش التركي يصل الحدود الإماراتية.. واليمن ساحة جديدة للصراع

جيش العقيدات يتحصن بالأرض ويعد بإخراج الاحتلال؟

انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات

الجيش التركي يصل الحدود الإماراتية.. واليمن ساحة جديدة للصراع

مراهنات نتنياهو على الاشتباكات المحدودة مع حزب الله اللبناني

وزارة الخارجية الايرانية تعد دعوى ضد كوريا الجنوبية على خلفية تجميد اصول البلاد

طائرات التجسس الأمريكية راقبت مناورات الحرس الثوري عبر الإنترنت

هل نشهد حرباً أهليّة في الكيان؟.. نتنياهو يزجُّ بمُتطرفي اليمين بمواجهة المتظاهرين

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

العراق يرسل 13 ألف طن من القمح إلى لبنان

تغطية إعلامية صهيونية مکثفة لانتصار وهمي على المقاومة اللبنانية

مركز أبحاث أمريكي: الصفقة الإيرانية - الصينية ستغيّر ميزان القوى في الشرق الأوسط

ربما يتركون الشمال ويرحلون.. "الوهم" يقتل الصهاينة بلا سلاح

طريق الخنوع الإماراتي من الظلّ إلى النور.. هل هو اتفاق سلام أم استسلام؟

الفوضى تعمّ شوارع الکيان الإسرائيلي

انضمام "برايان هوك" إلى أوراق "ترامب" المحترقة والمناهضة لإيران

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر

الأربعاء 7 محرم 1442
 
 
 
 
 
القصاص بالإعدام لقتلة الرئيس الشهيد "الصماد".. أيقونة الصمود تنتصر

مواضيع ذات صلة

مجلة أمريكية تتوقع انهيار جهود السلام في اليمن بعد اغتيال الصماد

السيد الحوثي في تشييع الصماد: لن تمرّ هذه الجريمة دون عقاب

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء جلستها العلنية يوم الاثنين الماضي، برئاسة رئيس المحكمة القاضي "أمين زبارة" للنطق بالحكم في القضية رقم 24 لسنة 2018 المرفوعة من النيابة الجزائية المتخصصة ونيابة استئناف الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة والمدّعين بالحق الشخصي لورثة الشهيد الرئيس "صالح علي الصماد" ومرافقيه "أمين أحمد حمود سمنان" و"أمين حسين علي الرشاء" و"عبد الباري محمد علي مناع" و"علي عبدالخالق درهم كثير" و"صالح يحيى أحمد شريان الهمداني" و"عبد الكريم عبدالوهاب محمد شرف الدين". وفي مواجهة المتهمين الماثلين أمام المحكمة والمحامين المنصبين عن المتهمين الفارين من وجه العدالة وبحضور النيابة العامة وأولياء دم المجني عليهم، تم النطق بالحكم وفقا لأسبابه وحيثياته.

وقضى منطوق الحكم بـإدانة 16 متهما في القضية بجرائم القتل والتخابر وقضى على أحد عشر متهما منهم بالإعدام قصاصا وحدا وتعزيرا بينما قضى على خمسة متهمين بالإعدام حدا وتعزيرا والمدانين هم: (محمد بن سلمان آل سعود ومحمد بن زايد آل نهيان وعبدربه منصور هادي وعلي محسن صالح الأحمر وأحمد عبيد بن دغر ومحمد علي المقدشي وطارق محمد عبدالله صالح وعلي علي إبراهيم القوزي وعبدالملك أحمد محمد حميد ومحمد خالد علي هيج ومحمد إبراهيم علي القوزي ومحمد يحيى محمد نوح وإبراهيم محمد عبدالله عاقل ومحمد محمد علي المشخري وعبدالعزيز علي محمد الأسود ومعاذ عبدالرحمن عبدالله عباس). وعقب النطق بالحكم طلب المحكوم عليهم الماثلون أمام المحكمة قيد استئنافهم، بينما احتفظ المحامون المنصبون عن المحكوم عليهم الفارين من وجه العدالة بحق المنصب عنهم. كما احتفظ وكيل النيابة بحق النيابة في الاستئناف حتى يتم اخطار رئيس نيابة الاستئناف بمنطوق الحكم بينما احتفظ محامي أولياء الدم بحقه في الاستئناف الجزئي حتى يتم الرجوع إلى أولياء الدم. وتضمن الحكم إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية المرفوعة ضد بقية المتهمين الأجانب المذكورين في قرار الاتهام وإعادة الملف إلى النيابة لاستكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة في وقائع أخرى مرتبطة بالمتهمين في دائرة اختصاص المحكمة.

حادثة اغتيال الرئيس "صالح الصماد"

بعد مسيرة حافلة بالجهاد والعلم بدأها من مدينة صعدة، وسطّر خلالها أروع الملاحم البطولية، أبى رجل المراحل الصعبة الرئيس صالح الصماد أن تناله ضربات العدوان في القصر الجمهوري في صنعاء، ليرتفع شهيداً في خطوط المواجهة المشتعلة وتحديداً في مدينة الحديدة على الساحل الغربي والتي يتركّز عليها قصف العدوان السعودي الأمريكي. وفي عام 2018، وصلت جرائم السعودية العشوائية في اليمن إلى مرحلة "هستيرية" تشبه حالة "الذبيحة" التي لم تمت بعد وما زالت تقاوم للبقاء على قيد الحياة، وكان هذا ومازال هو حال المشروع السعودي في اليمن الذي يدفع بكل ما أوتي من عزم وقوة وجموح لإبقاء مشروعه حيّاً على أرضٍ لم تعتد يوماً على "التبعية" لأحد ولم تعتدِ على أحد، كل همها العيش بكرامة وتأمين حياة كريمة لأبنائها. وفي عام 2018 قامت طائرات بدون طيار تابعة لتحالف العدوان السعودي بإغتيال الرئيس الشهيد "صالح الصماد" في محافظة الحديدة، أثناء قيامه ببعض الزيارات التفقدية للسكان المدنيين والقوات اليمنية المرابطة على تخوم تلك المحافظة الساحلية. وفي تلك الحادثة الغادرة، رحل الرئيس الصماد، لكنه لم يرحل جباناً خوَّافاً، بل شجاعاً جسوراً وهو يؤدي دور البطولة في مسلسل الدفاع عن حياض هذا الوطن وكرامته. غادر الرئيس الحياة، لكنه لم يغادرها من فندق أو منتجع أو شاليه أو حتى كان يمضي عطلته الأسبوعية بين أولاده ومع أسرته في مسقط رأسه، بل كان يطوف الجبهات، ويقود حملة الحشد والتعبئة للاستنفار والنفير، وإظهار قوة اليمنيين واستبسالهم وصمودهم. رحل القائد الشجاع المغوار بعد أن حفر اسمه في قلوب اليمنيين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، رحل الصالح الصامد بفجيعة شبيهة بفجيعة الرئيس الشهيد "الحمدي" حيث المقارنة كبيرة رغم اختلاف الواقع والظروف المحيطة بكلٍ منهما، رحل بعد أن أسَرَ القلوب حباً وملأ النفوس إعجاباً بحنكته وسياسته وإدارته وقوة شخصيته.

البدء بتشكيل محكمة لمحاكمة المتهمين

أعلنت حكومة صنعاء عقب عملية اغتيال الرئيس "صالح الصماد" عن تشكيل محكمة لمحاكمة المتهمين المتورطين في هذه العملية الغادرة. وفي هذا السياق، كشفت العديد من التقارير الاخبارية عن بدء محاكمة الرئيس الأمريكي "محمد بن سلمان ومحمد بن زايد و61 متهماً أخر بتهمة قتل رئيس  المجلس السياسي الأعلى السابق "صالح الصماد". ولفتت تلك التقارير إلى أن المحبوسين احتياطيا وعددهم (10) متهمين يمنيين والفارين من وجه العدالة وعددهم (52) متهما أجانب ويمنيين اشتركوا في اتفاق جنائي، حيث استهدفوا موكب الرئيس "الصماد" باستخدام الطائرات العائدة للمتهمين من الأول حتى المتهم السابع والأربعون بحي "سبعة يوليو" في مدينة الحديدة في التاسع عشر من شهر أبريل 2018م ما أدى إلى مقتل المجني عليه ومرافقيه. وأعربت تلك التقارير أنه جرى في الجلسة الاولى مواجهة المتهمين من الثالث والخمسون وحتى الثاني والستون المحبوسين احتياطيا بالتهم الموجهة اليهم واعترافاتهم في محاضر الاستدلالات ولدى النيابة العامة وبقية الأدلة المدونة في قائمة ادلة الاثبات، وتشمل التهم التخطيط لاغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى وإعانة دول العدوان بتقديم معلومات وإحداثيات تهدد الموقف الدفاعي والسيادي للجمهورية اليمنية .وأقرت المحكمة في ختام جلسة المحاكمة الأولى السير في إجراءات نظر القضية فيما يتعلق بالمتهمين المحبوسين احتياطيا، وإرجاء السير في نظر القضية بالنسبة للمتهمين الفارين من وجه العدالة وعددهم (47) اجنبيا و(5) يمنيين والنشر عنهم في وسائل الاعلام .

وقبل عدة أشهر، استأنفت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، جلساتها العلنية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد "صالح علي الصماد" رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق. واستعرضت المحكمة في جلستها الخامسة، برئاسة رئيس المحكمة القاضي "أمين زبارة" وحضور هيئة الإدعاء برئاسة القاضي "وضاح القرشي" رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة والمحامين عن المتهمين وأولياء الدم، أقوال المتهمين في محاضر الاستدلالات والتسجيلات المرئية للمتهمين، وكذا الأدلة الفنية بقائمة أدلة الإثبات. وأقرت المحكمة مواصلة استعراض الأدلة في الجلسة القادمة، وتكليف رئيس نقابة المحامين بالحضور للدفاع عن بقية المتهمين الفارين من وجه العدالة وعددهم 52 متهما يمنيين وأجانب بعد إنتهاء مدة النشر القانونية.

ويوم الاثنين الماضي، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء جلستها العلنية، برئاسة رئيس المحكمة القاضي "أمين زبارة" للنطق بالحكم في القضية المرفوعة من النيابة الجزائية المتخصصة ونيابة استئناف الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة والمدّعين بالحق الشخصي لورثة الشهيد الرئيس "صالح علي الصماد" ومرافقيه وقضى منطوق الحكم بـإدانة 16 متهما في القضية بجرائم القتل والتخابر وقضى على أحد عشر متهما منهم بالإعدام قصاصا وحدا وتعزيرا بينما قضى على خمسة متهمين بالإعدام حدا وتعزيرا.

الجدير بالذكر، أن القيادة اليمنية ممثلة بسماحة القائد "عبد الملك الحوثي" ورئيس المجلس السياسي "مهدي المشاط" وأبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية، توعدوا في عام 2018 النظامين السعودي والإماراتي بالرد القاسي على عملية اغتيال الرئيس الشهيد "صالح الصماد" وبالفعل تم الرد بقسوة على هذين النظامين الغازيين، حيث كشفت العديد من التقارير الاخبارية، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية، قاموا خلال السنوات الماضية بشن العديد من الهجمات بالطائرات بدون طيار وبالصواريخ البالستية على مواقع حساسة داخل الاراضي السعودية والإماراتية رداً على عملية الاغتيال الغادرة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

محكمة اغتيال صالح الصماد تحالف العدوان محمد بن سلمان المتهمين

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء