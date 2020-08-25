حمدوك لبومبيو: الحكومة الانتقالية السودانية لا يمكنها اتخاذ قرار بشأن التطبيع مع “إسرائيل”

الوقت- أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال زيارة الأخير للخرطوم الثلاثاء، أن حكومته الانتقالية الحالية لا تملك تفويضًا لاتخاذ القرار بشأن التطبيع مع “إسرائيل”.

وشدد حمدوك على أهمية الربط بين عملية رفع اسم الخرطوم من قوائم الدول الراعية للإرهاب ومسألة التطبيع.

وقال حمدوك، وفقًا لبيان صدر عن متحد ث الحكومة السودانية الثلاثاء إن "المرحلة الانتقالية في السودان يقودها تحالف عريض بأجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد وصولا لقيام انتخابات حرة، ولا تملك الحكومة الانتقالية تفويضًا يتعدى هذه المهام للتقرير بشأن التطبيع مع "إسرائيل"، وأن هذا الأمر يتم التقرير فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي".