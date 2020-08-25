الدفاع الروسية: عملية “الصحراء البيضاء” بسوريا مستمرة حتى القضاء على المسلحين التابعين للولايات المتحدة

الوقت- أعلن ممثل مجموعة القوات الروسية العاملة بسوريا أن عملية “الصحراء البيضاء” في سوريا مستمرة ضد فلول العصابات حتى القضاء على الجماعات المسلحة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

وقال الممثل: "ستستمر عملية تطهير "الصحراء البيضاء" من فلول العصابات حتى القضاء الكامل على الجماعات المسلحة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة". واضاف أن الجيش السوري بمشاركة مستشارين روس أجرى عملية واسعة النطاق في الفترة من 18 إلى 24 آب / أغسطس ضد التشكيلات المسلحة وسط البلاد.

وتابع قائلا "شهد الشهر الماضي في منطقة تعرف بـ "الصحراء البيضاء" في وسط الجمهورية العربية السورية زيادة ملحوظة في نشاط التشكيلات المسلحة المكونة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية السابقين، في الوقت نفسه، معظم المسلحين ظهروا في المنطقة بعد "العف" الذي أعلنته ما يعرف بـ "الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا" التي تسيطر عليها الولايات المتحدة". وأضاف المتحدث "أدت الضربات الجوية للقوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية ونيران المدفعية وعمليات الاستطلاع والبحث ذات الأغراض الخاصة في "الصحراء البيضاء" إلى تصفية 327 مسلحا وتدمير 134 ملجأ و 17 نقطة مراقبة و 7 مخازن عتاد و 5 مخازن تحت الأرض للأسلحة والذخيرة".

وفي السياق، قال المتحدث باسم القوات الروسية العاملة في سوريا، إن "الإرهابيين يعطلون إعمار سوريا وإقامة علاقات بين القبائل ودمشق مما يعود بالفائدة على الولايات المتحدة ويسمح لها بتبرير وجودها في شرق سوريا"، موضحاً "يعرقل الإرهابيون إعادة إعمار الحياة الاجتماعية والاقتصادية في سوريا بما يقومون به من أفعال".