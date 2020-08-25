بعد ترشيحه رسمياً.. ترامب: "الديمقراطيون" يحاولون سرقة الانتخابات

الوقت-سمى الحزب الجمهوري رسمياً أمس الاثنين، الرئيس دونالد ترامب، مرشحاً لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن دون مفاجآت، سمى نحو 330 مندوباً اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، ترامب مرشحاً لهم في اليوم الأول من مؤتمر "الجمهوريين".

منافس ترامب، الديمقراطي جو بايدن، كان أعلن الأسبوع الماضي قبوله رسمياً خوض الانتخابات الرئاسيّة، مرشحاً عن الحزب "الديموقراطي".

بايدن وعد مواطنيه إذا ما انتخبوه رئيساً بطي صفحة "الخوف" و"الانقسامات"، وإنهاء "هذه المرحلة القاتمة" في البلاد، متعهداً بأنه سيضع استراتيجيّة وطنية لمكافحة تفشي فيروس كورونا اعتباراً من "اليوم الأوّل" لولايته، على حد تعبيره.

وفي كلمة له خلال مؤتمر العام للحزب الجمهوري، قال ترامب إن "الديمقراطيين يحاولون سرقة الانتخابات من الجمهوريين، وحاولوا عبر التجسس على حملتي قبل وبعد الانتخابات، وأمسكنا بهم متلبسين، ولن نسمح بحدوث ذلك".

وأضاف أنه "سنقاضي الديمقراطيين على أعمالهم تلك في المحاكم"، مشدداً على أن "الطريقة الوحيدة لفوزهم في الانتخابات وخسارتنا هي إذا كانت انتخابات فاسدة"، ومجدداً تأكيده أنه "لن يسمح بإجراء التصويت عبر البريد العام".

كما اعتبر ترامب، أن المرشح "الديمقراطي" السابق بيرني ساندرز، استغِل من قِبل الديمقراطيين "أسوأ استغلال"، لافتاً إلى أن قاعدة ساندرز الانتخابية "تمتلك حماسة كتلك التي نمتلكها بعكس المرشح الديمقراطي جو بايدن".

وقال إن "الديمقرطيين يريدون حرمان الأميركيين من حق امتلاك السلاح"، موضحاً أنه "نقوم بعمل مميز بشأن الفيروس الصيني، وسنواصل العمل على تعزيز بناء جيشنا"، على حد تعبيره.

وقال ترامب في كلمته، إن "الصين شهدت أسوأ عام، ونحن حصلنا على الأفضل"، متهماً الصين أنها كان تستغل أميركا "وتسرق منها أكثر من 250 مليار دولار في السنة الواحدة".

وأضاف "نحن من بنينا الصين وقدمنا لهم ما يصل 500 مليار دولار كل عام"، محذراً من أن "الصين ستمتلك الولايات المتحدة في حال فاز بايدن بالرئاسة".

ولفت ترامب إلى أنه في "الأسبوع الماضي سجل أكبر طلب من الذرة وحبوب الصويا من الصين"، ولكنه قال إن "الصين ذكية كونها تميز بين الخلاف السياسي والتعامل التجاري".

وتابع: "سننتصر على الوباء الذي جاءنا من الصين ،والعام المقبل سيكون الأفضل لاقتصادنا".

واعتبر ترامب أن ما حققته إدارته خلال السنوات الماضية "أكثر من أي إدارة حكمت هذا البلد"، مشيراً إلى أنه "بنينا الجدار على الحدود مع المكسيك، قضينا على البغدادي، وهزمنا داعش، وتعيين أكثر من 300 قاض فيدرالي".

واتهم ترامب ما وصفه بـ"اليسار المتطرف" بأنه "يعين قضاة مجانين، وذلك سيؤدي إلى هلاك النظام الأميركي".

كما تطرق إلى زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن، وقال إنه "توجه إليه بالشكر وقال له عندما جئت الى الرئاسة هزمت تنظيم داعش".

وأعلن الحزب الديمقراطي الأميركي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، ترشيح النائب السابق للرئيس باراك أوباما، جو بايدن، رسمياً للانتخابات الرئاسية الأميركية 2020، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمرِ الوطني للحزب الديمقراطي.

كما رشح الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، رسمياً لمنصب نائب الرئيس. وفقاً لقرار مؤتمر الحزب.

وبالتزامن مع انعقاد المؤتمر الوطني للحزب "الديمقراطي"، كثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هجومه على خصمه "الديمقراطي" في الانتخابات المقبلة جو بايدن، ووصفه خلال مهرجان انتخابي في أريزونا بـ"الدمية في يد اليسار الراديكالي"، وشدد على أنّه لن يسمح بـ"أميركا اشتراكية".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي أن أن" الأميركية أن الفارق يضيق بين مرشحي الحزبين "الديمقراطي" جو بايدن، و"الجمهوري" دونالد ترامب.

وأشار الاستطلاع إلى أن التقارب بين المرشحينِ ظهر واضحاً في الولايات الحاسمة، وقد نال بايدن تأييد نحو 49 في المئة، مقابل 48 في المئة للرئيس ترامب.