غانتس: الوصول إلى انتخابات جديدة سيسفك الدماء في الشوارع

الوقت-حذر رئيس حزب "أزرق أبيض" ووزير الأمن في الحكومة الإسرائيلية بني غانتس، من أنه إذا تم الوصول إلى انتخابات رابعة "سيسفك دم في الشوارع".

وقال غانتس في مؤتمر صحافي رداً على نتنياهو "100 يوم صمتت بخصوص الهجمات الشخصية، هذه الأيام انتهت"، مضيفاً أنه "لن أسمح لأحد بتعيين دمى من قبله في مناصب عامة".

وتابع: "لن يرفع أحد يده على سلطة القانون".

كما توجه لنتنياهو بالقول "إذا كان توجهك نحو التعاون لصالح إسرائيل، فيدي ممدودة"، وذكر أنّ واجبه وواجب نتنياهو "الدخول إلى قاعة الكنيست والتصويت على تأجيل الموازنة".

وأشار إلى أنه "أنا وأزرق أبيض سنصوت لصالح تأجيل الموازنة"، مؤكداً أنه "إذا كان توجه نتنياهو نحو مناورات ومس بسلطة القانون فسأمنع ذلك".

وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت من جهتها أنه "لا انتخابات جديدة بعدما صادق الكنيست على تأجيل الموازنة 120 يوماً".

وكان نتنياهو أعلن موافقته لمقترح التسوية الذي يجنب "إسرائيل" انتخابات جديدة. وقال إنّ "الاقتراح يتيح تمرير ميزانيات فورية للمواطنين والاقتصاد والأمن والصحة ويمنع الحاجة لإجراء انتخابات".

وينص اقتراح التسوية "المصادقة على تأجيل التصويت 100 يوم على الميزانية، وتجميد تعيينات أصحاب المناصب الكبيرة".

وفي وقت سابق، تحدث نتنياهو مع رئيس أزرق أبيض ووزير الأمن بني غانتس، وطلب منه بذل كل الجهود حتى لا يتم جر "إسرائيل" إلى انتخابات للمرة الرابعة.