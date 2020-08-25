مشيداً "بجهود ترامب".. نتنياهو: الشراكة مع الإمارات طبيعية

الوقت-قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس الاثنين، إن "الشراكة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة طبيعية"، مشيداً بجهود الولايات المتحدة الأميركية "في تحقيق هذا الاتفاق".

وكتب نتنياهو في تغريدة له على حسابه على تويتر، "قلت لبومبيو: التوصل إلى معاهدة السلام وإحلال التطبيع الكامل بين إسرائيل والإمارات تم بوساطة الرئيس ترامب وبمساعدتك، مما يعد إنجازاً عظيماً للسلام والاستقرار في المنطقة ويبشر بعصر جديد حيث يمكن لمزيد من الدول الانضمام".

وتابع: "آمل بأن يردنا المزيد من الأخبار السارة. ربما في المستقبل القريب".

وأضاف نتنياهو أن "لإسرائيل وللإمارات اقتصاد من الأكثر تطوراً في العالم وهما مفعمتان بالابتكار"، مشيراً إلى أن "الشراكة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة طبيعية".

ولفت إلى أن "التأييد الأميركي للاتفاقية الإسرائيلية الإماراتية له انعكاسات دولية وهذا هو حلف القوى المعتدلة ضد تلك المتطرفة"، مضيفاً أن "هذه هي المرة الأولى منذ 25 عاماً حيث نعقد معاهدة سلام".

وقال موجهاً حديثه لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "أود التوجه بالشكر مجدداً للرئيس ترامب ولك ولإدارتكم على العون الذي قدمتموه من أجل تحقيق ذلك".

ووصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى فلسطين المحتلة، يوم أمس، ضمن زيارة إلى المنطقة تستغرق خمسة أيام.

وفي نهاية لقائه مع بومبيو، أردف نتنياهو قائلاً "اتفاق التطبيع مع الامارات لا يتضمن موافقة إسرائيلية على أي صفقة سلاح".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "الإمارات ألغت لقاء مع إسرائيل والولايات المتحدة بسبب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد صفقة طائرات الأف - 35".

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ "اللقاء كان مخططاً له أن يحصل في الأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل بين سفراء الأطراف الـ3".