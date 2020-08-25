ماذا يريد بومبيو من جولته في المنطقة؟

الوقت- بدأ وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو جولة تستغرق ستة أيام إلى غرب آسيا وشمال إفريقيا منذ يوم أمس. وفقاً للمتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ، من المقرر أن تستغرق زيارة بومبيو حتى 28 أغسطس ، وبعد لقائه مسؤولي الكيان الصهيوني في القدس ، من المقرر أن يتوجه إلى السودان والبحرين والإمارات للتشاور مع المسؤولين في هذه الدول.

وتأتي أهمية زيارة بومبيو للمنطقة في أن هذه الزيارة جاءت بعد وقت قصير من إعلان تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني ، ووسط شائعات بأن هناك بعض الدول الأخرى في المنطقة التي قد تطبع علاقاتها مع الكيان الصهيوني ، ومن ناحية أخرى ، وبالنظر إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية وعدم تحقيق ترامب لأي إنجاز فعال في هذا المجال ؛ تتم متابعة هذه الزيارة بلا شك بأهداف محددة ستؤدي في النهاية لتحقيق إنجاز قصير الأجل لترامب ، لذلك فإن جولة بومبيو التي ستستمر عدة أيام إلى المنطقة ونتائجها ستكون ذات أهمية كبيرة للحكومة الأمريكية.

أهداف زيارة بومبيو لفلسطين المحتلة

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية فإن الموضوعات التي ستتم مناقشتها بين بومبيو ونتنياهو ستكون القضايا الإقليمية والنفوذ الإيراني والقضايا الاقتصادية ، لكن يبدو أن النقاط الرئيسة وطبيعة المحادثات بين الطرفين ستشمل ما يلي:

1. تحاول أمريكا دفع قضية تطبيع العلاقات بين الدول العربية والنظام الصهيوني إلى الأمام من خلال خلق حوافز لدول المنطقة ، لذلك تنوي أمريكا استرضاء تل أبيب حول طبيعة ونوع هذه الحوافز ، لتسهيل وتسريع هذه العملية للدول التي من المفترض أن تطبع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

ويعد هذا الامر مهم بشكل مضاعف لأنه ، بالنظر إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الوشيكة وافتقار ترامب إلى مكاسب في السياسة الخارجية ، يحاول البيت الأبيض تحقيق أي انجاز لترامب في أقرب وقت ممكن ، ومن ناحية اخرى فان الوضع غير موات لنتنياهو في الأراضي المحتلة ، والذي أثار احتجاجات واسعة النطاق ، لذلك فتل ابيب أيضاً بحاجة ماسة إلى تسريع هذه العملية.

2. والجانب الآخر من القضايا التي ناقشها الطرفان ، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية ، هو القضايا الاقتصادية ؛ ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية المعتادة بين الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني ومساعدة واشنطن للكيان الصهيوني في هذا المجال ، فهناك قضية جديدة للولايات المتحدة الامريكية تسميها قضية الحفاظ على الاقتصاد من المستثمرين السيئين ، حيث يبدو أن الولايات المتحدة قلقة بشأن تنامي نفوذ وتوسع الاستثمار الصيني في المنطقة ، ولكن هذه المرة بطريقة علنية ، وعلى هذا الأساس ، يمكن توقع أن تنوي الولايات المتحدة الامريكية استخدام رؤوس أموال الشركات الصهيونية ، إلى جانب عواصم الدول العربية المقربة من الكيان الصهيوني ، والتي من المفترض أن تلعب دورًا رئيسيًا لمواجهة النفوذ الاقتصادي للصين. (على الأقل في مجال الاستثمار) في المنطقة.

أهداف زيارة بومبيو إلى السودان

النقطة الأولى بشأن السودان وعلاقاته مع أمريكا هي أن الدولة اتخذت خطوات لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد شهر أبريل عام 2019 ، أي عندما تمت الإطاحة بعمر البشير ، إلا أن البلاد لا تزال على قائمة الدول التي واشنطن تعتبرهم رعاة للإرهاب ، وكان المجلس الانتقالي السوداني قد جعل إخراج البلاد من هذه القائمة أولوية قصوى له ، بالإضافة إلى حقيقة أن السودان يواجه حاليًا مشاكل اقتصادية كبيرة ويسعى المجلس للحصول على دعم أمريكي في هذا المجال ، وعليه ، لا شك أن هناك الكثير من النفوذ في يد واشنطن لإجبار السودان على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني مقابل رفعه من قائمة داعمي الإرهاب.

وبالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن نسيان الموقف المثير للجدل للمتحدث باسم الخارجية السودانية ، الذي زعم مؤخرًا أن الخرطوم تريد تطبيع العلاقات مع تل أبيب ، وعلى الرغم من أن هذا الموقف أدى إلى إقالته ، لكن مثل هذا الإعلان على هذا المستوى لا يمكن أن يتم بدون معرفة قرارات قيادات الخرطوم ، ومن المحتمل أن يكون هذا الإعلان قد تم فقط في وقت غير مناسب ومن دون تنسيق مسبق.

وبناءً على ذلك ، يمكن توقع أن الغرض الأساسي من زيارة بومبيو للخرطوم هو تقديم الدعم للمجلس الانتقالي وإخراج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل تطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني ، كما يمكن الامر أن يكون أكثر جاذبية للسودان في حال تم إضافة عرض أبو ظبي للمساعدة المالية للخرطوم.

أهداف زيارة بومبيو إلى البحرين والإمارات

لا شك أن الهدف الأساسي من زيارة بومبيو إلى الإمارات يتعلق باتفاق تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب ، حيث تعتزم واشنطن في المباحثات مع الجانبين رفع مستوى العلاقات الحالية بين أبو ظبي وتل أبيب في أسرع وقت ممكن ، وفي غضون ذلك ، ومن خلال التوسط في هذا الامر سيتم دعم أهداف ترامب الانتخابية. ومن ناحية أخرى ، فإن المباحثات مع أبو ظبي بشأن المبيعات أسلحة مثل الطائرات المقاتلة إف -35 ، التي يُنظر إليها على أنها حافز للإمارات العربية المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، ستكون أيضًا على جدول أعمال بومبيو.

بالإضافة إلى عرض إعلامي لتشجيع الدول العربية الأخرى على تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني ، وقد يكون هذا إنجازًا جيدًا لحملة ترامب ، بالنظر إلى الدخل الذي تدره للشركات الأمريكية.

كما تُظهر زيارة بومبيو إلى المنامة أيضًا خطط واشنطن لإقناع البحرين بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ، البحرين ، التي تعاونت بشكل جيد مع الولايات المتحدة الامريكية في الكشف عن ما يسمى بخطة القرن ودعمت أيضًا تطبيع علاقات الإمارات مع الكيان الصهيوني ، حيث تعد خيارًا جيدًا لواشنطن للوقوف مع الإمارات مع القليل من التشجيع وتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني.