ائتلاف دولة القانون يكشف عن مخطط لإشعال فتيل اقتتال شيعي – شيعي بالعراق

الوقت- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، يوم الاثنين، عن وجود مشروع لإشعال "فتنة وحرب اهلية" في مدن وسط وجنوب العراق.

وقال المطلبي، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك مشروعا مدعوما خارجياً وجهات داخلية تنفذه، يهدف الى اشعال فتنة وحرب اهلية شيعية – شيعية في مدن وسط وجنوب العراق، من خلال التصعيد في الاحتجاجات وخروجها عن السلمية".

وبين ان "هذا المشروع بدأ، عند تصعيد الاحتجاجات الشعبية في مدن وسط وجنوب العراق، خلال الأيام الماضية، بحرق وهدم ومهاجمة مقرات الأحزاب والفصائل، وكذلك دعوات حمل السلاح من قبل المتظاهرين، لكن المشروع افشل، بحكمة المتظاهرين السلميين، الذين ادركوا خطورة الامر".

اقدم محتجون غاضبون في جنوب العراق، يوم السبت، على تهديم مقار احزاب سياسية وفصائل في محافظة ذي قار.

وقام العشرات من المتظاهرين الغاضبين في ذي قار بتهديم مقرات الحكمة والعصائب والدعوة والحزب الشيوعي وبدر بالجرفات.

يشار إلى أن التظاهرات الغاضبة عادت من جديد في مدن جنوب العراق بعد سلسلة عمليات اغتيال طالت ناشطين بارزين في الاحتجاجات في محافظة البصرة وذي قار من قبل مسلحين مجهولين، حيث تفجرت التظاهرات للمطالبة بكشف قتلة المتظاهرين والناشطين.

وتشهد مناطق ومدن وسط وجنوب العراق منذ شهر تشرين الاول لعام 2019 تظاهرات عارمة احتجاجا على تردي الواقع المعيشي والخدمي وتفشي البطالة واستشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة.

يشار الى ان تلك التظاهرات شكلت ضغوطا سياسية كبيرة خاصة بعد قتل المئات من المحتجين واصابة الالاف بجروح مما دفع الى استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.