موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 5 محرم 1442

إخترنا لكم

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟ بعد كسر السعودية صمتها، السؤال الذي يطرح نفسه هو، ما هي أسباب موقف الرياض الأخير الذي يتعارض مع أدائها في السنوات الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية؟

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟ الوقت- لم تبع الولايات المتحدة مقاتلات "إف 35" خلال السنوات الماضية إلا لحلفائها الاستراتيجيين، وهذا الأمر قد يكون بمثابة جرس إنذار لدولة قطر وللمملكة العربية السعودية، اللتين تستضيفان قواعد أمريكية ولديهما العديد من الاتفاقيات الأمنية مع واشنطن.

ماذا يحصل شرق الفرات وهل بدأت نهاية الوجود الأمريكي؟ الوقت- جملة من التطورات يشهدها ريف دير الزور الشرقي بعد أن أشعلت "قسد" والاحتلال الأمريكي فتيل الفتنة في شرق الفرات، من خلال اغتيال قادات العشائر هناك، ولم تتأخر العشائر نفسها عن توجيه الاتهامات إلى قسد...

عُلماء المُسلمين ينددون بالتطبيع ويُطالبون المطبعين بالعدول الوقت- واهمون ساسة الإمارات العربية إذ يعتقدون أنّ خيانتهم ستمرُّ مرور الكرام، وأنّ أحداً في هذا الشرق لن يكترث لجريمتهم، وأنّ تطبيعهم مع الكيان الإسرائيلي سيُلاقي الترحيب، وما هي إلّا أيامٌ قليلة حتى تداعا المُسلمون من كافة بقاع العالم للتنديد بجريمة دولة الإمارات بحق الشعب الفلسطيني،

أسباب تأخر الدخول إلى مدينة مأرب.. "أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من المدينة النفطية المليئة بالجواسيس الوقت- أعلنت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية، أن مفاجأة كبيرة تلوح في الأفق بعد سيطرتها على 12 مديرية من أصل 14 مديرية في محافظة مأرب.

أخبار

18 الف منزل فلسطيني مهدد بالهدم في القدس المحتلة

18 الف منزل فلسطيني مهدد بالهدم في القدس المحتلة

الوقت- تواصل قوات الاحتلال تنفيذ سياستها الاستيطانية عبر هدم منازل الفلسطينين في القدس المحتلة، حيث أعلن نائب محافظ القدس عبد الله صيام اليوم الاثنين عن وجود 18 ألف منزل فلسطيني مهدد بالهدم في مدينة القدس المحتلة.

استهداف رتل تابع للقوات الأميركية في التاجي الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية مساء أمس بانفجار عبوة ناسفة في أحد عجلات

بوتين يفتتح فعاليات"الجيش 2020" في موقع كوبينكا بضواحي موسكو الوقت-افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتدى وألعاب "الجيش 2020" في موقع كوبينكا

"معاريف": تطبيع العلاقات مع السودان هو الهدف التالي لـ"إسرائيل" الوقت-ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلاً عن مصادر مطلعة أنّ "الاتفاق

ترامب يعلن استخدام بلازما المتعافين كعلاج لمصابي كورونا الوقت-أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن إصداره ترخيصاً باستخدام

قصف إسرائيلي يستهدف نقاطاً في خان يونس ورفح في غزة الوقت-شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطائراته الحربية، عدّة غارات، فجر الاثني

سوريا: الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي ناجم عن اعتداء إرهابي الوقت-قال وزير النفط والثروة المعدنية المكلف تسيير الأعمال علي غانم،

المغرب يعلن رفض تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" الوقت-أعلن رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني رفض

10 قتلى في انفجار قنبلتين بإقليمين مختلفين في افغانستان الوقت- قال مسؤولون حكوميون في أفغانستان، اليوم الأحد، إنه قد حدث انفجار قنبلتين بإقليمين مختلفين فى البلاد تسببا في مقتل 10 مدنيين.

ماكرون يدعو السراج لزيارة فرنسا الوقت- تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج، اليوم الأحد، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لزيارة باريس.

باسيل: هناك جهات تحاول حرف مسار التحقيقات القضائية حول انفجار المرفأ بيروت الوقت- افاد الوكيل القانوني لنائب جبران باسيل بأن هناك بعض الجهات تحاول حرف مسار التحقيقات القضائية حول انفجار المرفأ.

وزير الدفاع الايراني يتفقد منظومة اس 400 للدفاع الجوي في المعرض العسكري بروسيا الوقت- قام وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي خلال زيارته المنتدى العسكري الدولي الر وسي اليوم الاحد بتفقد منظومة اس 400 للدفاع الجوي والصاروخي.

كمالوندي : الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز كان ناتجا عن عمل تخريبي الوقت- كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية في مقابلة خاصة مع قناة العالم، الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز كان ناتجا عن عمليات تخريبية.

قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة آية الله الحاج سيد جواد علم الهدى الوقت- عزى قائد الثورة الاسلامية، آية الله السيد علي الخامنئي في بيان اصدره بوفاة آية الله الحاج سيد جواد علم الهدى.

انفجار يستهدف رتلاً اميركياً منسحباً من معسكر التاجي الوقت- افاد مصدر امني، الاحد، بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور رتل عسكري اميركي اثناء انسحابه من معسكر التاجي شمالي بغداد.

الجيش الليبي: رصدنا تقدم سفن تركية نحو سرت في آخر 24 ساعة الوقت- قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الأحد، إن قواته رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو مدينة سرت، متخذة وضعية هجومية.

زوارق حربية للاحتلال الإسرائيلي تفتح النار على مركب صيد غرب ميناء قطاع غزة الوقت- قال اتحاد لجان الصيادين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، إن الزوارق الحربية الإسرائيلية هاجمت مركب صيد مستخدمة نيران أسلحتها الرشاشة على بعد ميل غرب ميناء غزة.

برلماني ايراني: الاوروبيون ينتهجون مخطط وزارة الخزانة الاميركية حيال ايران الوقت- انتقد رئيس لجنة المجالس والشؤون الداخلية البرلمانية في ايران محمد صالح جوكار مواقف الاوروبيين حيال ايران معتبراً أنهم ينتهجون ذات مخطط وزارة الخزانة الاميركية.

وفيات فيروس كورونا بأنحاء العالم تتجاوز 800 ألف الوقت-أفاد إحصاء لوكالة "رويترز" بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 800

ترامب يعقد مؤتمراً صحفياً بشأن "اختراق علاجي كبير" لكورونا الوقت-أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، يوم السبت (بالتوقيت المحلي) أن الرئيس ترامب سيعقد

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة آية الله الحاج سيد جواد علم الهدى

10 قتلى في انفجار قنبلتين بإقليمين مختلفين في افغانستان

سوريا: الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي ناجم عن اعتداء إرهابي

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟

أسباب تأخر الدخول إلى مدينة مأرب.. "أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من المدينة النفطية المليئة بالجواسيس

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟

باسيل: هناك جهات تحاول حرف مسار التحقيقات القضائية حول انفجار المرفأ بيروت

روسيا تنصف "حزب الله"... حزب الله "صمام أمان" اللبنانيين

كمالوندي : الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز كان ناتجا عن عمل تخريبي

ترامب يعلن استخدام بلازما المتعافين كعلاج لمصابي كورونا

زوارق حربية للاحتلال الإسرائيلي تفتح النار على مركب صيد غرب ميناء قطاع غزة

الكاظمي يسعى لشيء والشعب يريد شيئاً آخر.. زيارة أمريكا وضعت مستقبل الكاظمي السياسي على المحك

الرسائل الخفيّة لزيارة هنية إلى تركيا

ماكرون يدعو السراج لزيارة فرنسا

المغرب يعلن رفض تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

نيران الخلافات الداخليّة تشتعل.. لماذا أجّل وفد العدو زيارته للإمارات؟

الكاظمي إلى أمريكا.. هل يقع "التفاوض العراقي" في فخ "شراء الوقت" الذي يتبعه الأمريكيون للبقاء في العراق؟

جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة.. الأسباب والعواقب

تاريخ " الأزهر" يشهد تبنّي القضية الفلسطينية.. لماذا الصمت هذه المرة؟

حركة "أبناء البلد": المقاومة خيارنا الوحيد.. وأنظمة العمالة الخليجية ستدفع الثمن

الصواعق تضرب كاليفورنيا.. وألسنة اللهب تحاصر الآلاف

تفاصيل الانتصارات الكبيرة في الشريان الاقتصادي لليمن.. كيف هُزم تحالف العدوان السعودي في محافظتي "مأرب والجوف"؟ + صور

"مثلث نتنياهو" دحلان وبن زايد ...حلف لتصفية القضية الفلسطينية

بومبيو: أميركا ترحب بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

موسكو تجدد معارضتها لتصور الأمريكيين عن آلية الزناد

واشنطن تفرض الحظر على شركتين في الإمارات على علاقة بـ"ماهان" الإيرانية

مفتي القدس يُحرّم الصلاة في الأقصى بموجب اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية

جامعة الدول العربية، قصة واحدة وتعاملان متباينان

جيش العقيدات يتحصن بالأرض ويعد بإخراج الاحتلال؟

ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة

من المستفيد من انفجار بيروت؟

مناورات "النبي الأعظم 14" تذهل العالم.. ما هي الرسائل التي أرادت إيران إيصالها للغرب ؟ + صور

مراهنات نتنياهو على الاشتباكات المحدودة مع حزب الله اللبناني

طائرات التجسس الأمريكية راقبت مناورات الحرس الثوري عبر الإنترنت

إقامة مناسك الحج بشکل محدود وأثرها على الاقتصاد السعودي

تغطية إعلامية صهيونية مکثفة لانتصار وهمي على المقاومة اللبنانية

الأسس المهتزّة لاتفاق الرياض.. "ابن سلمان" غير قادر على إنهاء الحرب

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

"الرّد الحتمي" والذعر الإسرائيلي غير المسبوق

شربل وهبة؛ هل يساهم الوزير الجديد في انقاذ لبنان؟

تصاعد التوتر بين واشنطن وأنقرة في قلب الشرق الأوسط

انضمام "برايان هوك" إلى أوراق "ترامب" المحترقة والمناهضة لإيران

الجيش التركي يصل الحدود الإماراتية.. واليمن ساحة جديدة للصراع

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

18 الف منزل فلسطيني مهدد بالهدم في القدس المحتلة

الإثنين 5 محرم 1442
 
 
 
 
 
18 الف منزل فلسطيني مهدد بالهدم في القدس المحتلة
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- تواصل قوات الاحتلال تنفيذ سياستها الاستيطانية عبر هدم منازل الفلسطينين في القدس المحتلة، حيث أعلن نائب محافظ القدس عبد الله صيام اليوم الاثنين عن وجود 18 ألف منزل فلسطيني مهدد بالهدم في مدينة القدس المحتلة.

وقال صيام في تصريحات صحفية إن "ملفات هذه المنازل الفلسطينية المهددة بالهدم في أدراج محاكم الاحتلال، فيما هناك حاجة لأكثر من 15 ألف وحدة سكنية لأبناء القدس سيما جيل الشباب".

وأكد صيام أن "سياسة الاحتلال في هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة، تأتي في سياق الإجراء العقابي والتهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين، و"تهويد" و"أسرلة" المدينة المحتلة".

وتتعمد سلطات الاحتلال تنفيذ سياسة هدم المنازل من أجل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية بصمت، والتخلص من الوجود الفلسطيني بالقدس المحتلة.

ومنذ بداية العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال نحو 650 أمر هدم إداري وقضائي لمنازل ومنشآت المقدسيين، منها ما هو محدد المدة للهدم وآخر غير محدد.

وفي سياق متصل، أكد عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب أن "هناك أكثر 6280 أمرا هدم قضائيا أو إداريا لمباني ومنازل المواطنين في القدس المحتلة، أي إن ما يعادل أكثر من 40% من المواطنين مهددون بالترحيل والتهجير".

وقال أبو دياب إن "بلدية الاحتلال تنفذ سياسة تهجير وترحيل للمواطنين في سلوان وفي أحياء كاملة بالقدس المحتلة، بادعاء البناء دون ترخيص بهدف تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين وإحلال 25 ألف مستوطن في المنطقة حتى عام 2030".

وأوضح أن "بلدية الاحتلال تمارس الضغط الاقتصادي على المواطنين وتجبرهم على دفع الغرامات المالية بزعم أن منازلهم بنيت دون ترخيص"، مشيرًا إلى أن "المواطنين في سلوان وحدها أجبروا على دفع غرامات بقيمة 13 مليون و750 ألف شيقل عام 2019 الأمر الذي يتطلب فضح هذه الممارسات".

ولفت أبو دياب إلى أن "بلدية الاحتلال لم تعطِ أية تراخيص للبناء منذ عشرات السنين رغم تقدم المقدسيين بطلبات للترخيص، في حين سمحت للمستوطنين بإقامة 2817 وحدة استيطانية في سلوان.

وهدمت آليات الاحتلال أمس الأحد، منشآت وبركسات في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

القدس هدم منازل الفلسطينيين القدس هدم منازل الفلسطينيين

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء