المتحدث باسم حركة "الصادقون" : المخابرات الأمريكية مسؤولة عن الاغتيالات وإثارة الاضطرابات في جنوب العراق

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 6 محرم 1442

إخترنا لكم

إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق

إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق الوقت- خمسة آلاف جندي أمريكي ينتشرون في العراق بات اليوم وجودهم مهدداً في كُلِّ لحظة بعد أن باتت صواريخ المُقاومة العراقية تنهال عليهم من كلِّ جانب، خصوصاً بعد ارتكابهم لجريمة القرن باغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المُهندس...

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟ بعد كسر السعودية صمتها، السؤال الذي يطرح نفسه هو، ما هي أسباب موقف الرياض الأخير الذي يتعارض مع أدائها في السنوات الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية؟

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟ الوقت- لم تبع الولايات المتحدة مقاتلات "إف 35" خلال السنوات الماضية إلا لحلفائها الاستراتيجيين، وهذا الأمر قد يكون بمثابة جرس إنذار لدولة قطر وللمملكة العربية السعودية، اللتين تستضيفان قواعد أمريكية ولديهما العديد من الاتفاقيات الأمنية مع واشنطن.

ماذا يحصل شرق الفرات وهل بدأت نهاية الوجود الأمريكي؟ الوقت- جملة من التطورات يشهدها ريف دير الزور الشرقي بعد أن أشعلت "قسد" والاحتلال الأمريكي فتيل الفتنة في شرق الفرات، من خلال اغتيال قادات العشائر هناك، ولم تتأخر العشائر نفسها عن توجيه الاتهامات إلى قسد...

عُلماء المُسلمين ينددون بالتطبيع ويُطالبون المطبعين بالعدول الوقت- واهمون ساسة الإمارات العربية إذ يعتقدون أنّ خيانتهم ستمرُّ مرور الكرام، وأنّ أحداً في هذا الشرق لن يكترث لجريمتهم، وأنّ تطبيعهم مع الكيان الإسرائيلي سيُلاقي الترحيب، وما هي إلّا أيامٌ قليلة حتى تداعا المُسلمون من كافة بقاع العالم للتنديد بجريمة دولة الإمارات بحق الشعب الفلسطيني،

أخبار

واشنطن وبكين تتعهّدان العمل لإنجاح اتفاقهما التجاري

واشنطن وبكين تتعهّدان العمل لإنجاح اتفاقهما التجاري

الوقت-أعلنت الولايات المتحدة والصين في ختام محادثات تجارية، مساء الإثنين

تواصل التظاهرات في ويسكونسن بعد مقتل أميركي أفريقي برصاص الشرطة الوقت-واجهت الشرطة الأميركية المتظاهرين في ولاية ويسكونسن

القوات العراقية: الفساد له تأثير كبير على ما يحدث في البصرة الوقت-أكّد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلّحة اللواء يحيى رسول أن الفسا

مجلس الأمن الروسي: نحو 75% من الهجمات السيبرانية في العالم تتحكم بها أميركا الوقت-أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي أوليغ خراموف، أن نحو 75% من الهجمات

بعد ترشيحه رسمياً.. ترامب: "الديمقراطيون" يحاولون سرقة الانتخابات الوقت-سمى الحزب الجمهوري رسمياً أمس الاثنين، الرئيس دونالد ترامب،

غانتس: الوصول إلى انتخابات جديدة سيسفك الدماء في الشوارع الوقت-حذر رئيس حزب "أزرق أبيض" ووزير الأمن في الحكومة الإسرائيلية

مشيداً "بجهود ترامب".. نتنياهو: الشراكة مع الإمارات طبيعية الوقت-قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس الاثنين، إن "الشراكة بين إسرائيل والإمارات

وزير الدفاع اليمني: لن يبقى على الأرض اليمنية أي غاز أو محتل الوقت- أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي في كلمة له ، اليوم الاثنين، أمام المقاتلين بمربع الخنجر في الجوف بحضور قائد محور خب والشعف العميد عبدالحكيم سريع” أنه لا مهادنة مع عدوان يسعى إلى فرض واقع احتلالي وواقع غزو مقيت.. مؤكدا أن هذا العدو لا ينفع معه غير مواصلة المواجهة والمقارعة وإدارة المعارك.

بومبيو في "إسرائيل" ما الذي يبيّتون له؟ الوقت- وصل وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الى كيان الاحتلال، حاملا 3 ملفات على راسها استعداد دول عربية جديدة، لتطبيع العلاقة مع الاحتلال واعادة العقوبات على الجمهورية الاسلامية والتوغل الصيني في الاقتصاد الاسرائيلي، وسيتوجه بومبيو في زيارته لكيان الاحتلال الى الخرطوم والمنامة، وهما العاصمتين المرشحتين للالحاق بابوظبي في تطبيع العلاقة مع تل ابيب.

كوريا الجنوبية تهدد اليابان بإنهاء اتفاقية استخباراتية الوقت- هددت كوريا الجنوبية من انهائها لاتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع اليابان في أي وقت.

روسيا تطرد دبلوماسياً نمساوياً بسبب ضلوعه في قضية تجسس صناعي الوقت- أعلنت روسيا الإثنين طرد دبلوماسي نمساوي ردا على طرد فيينا دبلوماسيا روسيا أفادت معلومات صحافية عن ضلوعه في قضية تجسس صناعي.

هجوم مزدوج في الفيليبين يوقع قتلى وعشرات الجرحى الوقت- قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح، العديد منهم جنود وعناصر شرطة، في تفجيرين نفّذت أحدهما انتحارية الاثنين على جزيرة في جنوب الفيليبين تعد معقلا لمتشددين إسلاميين، وفق ما افاد مسؤولون.

الاستخبارات العراقية تقبض على خمسة "إرهابيين" وضبط وكرين لـ"داعش" في نينوى الوقت- أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية ، الاثنين، إلقاء القبض على خمسة "إرهابيين" ينتمون لتنظيم "داعش" في محافظة نينوى، وضبط وكرين للتنظيم الارهابي.

النظام السعودي يمنع دخول ممثل ايران لمتابعة قضية شهداء مشعر منى الوقت- منع النظام السعودي دخول ممثل ايران لمتابعة قضية الحجاج الايرانيين الشهداء في كارثة مشعر منى التي وقعت العام 2015.

ظريف: بومبيو المتمرد وبلاده يمثلان التهديد النووي الأول في العالم الوقت- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ردًا على تصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو إلى جانب نتنياهو بشأن بيع معدات عسكرية للإمارات ، إن بومبيو المتمرد ، الى جانب ان بلاده تمثل التهديد النووي الاول في العالم ، أعرب عن رغبته في إرسال المزيد من الأسلحة الأمريكية إلى المنطقة.

ائتلاف دولة القانون يكشف عن مخطط لإشعال فتيل اقتتال شيعي – شيعي بالعراق الوقت- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، يوم الاثنين، عن وجود مشروع لإشعال "فتنة وحرب اهلية" في مدن وسط وجنوب العراق.

18 الف منزل فلسطيني مهدد بالهدم في القدس المحتلة الوقت- تواصل قوات الاحتلال تنفيذ سياستها الاستيطانية عبر هدم منازل الفلسطينين في القدس المحتلة، حيث أعلن نائب محافظ القدس عبد الله صيام اليوم الاثنين عن وجود 18 ألف منزل فلسطيني مهدد بالهدم في مدينة القدس المحتلة.

استهداف رتل تابع للقوات الأميركية في التاجي الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية مساء أمس بانفجار عبوة ناسفة في أحد عجلات

بوتين يفتتح فعاليات"الجيش 2020" في موقع كوبينكا بضواحي موسكو الوقت-افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتدى وألعاب "الجيش 2020" في موقع كوبينكا

"معاريف": تطبيع العلاقات مع السودان هو الهدف التالي لـ"إسرائيل" الوقت-ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلاً عن مصادر مطلعة أنّ "الاتفاق

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

كوريا الجنوبية تهدد اليابان بإنهاء اتفاقية استخباراتية

الرسائل الخفيّة لزيارة هنية إلى تركيا

ظريف: بومبيو المتمرد وبلاده يمثلان التهديد النووي الأول في العالم

غانتس: الوصول إلى انتخابات جديدة سيسفك الدماء في الشوارع

وزير الدفاع اليمني: لن يبقى على الأرض اليمنية أي غاز أو محتل

تواصل التظاهرات في ويسكونسن بعد مقتل أميركي أفريقي برصاص الشرطة

مجلس الأمن الروسي: نحو 75% من الهجمات السيبرانية في العالم تتحكم بها أميركا

روسيا تطرد دبلوماسياً نمساوياً بسبب ضلوعه في قضية تجسس صناعي

هجوم مزدوج في الفيليبين يوقع قتلى وعشرات الجرحى

إعادة انتشار بطعم الهزيمة.. والمقاومة لن تترك أمريكا في العراق

18 الف منزل فلسطيني مهدد بالهدم في القدس المحتلة

"القومية والعسكرة" .. أردوغان يبحث عن موطئ قدم له بين القوى العالمية

واشنطن وبكين تتعهّدان العمل لإنجاح اتفاقهما التجاري

جامعة عربية بأموال وعقول صهيونية..ماذا ينتظر الفلسطينيون من جامعة هرمة؟

المتحدث باسم حركة "الصادقون" : المخابرات الأمريكية مسؤولة عن الاغتيالات وإثارة الاضطرابات في جنوب العراق

ماذا يحصل شرق الفرات وهل بدأت نهاية الوجود الأمريكي؟

ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن.. كيف سلبت الأموال السعوديّة القرارات الأمميّة؟

يحيى سريع: قضينا على تواجد العدوان في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء

الكاظمي إلى أمريكا.. هل يقع "التفاوض العراقي" في فخ "شراء الوقت" الذي يتبعه الأمريكيون للبقاء في العراق؟

غوتيريش يطلب من ظريف المساعدة بحل مشاكل في ميناء الحديدة

تاريخ " الأزهر" يشهد تبنّي القضية الفلسطينية.. لماذا الصمت هذه المرة؟

مستشار الأمن القومي الإماراتي يشيد بجهود رئيس الموساد في اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل"

الحسكة عطشى.. لماذا حرمت تركيا مليون إنسان في سوريا من الماء؟

المحكمة الدولية: لا دليل على ضلوع قيادة حزب الله وسوريا في اغتيال الحريري

بومبيو: أميركا ترحب بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

مغامراتها ستبقى فاشلة.. والأسلحة المُتطورة ستبقى مُحرّمة على الإمارات؟

ترامب للكاظمي: قوات التحالف ستخرج من العراق خلال 3 سنوات

الكاظمي يسعى لشيء والشعب يريد شيئاً آخر.. زيارة أمريكا وضعت مستقبل الكاظمي السياسي على المحك

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟

تفاصيل الانتصارات الكبيرة في الشريان الاقتصادي لليمن.. كيف هُزم تحالف العدوان السعودي في محافظتي "مأرب والجوف"؟ + صور

انضمام "برايان هوك" إلى أوراق "ترامب" المحترقة والمناهضة لإيران

السلطان هیثم يتبع نهجاً جديداً.. هل تتخلّى عمان عن النأي بالنفس؟

جيش العقيدات يتحصن بالأرض ويعد بإخراج الاحتلال؟

من المستفيد من انفجار بيروت؟

سرقة النفط السوري.. الأكراد يلعبون بالنار

وزارة الخارجية الايرانية تعد دعوى ضد كوريا الجنوبية على خلفية تجميد اصول البلاد

مراهنات نتنياهو على الاشتباكات المحدودة مع حزب الله اللبناني

نظرة علی بدء ملء خزان سد النهضة وأزمة نهر النيل

تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون بشأن حظر توريد الأسلحة إلى إيران.. الأهداف والأسباب

تغطية إعلامية صهيونية مکثفة لانتصار وهمي على المقاومة اللبنانية

ربما يتركون الشمال ويرحلون.. "الوهم" يقتل الصهاينة بلا سلاح

طائرات التجسس الأمريكية راقبت مناورات الحرس الثوري عبر الإنترنت

فشل ذريع تُمنی به الطائرات الإسرائيليّة المسيرة أمام صاروخ عمره 50 عاماً

"الرّد الحتمي" والذعر الإسرائيلي غير المسبوق

ماكرون.."بونابرت" الاستعمار القديم وأحلام اليقظة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقابلات

المتحدث باسم حركة "الصادقون" : المخابرات الأمريكية مسؤولة عن الاغتيالات وإثارة الاضطرابات في جنوب العراق

الثلاثاء 6 محرم 1442
 
 
 
 
 
المتحدث باسم حركة "الصادقون" : المخابرات الأمريكية مسؤولة عن الاغتيالات وإثارة الاضطرابات في جنوب العراق

مواضيع ذات صلة

اغتيالات غامضة في العراق.. أهداف وخلفيات

اغتيالات مشبوهة... وتواصل الاحتجاجات في المناطق العراقية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- شهدت محافظة البصرة جنوب العراق توترات وأعمال شغب في الأيام الأخيرة وسط احتجاجات شعبية على الأوضاع الاقتصادية المتردية. ولكن يبدو أن الاحتجاجات في مدينة البصرة باتت غطاء لبعض التيارات السياسية الخبيثة لتدمير الممتلكات العامة وزيادة تفاقم الأزمة من خلال خلق اضطرابات في تلك المنطقة. ووسط هذه الاحتجاجات، أدى اغتيال عدد من النشطاء العراقيين على أيدي مجهولين إلى تفاقم الأوضاع في مدينة البصرة.  ولقد عكست أعمال الشغب التي سيطرت على تظاهرات مدينة البصرة العراقية وجود شبكة امريكية الصنع تستهدف هذا البلد الغني بالنفط وتسعى إلى تقسيم الشرق الأوسط، فوفقاً للمعطيات المتوافرة فإنّ الحرب الناعمة ضد الشعوب في الشرق الأوسط تدار الآن من قبل السفير الامريكي في العراق "دوغلاس سيليمان"، نفس الخطة التي وضعت من قبل وزير الخارجية الامريكية انذاك "كولن باول" بقيمة 29 مليون دولار تحت اسم "خلق عمل امريكي للديمقراطية في العالم العربي" وذلك بهدف خلق أجواء في العراق ودول غرب آسيا تساعد في تقبل المشاريع الامريكية.

هذا وتحاول امريكا تحطيم أحلام الشعوب المستقلة في الشرق الأوسط عن طريق تنظيم الجماعات الإرهابية كداعش والنصرة، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، وتحوّل الحلم الامريكي إلى كابوس مرعب لم يتوقف فقط على عدم قدرتها في اضعاف ايران بل بتحويلها إلى رمز للقوة في غرب آسيا،  القوة التي تعمل على التصدي للنفوذ الامريكي في المنطقة. فبعد خسارة امريكا على جبهات الحرب الساخنة، عادت لتستخدم الخطة القديمة وهي الحرب الناعمة محاولة تعميق نفوذها الاقليمي، الأمر الذي كشف مؤخراً بعد اضطرابات البصرة. وبالطبع، لا ينبغي لنا أن نتجاهل الأعمال الخبيثة التي تقوم بها وسائل الإعلام الأمريكية والسعودية في تغطية أخبار الاحتجاجات في العراق في الأيام الماضية والحالية، حيث بذلت قنوات "الحرة والعربية والحدث" الكثير من الجهود خلال الفترة الماضية لتسليط الضوء على الاحتجاجات العراقية وإظهارها كما لو كانت حكومة بغداد قد فقدت السيطرة عليها وكانت البلاد تعيش في حالة اضطرابات كثيرة. ولتسليط الضوء أكثر على الاوضاع التي تشهدها مدينة البصرة، أجرينا مقابلة صحفية مع "محمود الربيعي" المتحدث باسم حركة "الصادقون "وفي ما يلي نص الحوار:

 برأيكم، ما هي اهمية محافظة البصرة بالنسبة للأمريكيين؟

"محمود الربيعي": إن مدينة البصرة تعتبر من اهم المحافظات العراقية، وذلك لأن فيها المنفذ البحري الوحيد للعراق، وهي المدينة الاقتصادية الاهم والاكبر، وهي من مواقع الصراع والتنافس الاقليمي والدولي، وقد حاولت أمريكا جعلها منطقة نفوذ لها، بحكم قربها من دول الخليج الفارسي السائرة في ركاب المشروع الامريكي الرامي للسيطرة على منطقة الشرق الاوسط الذي يمثل قلب العالم.

برأيكم، هل كان لأمريكا دور في عمليات الاغتيالات وإثارة الأوضاع في مدينة البصرة ؟

"محمود الربيعي": لقد رصدنا خلال الفترة الماضية تحركات ونشاطات للقنصلية الامريكية وهي تحاول استغلال الاحتجاجات الشبابية في محافظة البصرة لتحقيق اهدافها، ونحن نعتقد بشكل جازم ان المخابرات الامريكية وعصاباتها المرتبطة بها هي من تقف وراء عمليات الاغتيالات والقتل التي حدثت في مدينة البصرة التي كان هدفها اثارة الفوضى وزعزعة الامن والاستقرار وتحويل المدينة الى بؤرة فساد واشعال الشارع العراقي وبث الفتنة بين صفوفة، ومن ثم التأثير على الوضع العراقي بشكل عام. ومع الاسف الشديد وبالاضافة لما سبق، ان الصراعات الحزبية على منصب المحافظ واستغلال خيرات مدينة البصرة قد كان سبباً في صنع صورة مشوهة عن واقع البصرة الصامدة والصابرة، التي تقدّم كل خيراتها للعراقيين، ولا ننكر أن لابنائها الفضل الكبير في تحرير العراق من الاحتلال الاجنبي ومن عصابات داعش التكفيرية.

لماذا لم يتم الحديث خلال زيارة "الكاظمي" إلی أمريكا حول الخروج الفوري للقوات الأمريكية من كلّ الأراضي العراقية؟ 

"محمود الربيعي": بالنسبة لزيارة "الكاظمي" لواشنطن، فلا يمكن اخضاعها لمقاييس النجاح والفشل، لانها كشفت عن عجز وضعف القيادة العراقية في التعبير عن الارادة الشعبية العراقية وصوت ممثليها في البرلمان، وعندما لم يتكلم "الكاظمي" عن ضرورة الانسحاب العاجل للقوات الامريكية من العراق، فإنه يمكن القول أن هذه القيادة لا تولي أهمية للإرادة الشعبية ولا تحترمها وذلك لأنه لا قيمة لاي فعل اخر بالمقارنة مع هذا المطلب العراقي الكبير.

واما بالنسبة الى جملة التعاقدات التي وقّعها "الكاظمي" هناك في واشنطن، فان العراقيين يعرفون تماما أن من يعلّق آماله على الامريكان فانه لاهث وراء سراب، واضافة الى ذلك، فإننا نرفض لمثل هذه الزيارة واللقاء مع مجرم قاتل غدار ارتكب اعظم جريمة في التاريخ ومرّغ سيادة العراق بالوحل، وهو من اعطى الامر والاذن باغتيال الشهيدين العظيمين الحاج اللواء "قاسم سليماني" والحاج "أبو مهدي المهندس"، اضافة الى سلسلة جرائمه الآثمة من قصف وقتل وتدمير في العراق، اضافة الى سلوكه الشائن بالإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب، وهذا وحده يكفي للمقاطعة والمطالبة القانونية بالقاء القبض على المجرم "ترامب" بدل زيارته واللقاء به وتوقيع الاتفاقيات معه ومنحه فرصة لاستعادة بريقه الذي فقده بعد فشله الكبير في ادارة الملفات الداخلية والخارجية في الولايات المتحدة الامريكية طوال فترة تواجده في البيت الابيض.

ما هو رأيك في المدّة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والمحددة بثلاث سنوات لخروج القوات الأمريكية من العراق؟

"محمود الربيعي": بخصوص مدة الثلاث سنوات، يمكننا القول إنها رغبة المعتوه "ترامب" والتي سكت عنها "الكاظمي"، وكأنه سعيد بها وهو يدرك تماماً اننا قطعنا عهداً للشهداء بالخروج العاجل لهذه القوات المحتلة من العراق، وبالتالي فاننا نرفض هذه الفترة الطويلة ونجدّد مطالبنا بالذهاب الى جدولة سريعة للخروج والانسحاب من العراق.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اضطرابات اغتيالات البصرة مقابلة محمود الربيعي السفارة الأمريكية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء