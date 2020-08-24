استهداف رتل تابع للقوات الأميركية في التاجي

الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية مساء أمس بانفجار عبوة ناسفة في أحد عجلات رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف قرب مركز شرطة التاجي.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت تسلمها الموقع رقم 8 في معسكر التاجي، من قوات التحالف الدولي.

وقال المتحدّث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، لوِكالة الأنباء العراقية، إنّ الموقع كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من قبل قوات التحالف، مشيراً إلى أن الموقع سوف يخصص للقوات الأمنية العراقية لاستخدامه.

وأوضح الخفاجي أن تسليم باقي المواقِع سيتم وفقاً لجدول زمني.

وتعرض رتل لوجستي أميركي، أمس السبت، لهجوم بالعبوات الناسفة في الغزالية غرب بغداد، أثناء انسحابه من معسكر التاجي، حيث سمع دوي الانفجار في العاصمة العراقية.