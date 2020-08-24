بوتين يفتتح فعاليات"الجيش 2020" في موقع كوبينكا بضواحي موسكو

الوقت-افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتدى وألعاب "الجيش 2020" في موقع كوبينكا بضواحي موسكو أمس الأحد 23 آب/أغسطس واللذين سيستمران حتى 29 منه.

وفي كلمته الترحيبية التي ألقاها أمام منظمي وضيوف المنتدى العسكري والتقني الدولي للجيش والألعاب العسكرية الدولية 2020، أشار بوتين إلى أن زوار المسابقة سيكونون قادرين على رؤية قدرات القوات المسلحة الروسية، وكذلك التعرف على آخر الإنجازات الروسية في التصنيع العسكري.

وتنظم الألعاب العسكرية الدولية منذ عام 2015 في روسيا والدول المجاورة (أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وأوزبكستان)، وتقام غالبية مسابقاتها في روسيا، حيث يتبادل العسكريون المشاركون من العديد من البلدان زيارة بعضهم البعض لقياس قوتهم وبراعتهم ومعرفتهم بمهنتهم. كما نظم عدد من السباقات في السنوات السابقة في كل من إيران والصين.

الألعاب العسكرية تتضمن 39 مسابقة، وتدريبات جوية وبحرية، وتجمع الألعاب لهذا العام 156 فريقاً من 32 دولة، يمثلون أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وتشارك عدة دول عربية في المسابقات وهي فلسطين، التي تشارك لأول مرة بالألعاب العسكرية، حيث ستتنافس في سباق التتابع الطبي العسكري على أراضي أوزبكستان.

والجزائر التي تتنافس في مسابقة الفصيلة المحمولة جوا، ومسابقة الصديق الحقيقي في مدينة بسكوف ويشارك فيها أيضاً السودان. كما تشارك قطر للمرة الاولى أيضاً.

وتشارك إيران بعدة مسابقات منها صناعة السلاح والقنص ومضمار الحواجز وسباق الأبطال والكشافة العسكرية والمسابقات المائية.

كما يبرز تمثيل إيران العسكري العالي المستوى، حيث حضر إلى الافتتاح وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، الذي صرح خلال محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي شويغو يوم الأحد على هامش المنتدى: "لقد أردنا دائماً أن تكون روسيا دولة قوية على الساحة الدولية وفي الإقليم".

وأشار حاتمي إلى الدور الهام الذي "تلعبه كل من إيران وروسيا في المنطقة، ولا سيما في سوريا".

ووصف الوزير الايراني منتدى "الجيش 2020" بأنه "حدث عسكري-فني متخصص ذو شأن كبير على الصعيدين الدولي والإقليمي".

وعبر قائد فريق حفظ النظام الإيراني رئيس علي حاتمي عن فخره بالمشاركة الإيرانية في الألعاب رغم الوضع الوبائي الذي يسيطر على العالم، وقال "رغم انتشار فيروس كورونا، إلا أن فريقنا استطاع تجاوز هذه المشكلة والقدوم للمشاركة في الألعاب، ونتمنى أن يحقق فريقنا النتائج المرجوة ويحتل مكانة جيدة بين الفرق المشاركة، ونتمنى للفرق المشاركة التوفيق أيضاً، ونتمنى للعالم العيش بسلام".

ومثل العراق في "آرميا-2020" بالمفتش العام للجيش العراقي اللواء الركن عماد ياسين الزهيري، الذي أكد أن هذا المنتدى هو محطة تعاون هامة جداً بين روسيا والعراق اللذين يربطهما تعاون تاريخي بمجالات التسليح والتدريب والتجهيز.

وعبر الزهيري عن إعجابه بالأسلحة المتطورة التي تم عرضها، وقال "توقفنا بشكل مميز أمام بعض الأسلحة بسبب تطورها ولا سيما منظومات الدفاع الجوي والدبابات الحديثة".

وشدد اللواء على إصرار العراق على المشاركة في فعاليات من هذا القبيل: "لغرض الوجود ورفع راية العراق عالياً، ولبيان قوة وهيبة الجيش العراقي، الذي كان أحد الجيوش العراقية في القضاء على داعش والتنظيمات الإرهابية".

وأكد الزهيري على روابط التعاون وتطوير العمل بمجال العسكرة والتدريب مع روسيا.