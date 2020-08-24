ترامب يعلن استخدام بلازما المتعافين كعلاج لمصابي كورونا

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 5 محرم 1442

إخترنا لكم

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟

ما هو السّرّ وراء رفض الرياض ما أملاه البيت الأبيض؟ بعد كسر السعودية صمتها، السؤال الذي يطرح نفسه هو، ما هي أسباب موقف الرياض الأخير الذي يتعارض مع أدائها في السنوات الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية؟

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟ الوقت- لم تبع الولايات المتحدة مقاتلات "إف 35" خلال السنوات الماضية إلا لحلفائها الاستراتيجيين، وهذا الأمر قد يكون بمثابة جرس إنذار لدولة قطر وللمملكة العربية السعودية، اللتين تستضيفان قواعد أمريكية ولديهما العديد من الاتفاقيات الأمنية مع واشنطن.

ماذا يحصل شرق الفرات وهل بدأت نهاية الوجود الأمريكي؟ الوقت- جملة من التطورات يشهدها ريف دير الزور الشرقي بعد أن أشعلت "قسد" والاحتلال الأمريكي فتيل الفتنة في شرق الفرات، من خلال اغتيال قادات العشائر هناك، ولم تتأخر العشائر نفسها عن توجيه الاتهامات إلى قسد...

عُلماء المُسلمين ينددون بالتطبيع ويُطالبون المطبعين بالعدول الوقت- واهمون ساسة الإمارات العربية إذ يعتقدون أنّ خيانتهم ستمرُّ مرور الكرام، وأنّ أحداً في هذا الشرق لن يكترث لجريمتهم، وأنّ تطبيعهم مع الكيان الإسرائيلي سيُلاقي الترحيب، وما هي إلّا أيامٌ قليلة حتى تداعا المُسلمون من كافة بقاع العالم للتنديد بجريمة دولة الإمارات بحق الشعب الفلسطيني،

أسباب تأخر الدخول إلى مدينة مأرب.. "أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من المدينة النفطية المليئة بالجواسيس الوقت- أعلنت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية، أن مفاجأة كبيرة تلوح في الأفق بعد سيطرتها على 12 مديرية من أصل 14 مديرية في محافظة مأرب.

أخبار

استهداف رتل تابع للقوات الأميركية في التاجي

استهداف رتل تابع للقوات الأميركية في التاجي

الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية مساء أمس بانفجار عبوة ناسفة في أحد عجلات

بوتين يفتتح فعاليات"الجيش 2020" في موقع كوبينكا بضواحي موسكو الوقت-افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتدى وألعاب "الجيش 2020" في موقع كوبينكا

"معاريف": تطبيع العلاقات مع السودان هو الهدف التالي لـ"إسرائيل" الوقت-ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلاً عن مصادر مطلعة أنّ "الاتفاق

ترامب يعلن استخدام بلازما المتعافين كعلاج لمصابي كورونا الوقت-أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن إصداره ترخيصاً باستخدام

قصف إسرائيلي يستهدف نقاطاً في خان يونس ورفح في غزة الوقت-شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطائراته الحربية، عدّة غارات، فجر الاثني

سوريا: الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي ناجم عن اعتداء إرهابي الوقت-قال وزير النفط والثروة المعدنية المكلف تسيير الأعمال علي غانم،

المغرب يعلن رفض تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" الوقت-أعلن رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني رفض

10 قتلى في انفجار قنبلتين بإقليمين مختلفين في افغانستان الوقت- قال مسؤولون حكوميون في أفغانستان، اليوم الأحد، إنه قد حدث انفجار قنبلتين بإقليمين مختلفين فى البلاد تسببا في مقتل 10 مدنيين.

ماكرون يدعو السراج لزيارة فرنسا الوقت- تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج، اليوم الأحد، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لزيارة باريس.

باسيل: هناك جهات تحاول حرف مسار التحقيقات القضائية حول انفجار المرفأ بيروت الوقت- افاد الوكيل القانوني لنائب جبران باسيل بأن هناك بعض الجهات تحاول حرف مسار التحقيقات القضائية حول انفجار المرفأ.

وزير الدفاع الايراني يتفقد منظومة اس 400 للدفاع الجوي في المعرض العسكري بروسيا الوقت- قام وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي خلال زيارته المنتدى العسكري الدولي الر وسي اليوم الاحد بتفقد منظومة اس 400 للدفاع الجوي والصاروخي.

كمالوندي : الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز كان ناتجا عن عمل تخريبي الوقت- كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية في مقابلة خاصة مع قناة العالم، الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز كان ناتجا عن عمليات تخريبية.

قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة آية الله الحاج سيد جواد علم الهدى الوقت- عزى قائد الثورة الاسلامية، آية الله السيد علي الخامنئي في بيان اصدره بوفاة آية الله الحاج سيد جواد علم الهدى.

انفجار يستهدف رتلاً اميركياً منسحباً من معسكر التاجي الوقت- افاد مصدر امني، الاحد، بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور رتل عسكري اميركي اثناء انسحابه من معسكر التاجي شمالي بغداد.

الجيش الليبي: رصدنا تقدم سفن تركية نحو سرت في آخر 24 ساعة الوقت- قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الأحد، إن قواته رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو مدينة سرت، متخذة وضعية هجومية.

زوارق حربية للاحتلال الإسرائيلي تفتح النار على مركب صيد غرب ميناء قطاع غزة الوقت- قال اتحاد لجان الصيادين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، إن الزوارق الحربية الإسرائيلية هاجمت مركب صيد مستخدمة نيران أسلحتها الرشاشة على بعد ميل غرب ميناء غزة.

برلماني ايراني: الاوروبيون ينتهجون مخطط وزارة الخزانة الاميركية حيال ايران الوقت- انتقد رئيس لجنة المجالس والشؤون الداخلية البرلمانية في ايران محمد صالح جوكار مواقف الاوروبيين حيال ايران معتبراً أنهم ينتهجون ذات مخطط وزارة الخزانة الاميركية.

وفيات فيروس كورونا بأنحاء العالم تتجاوز 800 ألف الوقت-أفاد إحصاء لوكالة "رويترز" بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 800

ترامب يعقد مؤتمراً صحفياً بشأن "اختراق علاجي كبير" لكورونا الوقت-أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، يوم السبت (بالتوقيت المحلي) أن الرئيس ترامب سيعقد

مادورو: شراء صواريخ إيرانية "فكرة جيدة" الوقت-قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس السبت إن "دراسة شراء صواريخ من إيران

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

زوارق حربية للاحتلال الإسرائيلي تفتح النار على مركب صيد غرب ميناء قطاع غزة

برلماني ايراني: الاوروبيون ينتهجون مخطط وزارة الخزانة الاميركية حيال ايران

المغرب يعلن رفض تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"

وزير الدفاع الايراني يتفقد منظومة اس 400 للدفاع الجوي في المعرض العسكري بروسيا

أسباب تأخر الدخول إلى مدينة مأرب.. "أنصار الله" على بُعد خطوة واحدة من المدينة النفطية المليئة بالجواسيس

أهداف وآفاق بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات.. لماذا كلّ هذا الرعب الإسرائيلي؟

باسيل: هناك جهات تحاول حرف مسار التحقيقات القضائية حول انفجار المرفأ بيروت

قصف إسرائيلي يستهدف نقاطاً في خان يونس ورفح في غزة

استهداف رتل تابع للقوات الأميركية في التاجي

10 قتلى في انفجار قنبلتين بإقليمين مختلفين في افغانستان

الكاظمي يسعى لشيء والشعب يريد شيئاً آخر.. زيارة أمريكا وضعت مستقبل الكاظمي السياسي على المحك

الجيش الليبي: رصدنا تقدم سفن تركية نحو سرت في آخر 24 ساعة

صاروخ "الحاج قاسم" يجعل صواريخ "شهاب 3 وقدر" الباليستية تصبح من الذكريات

روسيا تنصف "حزب الله"... حزب الله "صمام أمان" اللبنانيين

قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة آية الله الحاج سيد جواد علم الهدى

جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة.. الأسباب والعواقب

ابن زايد يدفع الغالي والنفيس لتمكين سلطته وعرشه.. ما علاقة عرشه بكرسيّ ترامب؟

أشكنازي: نتنياهو مصر على انتخابات جديدة

ترامب: إيران والصين تريدان فوز بايدن وسأوقع اتفاقاً مع طهران

خارجية الاحتلال الاسرائيلي تكشف عن التواصل مع 5 وزراء خارجية عرب

مجموعة مسلحة تعتقل رئيس الوزراء المالي ونجل الرئيس

استعداد العراق للاستثمار بشكل مشترك مع إيران في القطاع الزراعي

الجعفري يطلع غوتيريش على الوضع المأساوي في الحسكة

نقاط حول اكتشاف حقل الغاز التركي

وفيات فيروس كورونا بأنحاء العالم تتجاوز 800 ألف

ماكرون يدعو السراج لزيارة فرنسا

روسيا تنصف "حزب الله"... حزب الله "صمام أمان" اللبنانيين

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن.. كيف سلبت الأموال السعوديّة القرارات الأمميّة؟

يحيى سريع: قضينا على تواجد العدوان في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء

من المستفيد من انفجار بيروت؟

جيش العقيدات يتحصن بالأرض ويعد بإخراج الاحتلال؟

السلطان هیثم يتبع نهجاً جديداً.. هل تتخلّى عمان عن النأي بالنفس؟

انضمام "برايان هوك" إلى أوراق "ترامب" المحترقة والمناهضة لإيران

بيل غيتس ينفي قطعياً نظريات المؤامرة حول وقوفه وراء كورونا

سرقة النفط السوري.. الأكراد يلعبون بالنار

انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات

نظرة علی بدء ملء خزان سد النهضة وأزمة نهر النيل

وزارة الخارجية الايرانية تعد دعوى ضد كوريا الجنوبية على خلفية تجميد اصول البلاد

تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون بشأن حظر توريد الأسلحة إلى إيران.. الأهداف والأسباب

طائرات التجسس الأمريكية راقبت مناورات الحرس الثوري عبر الإنترنت

ربما يتركون الشمال ويرحلون.. "الوهم" يقتل الصهاينة بلا سلاح

ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"

فشل ذريع تُمنی به الطائرات الإسرائيليّة المسيرة أمام صاروخ عمره 50 عاماً

إقامة مناسك الحج بشکل محدود وأثرها على الاقتصاد السعودي

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

ترامب يعلن استخدام بلازما المتعافين كعلاج لمصابي كورونا

الإثنين 5 محرم 1442
 
 
 
 
 
ترامب يعلن استخدام بلازما المتعافين كعلاج لمصابي كورونا

ترامب يعلن استخدام بلازما المتعافين كعلاج لمصابي كورونا

الوقت-أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن إصداره ترخيصاً باستخدام

مواضيع ذات صلة

ترامب يعقد مؤتمراً صحفياً بشأن "اختراق علاجي كبير" لكورونا

ترامب يلوّح بالفوضى: قد لا نعرف نتائج الانتخابات الأميركية للأبد

محكمة أميركية تتهم مستشار سابق لترامب بـ"الاحتيال المالي"

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن إصداره ترخيصاً باستخدام بلازما المتعافين كعلاج للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد ترامب خلال مؤتمر صحفي، أن إصدار الترخيص "جاء بعد تحليل هيئة الغذاء والدواء الأميركية لبيانات أكثر من 100 ألف مريض تلقوا بلازما الدم للمتعافين، وثبت أنه يقلل معدل الوفيات بنسبة 35%".

يأتي ذلك بعدما أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني أن الرئيس الأميركي سيعقد مؤتمراً صحفياً، لمناقشة "اختراق علاجي كبير" لفيروس كورونا.

ترامب أفاد بأن الولايات المتحدة سجلت أقل نسبة وفيات بالفيروس مقارنة بالاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن أعداد الوفيات في الولايات المتحدة اقتربت من 177 ألف حالة يوم الأحد، فيما لامست الإصابات 5 ملايين و700 ألف إصابة، وهو الأعلى في العالم.

وفي السياق، كشف ترامب عن أن العمل على بلازما الدم جاء بعد تقديم إدارته 48 مليون دولار لتمويل دراسة وتحليل بيانات عن طريق مايوكلينك التي اختبرت فعالية بلازما الدم للمرضى بفيروس كورونا.

وأوضح أن إدارته قدمت للصليب الأحمر الأميركي 270 مليون دولار لدعم جمع ما يصل إلى 360 ألف وحدة دم من البلازما في أواخر تموز/يوليو الماضي، إلى جانب إطلاق حملة وطنية لحث المرضى الذين تعافوا من الفيروس على التبرع بالبلازما.

إلى ذلك، حث الرئيس الأميركي في ختام المؤتمر، جميع الأميركيين المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا على التبرع بالبلازما، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الحملة وتسجيل البيانات.

وزير الصحة الأميركي أكد أن ترامب سمح بتقديم هذا العلاج وتم تجربته للتأكد بأنه آمن وجاهز، قائلاً "رأينا تحسناً لدى المصابين بفيروس كورونا بنسبة 35% وهو تقدم مهم، العلاج بالبلازما هو أحد أسلحتنا الحالية".

وفي هذا الصدد، قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف.دي.إيه)، الأحد، إنها صرّحت باستخدام بلازما الدم من مرضى تعافوا من كوفيد-19، لعلاج من لا يزالون مصابين بالمرض، وفقاً لشبكة "سي إن إن".

جاء ذلك بعد يوم من إلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب باللوم على الإدارة في عرقلة السماح باستخدام لقاحات وأدوية لكورونا، لما وصفها بأنها أسباب سياسية.

كما يأتي الإعلان عشية مؤتمر الحزب الجمهوري، الذي سيرشح ترامب رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة للمنافسة على ولاية جديدة مدتها أربع سنوات.

وبدأت دول عدة منذ تفشي جائحة كورونا في استخدام بلازما دم المتعافين من مرض كوفيد-19 لعلاج المصابين الجدد المرض.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

بلازما المتعافين دونالد ترامب لقاح ضد كورونا الولايات المتحدة الأميركية فيروس كورونا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء