ترامب يعلن استخدام بلازما المتعافين كعلاج لمصابي كورونا

الوقت-أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن إصداره ترخيصاً باستخدام بلازما المتعافين كعلاج للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد ترامب خلال مؤتمر صحفي، أن إصدار الترخيص "جاء بعد تحليل هيئة الغذاء والدواء الأميركية لبيانات أكثر من 100 ألف مريض تلقوا بلازما الدم للمتعافين، وثبت أنه يقلل معدل الوفيات بنسبة 35%".

يأتي ذلك بعدما أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني أن الرئيس الأميركي سيعقد مؤتمراً صحفياً، لمناقشة "اختراق علاجي كبير" لفيروس كورونا.

ترامب أفاد بأن الولايات المتحدة سجلت أقل نسبة وفيات بالفيروس مقارنة بالاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن أعداد الوفيات في الولايات المتحدة اقتربت من 177 ألف حالة يوم الأحد، فيما لامست الإصابات 5 ملايين و700 ألف إصابة، وهو الأعلى في العالم.

وفي السياق، كشف ترامب عن أن العمل على بلازما الدم جاء بعد تقديم إدارته 48 مليون دولار لتمويل دراسة وتحليل بيانات عن طريق مايوكلينك التي اختبرت فعالية بلازما الدم للمرضى بفيروس كورونا.

وأوضح أن إدارته قدمت للصليب الأحمر الأميركي 270 مليون دولار لدعم جمع ما يصل إلى 360 ألف وحدة دم من البلازما في أواخر تموز/يوليو الماضي، إلى جانب إطلاق حملة وطنية لحث المرضى الذين تعافوا من الفيروس على التبرع بالبلازما.

إلى ذلك، حث الرئيس الأميركي في ختام المؤتمر، جميع الأميركيين المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا على التبرع بالبلازما، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الحملة وتسجيل البيانات.

وزير الصحة الأميركي أكد أن ترامب سمح بتقديم هذا العلاج وتم تجربته للتأكد بأنه آمن وجاهز، قائلاً "رأينا تحسناً لدى المصابين بفيروس كورونا بنسبة 35% وهو تقدم مهم، العلاج بالبلازما هو أحد أسلحتنا الحالية".

وفي هذا الصدد، قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف.دي.إيه)، الأحد، إنها صرّحت باستخدام بلازما الدم من مرضى تعافوا من كوفيد-19، لعلاج من لا يزالون مصابين بالمرض، وفقاً لشبكة "سي إن إن".

جاء ذلك بعد يوم من إلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب باللوم على الإدارة في عرقلة السماح باستخدام لقاحات وأدوية لكورونا، لما وصفها بأنها أسباب سياسية.

كما يأتي الإعلان عشية مؤتمر الحزب الجمهوري، الذي سيرشح ترامب رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة للمنافسة على ولاية جديدة مدتها أربع سنوات.

وبدأت دول عدة منذ تفشي جائحة كورونا في استخدام بلازما دم المتعافين من مرض كوفيد-19 لعلاج المصابين الجدد المرض.