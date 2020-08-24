الرسائل الخفيّة لزيارة هنية إلى تركيا

الوقت- من الطبيعي جداً أن تنشط المقاومة الفلسطينية دبلوماسياً للحصول على حقوقها وإيقاف التمادي الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك الوقوف في وجه حمى التطبيع التي بدأت تغزو العالم العربي، ومن هذا المنطلق جاءت زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واستقبل الأخير هنية والوفد المرافق له في قصر وحيد الدين بإسطنبول يوم السبت الماضي.

تأتي الزيارة وسط الكثير من التطورات التي تشهدها المنطقة، لاسيما القرار الأخير الذي أقدمت عليه دولة الامارات بتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني، الأمر الذي خلط الأوراق في منطقة الشرق الأوسط وكادت المقاومة أن تحظى بالكثير من المطالب التي كانت تسعى اليها وكاد الحصار على غزة يخف تدريجياً لولا هذه الخطوة الاماراتية التي لم تقدم أي شيء للفلسطينيين ولا حتى للاماراتيين أنفسهم، وما قالته الامارات بشأن قرار الضم لم يكن صحيحاً، خاصة وان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خرج بنفسه ليقول أنه سينفذ الضم في وقت لاحق، اذا ما الذي حققه هذا التطبيع وهل الامارات في حالة حرب مع اسرائيل حتى تقوم بعملية سلام معها، في الحقيقة كانت هذه الخطوة بمثابة وضع العصي في الدولايب في وجه محاولات المقاومة للتوحد وفك الحصار، ولذلك بدأت قيادة المقاومة الفلسطينية تبحث عن مخرج من هذه الأزمة من خلال توسيع دائرة الوساطات والحصول على دعم اقليمي ودولي لايقاف الخطوات الاسرائيلية المجحفة بحق الفلسطينيين وكذلك التطبيع الذي قد يجد طريقه للانتشار في الدول العربية لاسيما الخليجية منها.

خلال زيارة هنية إلى تركيا، هنأ رئيس المكتب السياسي لحماس الرئيس أردوغان بالعام الهجري الجديد، وباكتشاف حقل الغاز، وافتتاح مسجد آيا صوفيا، وأطلعه على آخر تطورات القضية الفلسطينية، خاصة خطط الاحتلال الرامية لضم أراض من الضفة الغربية وغور الأردن، وخطوات التطبيع مع الاحتلال.

واستعرض هنية الجهود الوطنية لتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات الضم ورفض التطبيع، ومساعي حركة حماس لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية مع حركة فتح.

وثمّن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس دور تركيا في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ومواقفها في دعم ومناصرة فلسطين، وتأييد حقوقه المشروعة.

ورد أردوغان بأنه "يدعم الموقف الفلسطيني، المتمثل في برفض خطة الضم، وعدم اتخاذ أي خطوة تطبيع مع إسرائيل، قبل أن يحصل الفلسطينيون على دولة مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".

ويعتبر ذلك تكرارا لموقف إردوغان المعارض، لاتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات. وأشار إردوغان إلى أن بلاده تخطط لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، للتعبير عن دعمها للموقف الفلسطيني.

وحضر اللقاء من الجانب التركي رئيسا الاستخبارات هاكان فيدان، ودائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن. وضمَّ وفد "حماس" إضافة إلى هنية، صالح العاروري، نائب رئيس الحركة، وماهر صلاح، رئيس حماس في الخارج، وعزت الرشق، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، وجهاد يغمور، ممثل الحركة.

استراتيجية حماس للوقوف في وجه المخطّطات الإسرائيليّة

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية يوم الجمعة، إلى بناء استراتيجية وخطة شاملة مكونة من ثلاثة أبعاد للتعامل مع المخططات الإسرائيلية، ومواجهة الأخطار الاستراتيجية، وإنجاز مشروع التحرير والعودة وحماية المسجد الأقصى.

وأوضح هنية خلال مشاركته في ندوة سياسية نظمتها مؤسسة القدس الدولية في الذكرى الـ51 لإحراق المسجد الأقصى، أن البعد الأول للاستراتيجية يتمثل في ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الفلسطيني، والاتفاق على مرجعية قيادية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بنائها على أسس تضمن مشاركة الجميع.

وأضاف، يجب أن نتفق على استراتيجية نضالية طويلة النفس بكل ما تحمل كلمة النضال والكفاح من وسائل وأساليب من أجل تحقيق تطلعات شعبنا وأهدافه.

وبيّن أن البعد الثاني يتمثل في المقاومة الشاملة، الشعبية والقانونية والإنسانية والسياسية والحقوقية، وفي مقدمتها المقاومة العسكرية، لأن العدو قائم على منطق القوة والتدمير والإرهاب، فلا بد لشعبنا من مراكمة القوة، واعتماد المقاومة كخيار استراتيجي لطرد المحتلين.

وعن البعد الثالث قال هنية: نحن مطالبون أكثر من أي وقت مضى بترتيب علاقاتنا بمحيطنا العربي والإسلامي، وبناء كتلة صلبة في المنطقة من أجل دعم شعبنا وتعزيز صمود أهلنا في القدس، فقضية القدس وفلسطين قضية ذات بعد عربي وإسلامي وإنساني.

وقال إن ما أعلن من اتفاق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني يحمل دلالات سلبية ومؤلمة لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم.

وأشار هنية إلى أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي مؤلم، ولا يقل خطورة عن الحريق الذي تعرض له المسجد الأقصى.

وأوضح هنية أن ذكرى إحراق المسجد الأقصى تحمل ثلاث دلالات، أولها أن القدس والمسجد الأقصى يمثلان القضية المحورية والمركزية في الصراع مع العدو الصهيوني لما يحملانه من رمزيات دينية وسياسية وتاريخية وحضارية وإنسانية.

وأضاف أن كل المخططات اليوم تستهدف تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها وتقسيم المسجد الأقصى، وفرض الصلوات التلمودية اليهودية داخل باحاته، وحرمان شعبنا من أداء العبادات والرباط فيه.

ولفت هنية إلى أن الدلالة الثانية لإحراق الأقصى هي أن طبيعة الكيان الصهيوني قائمة على القتل والتدمير والإفساد في الأرض، وهذا ما يدل عليه الحريق الذي أراد أن يغير المعالم الخالدة للمسجد.

وبين أن حريق المسجد الأقصى يكشف طبيعة العدو العدوانية المتوحشة التي لا تحترم الأديان ولا تقيم وزنا للمقدسات، وتنتهك الأرض والعرض والمقدسات.

وأوضح هنية أن الدلالة الثالثة لإحراق المسجد الأقصى تدل على أن المجتمع الصهيوني هو مجموعة من اللقطاء والعصابات جاءت من شرق وغرب لتستوطن أرض فلسطين على حساب شعبنا، إذ إن مَن نفذ الحريق هو يهودي أسترالي.