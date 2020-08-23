وزير الدفاع الايراني يتفقد منظومة اس 400 للدفاع الجوي في المعرض العسكري بروسيا

الوقت- قام وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي خلال زيارته المنتدى العسكري الدولي الر وسي اليوم الاحد بتفقد منظومة اس 400 للدفاع الجوي والصاروخي.

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان وزير الدفاع العميد امير حاتمي قام بزيارة المعرض السادس والمنتدى الدولي العسكري التقني الروسي الموسوم ايضا بجيش 2020.

الى ذلك التقى وزير الدفاع العميد امير حاتمي نظيره الروسي سيرغي شويغو في منتزه باتريوت على بعد 55 كيلومتر غرب موسكو .

واشار وزير الدفاع حاتمي الى استمرار التهديدات ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا، معتبرا تطوير التعاون بين البلدين امرا ضروريا ولا بد منه.

واشاد العميد حاتمي بالمواقف الايجابية والبناءة للحكومة الروسية خلال تطورات الاشهر الاخيرة خاصة في معارضة مشروع القرار الاميركي ضد ايران وقال، انه وفي ضوء استمرار التهديدات ضد البلدين فان المزيد من تطوير التعاون بين طهران وموسكو يعد امرا ضروريا ولا بد منه.