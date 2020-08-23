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أخبار

برلماني ايراني: الاوروبيون ينتهجون مخطط وزارة الخزانة الاميركية حيال ايران

الأحد 4 محرم 1442
 
 
 
 
 
برلماني ايراني: الاوروبيون ينتهجون مخطط وزارة الخزانة الاميركية حيال ايران
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الوقت- انتقد رئيس لجنة المجالس والشؤون الداخلية البرلمانية في ايران محمد صالح جوكار مواقف الاوروبيين حيال ايران معتبراً أنهم ينتهجون ذات مخطط وزارة الخزانة الاميركية.

وأشار النائب عن اهالي يزد محمد صالح جوکار، في تصريح صحفي اليوم الاحد، الى تفعيل آلية الزناد وعدم تحلي الاوروبيين بالمصداقية حيال ايران، موضحاً: إن أميركا انسحبت من الاتفاق النووي ولا تستطيع استخدام آلية الزناد قانونياً ودولياً.

ولفت الى ان الحظر الذي فرض على ايران تجاوز مستوى حظر الامم المتحدة سابقاً فضلا عن جهود الاميركيين في ممارسة الضغوط القصوى كما ان الاوروبيين يتبعون مخطط وزارة الخزانة الاميركية المناهض لايران.

ونوه  الى ان تفعيل آلية الزناد وكذلك تمديد الحظر التسليحي يرمي الى نيل ترامب القدرة في اكتساب الامتيازات وتوظيفها لاهدافه الانتخابية.

واشار الى تطابق السياسات الاوروبية والاميركية حيال ايران، موضحاً: ان الاوروبيين امتنعوا عن التصويت حيال تمديد الحظر التسليحي كما أبدوا معارضتهم لاميركا حول استخدام آلية الزناد رغم ان استخدامها لايترك أي تأثير لكن المواقف الاوروبية تكشف عن اساليبهم المنافقة.

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كلمات مفتاحية :

مواقف الاوروبيين وزارة الخزانة الاميركية الشؤون الداخلية البرلمانية

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