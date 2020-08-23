ترامب يعقد مؤتمراً صحفياً بشأن "اختراق علاجي كبير" لكورونا

الوقت-أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، يوم السبت (بالتوقيت المحلي) أن الرئيس ترامب سيعقد مؤتمراً صحفياً لمناقشة "اختراق علاجي كبير" لفيروس كورونا.

وقالت ماكناني، إن أليكس عازار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، وستيفان هان، رئيس إدارة الغذاء والدواء، سيحضران المؤتمر، بحسب شبكة CNN الأميركية.

واتهم الرئيس الأميركي في وقت سابق، هيئة الغذاء والدواء الأميركية بتعمد تأخير إنتاج لقاح ضد "كوفيد-19" إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مطالبًا بسرعة إيجاد لقاح للوباء "لإنقاذ الأرواح".

كما قال ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر"، يوم السبت، "إن الدولة العميقة، أو مهما يكن في إدارة الغذاء والدواء الأميركية يجعل من الصعب جداً على شركات الأدوية الحصول على أشخاص لاختبار اللقاحات والعلاجات. من الواضح أنهم يأملون في تأخير إنتاج اللقاح إلى ما بعد 3 تشرين الثاني/نوفمبر (الانتخابات الرئاسية)".

يشار إلى أن أعداد الوفيات في الولايات المتحدة تجاوزت 170 ألف حالة يوم الأحد وهو الأعلى في العالم.