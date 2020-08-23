مادورو: شراء صواريخ إيرانية "فكرة جيدة"

الوقت-قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس السبت إن "دراسة شراء صواريخ من إيران ستكون فكرة جيدة"، وذلك بعد يوم من تصريح لرئيس كولومبيا قال فيه إن فنزويلا تدرس مثل تلك الخطة في ظل تنامي العلاقات بين كراكاس وطهران.

وزودت إيران فنزويلا بالبنزين في شهر أيار/ مايو الماضي لتخفيف نقص حاد في الوقود بسبب العقوبات والحصار الأميركي عليها، مما أثار القلق في واشنطن مع توسيع البلدين للعلاقات التجارية في إطار جهودهما لتقويض برامج العقوبات مشددة.

ورغم الحصار والعقوبات المفروضة على البلدين، أعلنت إيران في 30 تموز/ يوليو افتتاح أول متجر استهلاكي وغذائي في فنزويلا وفي أميركا اللاتينية.

مخازن إيرانية للمواد الغذائية والاستهلاكية في فنزويلا

تم ليل أمس افتتاح أولى المخازن الإيرانية للمواد الغذائية والاستهلاكية "ميغاسيس" في أميركا اللاتينية، وتحديداً في فنزويلا، في رسالة قوية في وجه الحصار الأميركي المفروض على إيران وفنزويلا.

وأضاف مادورو في اجتماع للحكومة: "لم يخطر ببالي ولا ببالنا"، ووجه وزير الدفاع فلاديمير بادرينو بمتابعة المسألة وأبلغ الحكومة مازحاً بأن "تبقي الخطة في طي الكتمان".

وتابع الرئيس الفنزويلي: "يا لها من فكرة جيدة يا بادرينو، أن نتحدث إلى إيران لنرى ما لديها من صواريخ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى وإذا كان من الممكن الشراء في ضوء العلاقات العظيمة التي تربطنا بإيران".

وكان رئيس كولومبيا إيفان دوكي قال يوم الخميس مستشهداً بتقارير للمخابرات إن حكومة مادورو تتطلع إلى شراء صواريخ إيرانية، وتسلم أسلحة مصنوعة في روسيا وروسيا البيضاء إلى جماعات مسلحة كولومبية.