حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة قرب عيتا الشعب جنوب لبنان

الوقت-أعلن حزب الله ليل السبت، إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

وأكد حزب الله في بيان أن "الطائرة الإسرائيلية المسيّرة اخترقت الأجواء اللبنانية عصر اليوم السبت، وباتت في عهدة مجاهدي المقاومة".

وجاء في بيان حزب الله: "تُفيد العلاقات الإعلامية في حزب الله أن المقاومة الإسلامية أسقطت عصر يوم السبت الموافق 22 آب/أغسطس 2020 طائرةً إسرائيليةً مسيّرةً اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب، وقد باتت الطائرة في عهدة مجاهدي المقاومة الإسلامية".

هذا ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية من جهتها عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه "في وقتٍ سابقٍ اليوم وخلال نشاطٍ عملاني لقوة من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، سقطت محلّقة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية".