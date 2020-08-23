إعلام إسرائيلي: بومبيو سيزور "إسرائيل" الاثنين وسيتوجه إلى الإمارات

الوقت-ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ، سيزور "إسرائيل" يوم الاثنين وسيتوجه بعد ذلك إلى الإمارات.

بالتزامن، ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي أنه من المتوقع أن يقوم مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير، ومبعوث البيت الأبيض لـ"عملية السلام" آفي بركوفيتس، بزيارة الى "إسرائيل" وعدد من الدول الخليجية في الأسبوع الأول من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وبحسب "والاه" يتوقع أيضاً أن ينضم إلى هذه الزيارة مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، ومبعوث الرئيس الأميركي لشؤون إيران براين هوك.

وأشار الموقع إلى أن كوشنير وبركوفيتش يريدان تقديم التهاني للقادة في "إسرائيل" والقادة في الإمارات، لإبرام "الاتفاق التاريخي"، الذي وقعته في 13 آب/أغسطس الجاري، والاطلاع على تقدم المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات المختلفة بينهما.

وأضاف الموقع الإسرائيلي أن كوشنير يريد مع بركوفيتش استغلال تواجدهما في المنطقة "من أجل تشجيع دول عربية أخرى للسير مع ما قامت به الإمارات"، والدفع قدماً نحو اتفاقات تطبيع مع "إسرائيل".

ووفق الموقع فإنه "بالإضافة إلى زيارة القدس من المتوقع أن يصل مستشار ومبعوث ترامب إلى الإمارات".

موقع "والاه" توقع أن "يجتمع كوشنير في القدس مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن بيني غانتس، أما في أبو ظبي، فيتوقع أن يجتمع الوفد الأميركي مع ولي العهد محمد بن زايد آل نهيّان".

الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب عن أمله قبل عدة أيام أن تتقدم السعودية أيضاً نحو التطبيع مع "إسرائيل". فيما يعتقد مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أن هناك فرصة أن تحذو البحرين وعُمان حذو الإمارات في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وقال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، إن هناك دولاً عربية ستوقع "اتفاق سلام" مع "إسرائيل".

وأشار كوهين في مقابلة مع القناة العبرية الـ"20"، مساء أمس الجمعة، إلى أنه "من بين الدول العربية المرشحة لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، دول خليجية ودول عربية أفريقية، على رأسها المملكة المغربية".