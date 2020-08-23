كوشنر في المنطقة الشهر المقبل لإقناع دول عربية أخرى بالتطبيع

الوقت-قال موقع اكسيوس إن كبير مستشاري الرئيس الاميركي وصهره جاريد كوشنر" سيزور السعودية والبحرين وعمان لإقناعها بالتطبيع مع "إسرائيل" على غرار الإمارات في أوائل أيلول/سبتمبر.

ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية وعربية أنَّ كوشنر سيزور في الأسبوع الأول من الشهر المقبل القدس ثم الإمارات بهدف تفقد سير تطبيق الاتفاق بين الطرفين الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة.

وكان كوشنر قد قال في وقت سابق إن تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والسعودية أمر يحتاج إلى وقت.

وفي مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الأميركية وصف اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي بـ"الخطوة التاريخية"، مشيراً إلى أن دولاً أخرى مهتمة جداً بهذا الشأن.

وتابع مستشار الرئيس ترامب: "أعتقد أنه من المحتم أن يكون للسعودية و"إسرائيل" علاقات طبيعية تماماً، وأنهما ستكونان قادرتين على تحقيق الكثير من الأعمال العظيمة معاً".

وأردف كوشنر "من الواضح أن السعودية كانت رائدة في صنع التجديد، ولكن لا يمكنك قلب بارجة بين عشية وضحاها".

وإلى تل أبيب يصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم غد الاثنين على أن يتوجه بعدها الى أبو ظبي لبحث اتفاق التطبيع بين البلدين وفق ما نقلته رويترز عن مصدر وصفته بالمطّلع.

ووفق المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته فإن جدول أعمال بومبيو يتضمن أيضًا بحث التحدّيات الأمنية التي تمثّلها إيران والصين في المنطقة.