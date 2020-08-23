"مثلث نتنياهو" دحلان وبن زايد ...حلف لتصفية القضية الفلسطينية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 4 محرم 1442

إخترنا لكم

عُلماء المُسلمين ينددون بالتطبيع ويُطالبون المطبعين بالعدول

عُلماء المُسلمين ينددون بالتطبيع ويُطالبون المطبعين بالعدول الوقت- واهمون ساسة الإمارات العربية إذ يعتقدون أنّ خيانتهم ستمرُّ مرور الكرام، وأنّ أحداً في هذا الشرق لن يكترث لجريمتهم، وأنّ تطبيعهم مع الكيان الإسرائيلي سيُلاقي الترحيب، وما هي إلّا أيامٌ قليلة حتى تداعا المُسلمون من كافة بقاع العالم للتنديد بجريمة دولة الإمارات بحق الشعب الفلسطيني،

ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن.. كيف سلبت الأموال السعوديّة القرارات الأمميّة؟ الوقت- قام الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرًا بإزالة اسم التحالف الغاشم الذي تقوده السعودية من القائمة السوداء للأمم المتحدة لتخطيطه وقيامه بقتل المئات من الأطفال في اليمن وانتهاك حقوقهم.

جولة جديدة من الاعتداءات والحصار على قطاع غزة.. الأسباب والعواقب أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مؤخراً أن حياة آلاف المرضى في غزة في خطر بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة رُبّما أكثر ما يخشاه ساسة الكيان اليوم هو سقوط نظام الحكم في الإمارات ووصل آخر سيكون بالضرورة معادٍ للكيان، وهو الأمر الذي

مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية الوقت- ما إن أعلنت دولة الامارات عن تطبيعها مع كيان العدو، حتى بدأت التحركات المصرية لصب الزيت على النار من خلال اجراء اتصالات مكثفة مع الأردن والسودان وعدة دول أخرى لتهيئة المجتمعات العربية لقبول ...

أخبار

وفيات فيروس كورونا بأنحاء العالم تتجاوز 800 ألف

وفيات فيروس كورونا بأنحاء العالم تتجاوز 800 ألف

الوقت-أفاد إحصاء لوكالة "رويترز" بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 800

ترامب يعقد مؤتمراً صحفياً بشأن "اختراق علاجي كبير" لكورونا الوقت-أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، يوم السبت (بالتوقيت المحلي) أن الرئيس ترامب سيعقد

مادورو: شراء صواريخ إيرانية "فكرة جيدة" الوقت-قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس السبت إن "دراسة شراء صواريخ من إيران

بعد اكتشافها حقل غاز.. تركيا تتوقع تقليل وارداتها وشكوك حول قيمة الاكتشاف الوقت-أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، يوم السبت، أن بلاده تتوقع انخفاضاً كبيراً

حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة قرب عيتا الشعب جنوب لبنان الوقت-أعلن حزب الله ليل السبت، إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة

إعلام إسرائيلي: بومبيو سيزور "إسرائيل" الاثنين وسيتوجه إلى الإمارات الوقت-ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

كوشنر في المنطقة الشهر المقبل لإقناع دول عربية أخرى بالتطبيع الوقت-قال موقع اكسيوس إن كبير مستشاري الرئيس الاميركي وصهره جاريد كوشنر" سيزور السعودي

وزير الدفاع الايراني يصل موسكو الوقت- وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي مساء اليوم السبت الى العاصمة الروسية موسكو على راس وفد على راس وفد دفاعي وعسكري تلبية لزيارة نظيره الروسي سيرغي شويغو.

إصابة عدد من مسلحي قسد بهجوم مجهولين في ريف دير الزور شرق سوريا الوقت- تعرضت حواجز لميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي لهجمات من قبل مجهولين في بلدتي الحوايج وجديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي شرق سوريا، ما أدى إلى إصابة عدد من مسلحيها.

العميد فدوي: عشاق الثورة الاسلامية الحقوا الهزيمة بأميركا في سوريا الوقت- أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الايراني العميد علي فدوي، ان هزيمة اميركا وحلفائها في سوريا تعود الى وجود عشاق الثورة الإسلامية في ساحة المعركة ضد جبهة الباطل.

اقتصادي يتحدث عن مؤشر لاحتمال اندلاع "ثورة كبيرة" في الولايات المتحدة الوقت- اعتبر الاقتصادي الروسي، ألكسندر أوزان، أن محاولات إعادة كتابة التاريخ في الولايات المتحدة قد تكون نذير خطر، ومؤشرا على احتمال اندلاع "ثورة عظيمة" جديدة.

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على مسؤول خلية إرهابية الوقت- اعلنت مديرية الاستخبارات العراقية اليوم السبت، القبض على مسؤول خلية "إرهابية نائمة" في محافظة نينوى بشمالي البلاد.

وزير الدفاع الإيراني يتوجه الى روسيا اليوم لعقد لقاءات مهمة مع كبار المسؤولين العسكريين الروس الوقت- أعلن السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي ، أن وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي ، يتوجه اليوم السبت إلى موسكو ، مشيرا الى أنه سيعقد اجتماعات مهمة مع كبار المسؤولين العسكريين الروس ، بمن فيهم وزير الدفاع.

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران للمرة الأولى الاثنين الوقت- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا في بيان السبت أن مديرها العام يزور طهران الاثنين لعقد "اجتماعات مع السلطات الإيرانية على مستوى رفيع".

قائد الحرس الثوري: مكافحة الاطباء لتفشي كورونا صنع معاني جديدة في التضحية والايثار الوقت- أشاد القائد العام للحرس الثوري بجهود الاطباء على صعيد مكافحة الاطباء لتفشي كورونا في البلاد وعدّها بأنها صنعت معاني جديدة في التضحية والايثار

خبراء ايرانيون وباكستانيون يبحثون تعزيز التعاون بين البلدين الوقت- تباحث عدد من الدبلوماسيين وخبراء العلاقات الخارجية في ايران وباكستان حول توطيد العلاقات وتوظيف طاقات المنظمات الاقتصادية الاقليمية وعدّوا تشغيل مينائي جابهار وغوادر بأنه يبعث على تنمية التعاون على صعيدي البلدين والمنطقة.

شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان مستمر في احتجاز 15 سفينة محملة بمادتي البنزين والديزل الوقت- جددت شركة النفط اليمنية تأكيدها على استمرار تحالف العدوان في احتجاز 15 ناقلة نفط محملة بمادتي البنزين والديزل.

عشرات الآلاف يغادرون منازلهم في كاليفورنيا هرباً من مئات الحرائق الوقت-اضطر عشرات آلاف الأشخاص لمغادرة منازلهم في كاليفورنيا هرباً

لبنان يبدأ إجراءات عزل جزئية جديدة لاحتواء فيروس كورونا الوقت-فرض لبنان إجراءات عزل جزئية لمدة أسبوعين اعتباراً من أمس الجمعة

الجعفري يطلع غوتيريش على الوضع المأساوي في الحسكة الوقت-طالبت سوريا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتدخل بشكل فوري

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

قائد الحرس الثوري: مكافحة الاطباء لتفشي كورونا صنع معاني جديدة في التضحية والايثار

"مثلث نتنياهو" دحلان وبن زايد ...حلف لتصفية القضية الفلسطينية

اقتصادي يتحدث عن مؤشر لاحتمال اندلاع "ثورة كبيرة" في الولايات المتحدة

الحسكة عطشى.. لماذا حرمت تركيا مليون إنسان في سوريا من الماء؟

حماس تطالب بحقوقها بقوة السلاح.. "إسرائيل" في مأزق حرج!

عُلماء المُسلمين ينددون بالتطبيع ويُطالبون المطبعين بالعدول

شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان مستمر في احتجاز 15 سفينة محملة بمادتي البنزين والديزل

نقاط حول اكتشاف حقل الغاز التركي

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على مسؤول خلية إرهابية

مادورو: شراء صواريخ إيرانية "فكرة جيدة"

وزير الدفاع الإيراني يتوجه الى روسيا اليوم لعقد لقاءات مهمة مع كبار المسؤولين العسكريين الروس

بعد اكتشافها حقل غاز.. تركيا تتوقع تقليل وارداتها وشكوك حول قيمة الاكتشاف

إصابة عدد من مسلحي قسد بهجوم مجهولين في ريف دير الزور شرق سوريا

كوشنر في المنطقة الشهر المقبل لإقناع دول عربية أخرى بالتطبيع

حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة قرب عيتا الشعب جنوب لبنان

الكيان الاسرائیلي يرفض تزويد الإمارات بأسلحة مُتطوّرة.. والبحر الأحمر ساحة المعركة المُقبلة

اقتصاد الكيان وصل حافة الهاوية.. وبالونات غزّة تعمّق جراحه

مصر وتوجيه الضربة القاضية للقضية الفلسطينية

ازدواجية الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الإنسانيّة في اليمن.. كيف سلبت الأموال السعوديّة القرارات الأمميّة؟

تفاصيل الانتصارات الكبيرة في الشريان الاقتصادي لليمن.. كيف هُزم تحالف العدوان السعودي في محافظتي "مأرب والجوف"؟ + صور

موسكو تجدد معارضتها لتصور الأمريكيين عن آلية الزناد

فشل أمريكا في تمديد حظر الأسلحة على إيران في مجلس الأمن.. فما هي التداعيات؟

من هي كاميلا هاريس.. النائب الأول للمرشح الرئاسي جو بايدن وشريكته في الانتخابات؟

حركة "أبناء البلد": المقاومة خيارنا الوحيد.. وأنظمة العمالة الخليجية ستدفع الثمن

لافروف يبحث مع بومبيو اقتراح بوتين عقد قمة حول القضية الإيرانية

وزير استخبارات الاحتلال الإسرائيلي: نحن بصدد إبرام اتفاق تسوية مع السودان

الكاظمي إلى أمريكا.. هل يقع "التفاوض العراقي" في فخ "شراء الوقت" الذي يتبعه الأمريكيون للبقاء في العراق؟

الخارجية الإماراتية تسلّم القائم بالأعمال الإيراني في أبوظبي مذكرة احتجاج

يحيى سريع: قضينا على تواجد العدوان في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء

قاليباف: انتصار المقاومة اللبنانية صفحة ذهبية في تاريخ جهاد المنطقة

انعقاد مائدة مستديرة متخصّصة بمناسبة "ذكرى المقاومة" في معهد "أنديشه سازان نور" للدراسات

هل نشهد حرباً أهليّة في الكيان؟.. نتنياهو يزجُّ بمُتطرفي اليمين بمواجهة المتظاهرين

اتفاق الرياض 2 بشأن جنوب اليمن.. تضارب المصالح الإماراتية والسعودية

العدو يكشف سرّ اغتيال الزواري.. ويؤكد أنّ حماس أصبحت خطراً حقيقياً عليه

الفوضى تعمّ شوارع الکيان الإسرائيلي

مؤامرة أمريكية لتقويض عملية تنفيذ اتفاقية "بغداد – بكين"

ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"

قيادات عراقية: دماء العراقيين التي أريقت على يد الإمارات كان خلفها أياد صهيونية

بولتون... الشخص الذي قام بأقذر الأعمال لمصلحة ترامب

جيش العقيدات يتحصن بالأرض ويعد بإخراج الاحتلال؟

تغطية إعلامية صهيونية مکثفة لانتصار وهمي على المقاومة اللبنانية

المحاولات اليائسة لـ "الرجل المتجول" لكسب الدعم الدولي

"صفقة القرن" إلى الواجهة من جديد وبومبيو يحمل رايتها

"حزب الله" و"حركة أمل".. عندما يقضي الوعي على جذور الفتنة

ترامب يوقع على قرارات رئاسية لمساعدة المتضررين من كورونا والعاطلين عن العمل

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

"مثلث نتنياهو" دحلان وبن زايد ...حلف لتصفية القضية الفلسطينية

الأحد 4 محرم 1442
 
 
 
 
 
"مثلث نتنياهو" دحلان وبن زايد ...حلف لتصفية القضية الفلسطينية

مواضيع ذات صلة

تركيا تدرج دحلان في قائمة المطلوبين الحمراء بتهمة دعم محاولة إنقلاب 2016

خطة اماراتية مصرية بالتعاون مع الاردن للاطاحة بمحمود عباس وتعيين محمد دحلان خلفاً له

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أفادت شبكة TRT التركية عن بعض الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين أبو ظبي وتل أبيب، قائلة إن الجانبين يحاولان تغيير رأس السلطة الفلسطينية واستهداف المحور التركي القطري في المنطقة. وجاء في هذا التقرير، في اشارة الى عملية تطبيع العلاقات العلنية بين تل ابيب وابو ظبي، أنه في التاسع من يوليو/حزيران الماضي، هبطت طائرة تتبع شركة الاتحاد الإماراتية في مطار بن غوريون الإسرائيلي، في مشهد تاريخي نادر كان يمهد للكشف عن عمق العلاقات بين الجانبين، التي بدأت خيوطها تتكشف خلال السنوات الماضية لكنّها ظلت طي الكتمان لا تتصف بأي صفة رسمية.
في ذلك اليوم زعمت الإمارات أن الطائرة لا تحمل سوى مساعدات للفلسطينيين لمساندتهم في مواجهة فيروس كورونا، وهي المزاعم التي لم يصدقها الكثيرون ومن ضمنهم الفلسطينيون أنفسهم الذين رفضوا بشكل رسمي تسلُّمها "لأنها لم تأتِ بتنسيق معهم "فلسطين""، وثارت تكهُّنات كثيرة عن حمولة الطائرة ومصيرها، لكنّ أحداً لم يتوقع أن يكون محمد دحلان جزءاً من هذه الحمولة الثقيلة.
ومنذ أن أعلنت الإمارات رسمياً توقيع معاهدة تطبيع شامل مع إسرائيل، بدأت خيوط كثيرة كانت بالأمس غامضة تتكشف، ولعلّ أهمها دور محمد دحلان في المنطقة والحراك الذي يتزعمه ضد السلطة الفلسطينية وتركيا وغيرها من الدول التي ليست على وفاق مع أبو ظبي، في مقابل دعم إسرائيل والتطبيع معها.
ويضيف التقرير: لعل أهم ما كُشف عنه مؤخراً هو ما ورد في تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ أشار نقلاً عن مصادر لم يُسمِّها إلى أن محمد دحلان كان برفقة مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد على متن طائرة "المساعدات" التي حطَّت في مطار بن غوريون. وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية كانوا باستقبال دحلان وطحنون، اللذين اجتمعا معهم وزارا بمعيتهم شركات أمنية وتكنولوجية إسرائيلية.
كان أول ما صرَّح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الاتفاق هو ما قاله لقناة سكاي نيوز التي تبث من أبو ظبي، إذ لم يدخر جهداً من مضاعفة الثناء والمدح لولي عهد الإمارات محمد بن زايد، حتى وصل به الأمر إلى وصف الإمارات بالدولة "الديمقراطية"، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في إسرائيل، اضطر على إثره إلى حذف المقابلة من صفحته الرسمية على فيسبوك.
وعلى النقيض، لم يدَّخر نتنياهو جهداً أيضاً في توجيه الانتقادات إلى تركيا، بل وكشف في حديثه عن حقيقة المحور الذي تشكله تل أبيب مع أبو ظبي، وقال: "هذا تحالف للدول المعتدلة لمواجهة الذين يريدون أن يرهنوننا للماضي، كون إيران ضد الأمر (الاتفاق مع الإمارات) هذا يجعلنا نتأكد أننا في الاتجاه الصحيح، وتركيا لها الموقف نفسه أيضاً وهذا يعني أنها ليست في الاتجاه الصحيح ونحن في الاتجاه الصحيح".
تصريحات نتنياهو هذه، تكشف جزءاً بات واضحاً لمحاور باتت تتحكم بطرفَي المنطقة، محور تتزعمه إسرائيل والإمارات ومصر واليونان والسعودية يهدف إلى محاربة ثورات الربيع العربي من جهة، ونهب ثروات الشعوب من جهة أخرى والتأسيس لدعائم الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة، ومحور آخر تقوده تركيا وقطر يهدف إلى الحفاظ على الثوابت الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ودعم حقوق الشعوب في المنطقة وحق الدول في ثرواتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

إضعاف فلسطین

من جهته، يقول رئيس قسم الأبحاث في جهاز الاستخبارات "أمان" والمدير العام السابق لوزارة الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل يوسي كوفروسر إن "اتفاق السلام الإسرائيلي-الإماراتي هو اتفاق تاريخي ستكون له تداعيات وتأثير كبير على الأحداث في الشرق الأوسط كله".
ويضيف في سياق مقابلة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن "الاتفاق جعل لإسرائيل موطئ قدم في أماكن عدة، بخاصة في الخليج العربي على مقربة من إيران، وكذلك على مقربة من قطر التي تدعمها تركيا، ما من شأنه أن يعزز من موقف الإمارات ضد قطر لأن إسرائيل قوة لا يستهان بها".
ويقول إن "لدى السعودية أسباب كثيرة قد تدفعها قريباً إلى الانضمام إلى الاتفاق، من ضمنها دعم الرئيس الأمريكي ترمب وضم إسرائيل إلى محورها في مسعى للتوصل إلى حالة استقرار وأمن".
ويرى الباحث الإسرائيلي أن تطبيع السعودية مع إسرائيل سيكون له تأثير كبير على المنطقة، "في هذه الحالة أيضاً سيكون مطلوباً من الفلسطينيين ملاءمة موقفهم مع المتغيرات في المنطقة، بخاصة أن السعودية دولة مركزية وفيها مقدسات الإسلام، وساعتها سيفهم الفلسطينيون أن العالم العربي لا ينتظرهم من أجل حل الصراع العربي-الإسرائيلي".

ظهور دحلان ثانية

لم يكن النشطاء العرب على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافيون في وسائل الإعلام المختلفة وحدهم من سارع إلى إثارة قضية من يعرف بـ"القيادي الفلسطيني" الهارب والمفصول من حركة فتح "محمد دحلان" بشكل مباشر بعد إعلان الاتفاق الإسرائيلي-الإماراتي، إذ سارعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى فتح ملفات دحلان من جديد.
زيارة دحلان الأخيرة إلى تل أبيب برفقة طحنون بن زايد على متن طائرة "الاتحاد الإماراتية" لم تكن الزيارة الأولى، ولم يكن اجتماعاً بقيادات إسرائيلية هو الأول من نوعه، فملف دحلان زاخر بمثل هذه اللقاءات التي جرت سابقاً في غزة وإسرائيل، ولاحقاً في القاهرة وعواصم أخرى حول العالم.
وبعيداً عن تركيا، التي وضعت دحلان على القائمة الرمادية للمطلوبين بعد اتهامه بشكل مباشر بالمشاركة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يولو/تموز عام 2016، تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الرجل قد شارك بشكل فعلي في بلورة اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.
وسارع دحلان عبر ما يسمى بـ"التيار الإصلاحي لحركة فتح" إلى مباركة الاتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب، وبذلك كسب لقب "الفلسطيني الوحيد" الذي أيّد هذا الاتفاق. واعتبرت القيادة الفلسطينية وكذلك الفصائل كلها في فلسطين، اتفاق الإمارات مع إسرائيل طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني ودعت أبو ظبي لمراجعة قرارها.

مؤامرة خلف الكواليس

تحت عنوان "الاتفاق الذي سيُتوّج محمد دحلان"، كتب محلل الشؤون العربية للقناة السابعة الإسرائيلي يوني بن مناحيم يقول: "المصادر تؤكد أن محمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، زار إسرائيل سراً على متن طائرة إماراتية".
ويضيف: "دحلان وطحنون بن زايد التقيا خلال الزيارة رئيس الموساد يوسي كوهن وعدداً من القيادات الأمنية من أجل التباحث بشأن اتفاق التطبيع، بينما التقى طحنون نتنياهو والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفد فريدمان".
ويقول بن مناحيم: "اتفاق التطبيع يدعم تهيئة الظروف كي يكون محمد دحلان وريثاً لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس"، مشيراً إلى أن بنداً من الاتفاق بين إسرائيل والإمارات تمحور حول التوافق على أن دحلان باستطاعته العودة إلى رام الله والتنافس على مقعد الرئاسة لأنه يستطيع أن يقدم الكثير من أجل السلام".
ويرى بن مناحيم أن "لدحلان علاقات وثيقة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكذلك السعودية والإمارات والبحرين، هذه الدول التي تدعمه بكل قوة، وفي حال تلقِّى الدعم من واشنطن وتل أبيب فإنه يزداد قوة، بخاصة فيما يتعلق بالصراع على كرسي رئاسة السلطة الفلسطينية".

الطريق الى رام الله

في السياق ذاته، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية النقاب عن مساعي مصرية-سعودية-إماراتية لدعم محمد دحلان، وكان الاتفاق بين إسرائيل والإمارات أولى هذه الخطوات.
وتشير الصحيفة في تقرير تحت عنوان "المستشار السري لمحمد بن زايد" إلى أن "الخطة الكبيرة لترمب ونتنياهو ومحمد بن زايد تستهدف الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، وتضيف: "محمد بن زايد وولي العهد السعودي وملك البحرين والرئيس المصري بدأوا منذ اللحظة طهو مخطط التغيير في ديوان رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله لأن الرئيس الفلسطيني لم يعد مقرباً من ترمب وكذلك نتنياهو لم يعد يصدق أيّاً من تصريحاته".
وتقول الصحيفة إن "دحلان يبدو مناسباً يفهم المنطقة بشكل جيد ولديه الكثير من الأنصار في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية وقطاع غزة". وتلفت إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لم تطرحا أي وريث لمحمود عباس من الذين حوله في رام الله، لأن الهدف هو أن تسعى هذه القوى لأن يسطع نجم دحلان بدعم عربي وأمريكي وإسرائيلي".
في السياق نفسه، يشير تقرير نشره مركز القدس لشؤون المجتمع والدولة الإسرائيلي إلى أن "محمد دحلان كان ضالعاً في بلورة الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي". ويوضح: "اتفاق التطبيع مع الإمارات يشرع الأبواب أمام عودة دحلان إلى الضفة الغربية وكذلك إلى السباق على كرسي رئاسة السلطة الفلسطينية"، مشيراً إلى أن دحلان نجح مؤخراً في "تشكيل قوى مسلحة في الضفة الغربية وغزة وهو بانتظار ساعة الصفر للعودة".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

فلسطين اسرائيل الامارات دحلان تركيا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء