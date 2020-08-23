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  الأحد 4 محرم 1442

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نقاط حول اكتشاف حقل الغاز التركي

الأحد 4 محرم 1442
 
 
 
 
 
نقاط حول اكتشاف حقل الغاز التركي

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الوقت- أظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، زعيم حزب العدالة والتنمية ، مرة أخرى أن لديه في سلوكه السياسي رؤية خاصة تجاه وسائل الإعلام وأداة جذب الانتباه وتوجيه الرأي العام. ولفت إصرار اردوغان الدائم على وجود نبأ عظيم في جعبته، الانتباه من الداخل والخارج. لكن رويترز وبلومبرغ أظهرتا أيضًا أن لديهما إمكانيات خاصة لاكتشاف طبيعة مثل هذه الأنباء الكبيرة.
 يعد اكتشاف حقل غاز البحر الأسود حدثًا مهمًا، سياسيًا واقتصاديًا ، ومن حيث الوضع الاجتماعي للحزب الحاكم في تركيا، والذي يحتاج إلى بحوث ودراسات. أحد أهم جوانب اكتشاف حقل غاز في البحر الأسود هو أنه في هذا الملف، تواجه تركيا نظامًا قانونيًا بحريًا واضحًا وجليًا جيدًا يسمح بسهولة الوصول إلى الغاز ، لكن الطريق إلى البحر الأبيض لن يكون سلسًا.

من أجل بضع دولارات؟
ويقول خبراء من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية إن قيمة حقل الغاز المكتشف في البحر الأسود تقدر بنحو 60 مليار دولار. وتُعرف روسيا وإيران وقطر بأنها الدول الثلاث التي تمتلك أغنى وأغنى حقول الغاز الطبيعي في العالم ، والآن تحتل تركيا المرتبة 32 في العالم بالغاز المكتشف حديثًا. وفي وقت سابق ، قال بعض الخبراء الأجانب إن تركيا تتوقع وجود 800 مليار متر من الموارد في الحقل ، لكن الآن وبعد أن تقدر كمية الغاز بنحو 320 مليار متر مكعب ، فإن الجهود جارية لاكتشاف حقول أخرى.

علاقة الغاز والاستقلال
 تنفق تركيا كمتوسط 40 مليار دولار سنويًا على النفط والغاز. وترى الحكومة التركية، هذه القضية أنها قضية سياسية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باستقلال تركيا ، وليس قضية اقتصادية ورفاهية. ويعتقد بعض قادة الأحزاب التركية بجدية أن الاعتماد على موارد الطاقة الأجنبية لا يعني شيئًا سوى إنعدام الاستقلال، الأمر الذي اشار اليه أردوغان في خطابه. وقدر الرئيس التركي كمية الغاز المكتشفة في حقل البحر الأسود بـ 320 مليار متر مكعب ، وقال إن تركيا حققت أكبر استكشاف للغاز الطبيعي في تاريخها.
واستشهد اردوغان بالطاقة باعتبارها "عنصرا رئيسيا في التنمية" وشدد على أن التنقيب عن حقل الغاز هذا يحقق الاستقلال الوطني لبلاده ، ونتيجة لذلك يمكن الآن القول إن اكتشاف حقل الغاز في سكاريا بالبحر الأسود هو حدث لتعزيز خطاب القومية والاستقلال التام في تركيا.

آراء المعارضين
أشاد قادة وشخصيات بارزة في معظم أحزاب المعارضة التركية باكتشاف حقل غاز ساكاريا باعتباره انتصارًا مباركًا وحدثًا للأجيال القادمة. في غضون ذلك، انتقد جارو بايلان، عضو البرلمان وأحد القادة الأرمن في حزب الشعب الديمقراطي (أحد الكيانات التابعة لحزب العمال الكردستاني) الحكومة وحده، مدعيا أن: "الغاز لم يجلب الرخاء إلى أذربيجان وإيران وفنزويلا ليجلبه الان الى تركيا".

اكتشاف الغاز وقدرة حزب العدالة والتنمية
أرجأ فريق أردوغان بذكاء استخراج الغاز من حقل نفط البحر الأسود حتى عام 2023. لكن لماذا 3 سنوات أخرى؟ أليست تركيا في حاجة ماسة إلى الغاز الآن؟ أليست الظروف الحالية، تشهد إنفاق جزء كبير من عائدات الحكومة التركية على النفط والغاز؟ الجواب نعم. لا تزال تركيا بحاجة إلى غاز وطني رخيص الثمن ، كما أن استيراد النفط والغاز يكلف حكومة أردوغان غالياً. لكن دعونا لا ننسى أن عام 2023 هو عام مهم لتركيا لهذه الأسباب:

1. يصادف عام 2023 الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا ، ويسعى حزب العدالة والتنمية إلى إظهار نفسه في هذه الذكرى الرمزية باعتباره وريثًا قويًا جعل البلاد تجتاز عقبات خطرة وأوصلها إلى محطة الاستقلال الكامل.
2. عام 2023 هو عام مهم وحاسم لجميع الأحزاب في تركيا ، وستوضح الانتخابات العامة لعام 2023 مهمة العديد من المعادلات السياسية في البلاد.
حددت وثيقة التنمية لعام 2023 ، باعتبارها أهم وثيقة لحزب العدالة والتنمية لأهداف تركيا طويلة الأمد، أهدافًا كبيرة، أحدها وضع تركيا في قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم.
بالنظر إلى الأحداث المهمة في السنوات القليلة الماضية، مثل الانقلاب الفاشل، والتوترات مع الولايات المتحدة، والتكاليف الباهظة للحرب ضد حزب العمال الكردستاني، والحملات المستمرة خارج الحدود وتفشي فيروس كورونا، فإن تحقيق الأهداف الاقتصادية لعام 2023 قد يبدو صعبًا بعض الشيء ، لكن استخراج الغاز من حقل البحر الأسود - وربما تزامنه مع استخراج موارد البحر الأبيض - سيضع حزب العدالة والتنمية من الناحية النفسية في وضع ملائم.

التأكيد على دور صهر أردوغان البارز
بدأ بيرات البيرق العمل كمدير مالي في العديد من الشركات الخاصة والعائلية، ولكن بعد دخوله عالم السياسة أصبح وزيراً مباشرة وأصبح وزيراً للطاقة والموارد الطبيعية في حكومة أحمد داود أوغلو. لكن في عهد النظام الرئاسي ، تولى بيرات أعلى منصب مالي في البلاد، أي وزارة المالية، وترك العمل في قطاع الطاقة.
وخلال مراسيم الإعلان عن اكتشاف حقل غاز البحر الأسود، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الخطوات الأولية لهذا الاستكشاف بدأت من وقت مسؤولية البيرق في وزارة الطاقة، وبالتالي يجب أن يلقي البيرق كلمته قبل كلمة الوزير الحالي فاتح دونمز!
أشارت خطوة زعيم حزب العدالة والتنمية هذه إلى أن الغاز الخامل على ساحل البحر الأسود من المرجح أن يصل إلى صهره بطريقتين. اولا: في ظل الظروف الحالية وبالتزامن مع زيادة انهيار الليرة التركية مقابل ارتفاع الدولار الامريكي، تثار انتقادات واسعة تجاه البيرق، ومن شأن اكتشاف حقل الغاز هذا ان يغير هذه الأجواء الى حد ما. ثانياً ، من المرجح أن الحزب الحاكم قد وضع اعتماده على البيرق بشكل خاص ولدى الحزب أحلام بمستقبل البيرق يجب أن تتحقق من خلال الأخبار السارة.

من البحر الاسود الى البحر المتوسط
يعتبر البحر الأبيض أو البحر الأبيض المتوسط ​​حاليًا ذا أهمية استراتيجية كبيرة لتركيا. وترتبط بشكل وثيق قضايا مثل الاتفاقية البحرية مع ليبيا، والتوترات مع اليونان ، ودعم جمهورية شمال قبرص التركية ، والتوترات مع مصر والنظام الصهيوني ، وحتى جزء من الملف السوري بأهداف تركيا في البحر الأبيض المتوسط ​، وإذا تم العثور على النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط ​، كما يتوقع فريق أردوغان ، سيكون لتركيا رؤية خاصة لموارد الطاقة في البحر في استراتيجيتها طويلة المدى، وبالطبع هذه النظرة لن تكون دون أي مشاكل ودون عقب.

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