وزير الدفاع الايراني يصل موسكو

الوقت- وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي مساء اليوم السبت الى العاصمة الروسية موسكو على راس وفد على راس وفد دفاعي وعسكري تلبية لزيارة نظيره الروسي سيرغي شويغو.

ومن المقرر ان يعقد وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي اجتماعات مهمة مع كبار المسؤولين العسكريين الروس ، بمن فيهم وزير الدفاع.

وكان السفير الايراني في روسيا كاظم جلالي قد اعلن ان التعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وروسيا يكتسب زخما كل يوم ، وهناك فصل جديد من التعاون الفني والعسكري بين إيران وروسيا في الطريق.

وقال ان المشاورات العسكرية مستمرة إلى جانب المشاورات بين إيران وروسيا حول الاتفاق النووي خلال فترة فترة تفشي كورونا.

واضاف السفير الايراني إن روسيا صوتت ضد القرار الأخير الذي اقترحته الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران لانها تعارض الإجراءات غير القانونية والجهود الأمريكية التي لا أساس لها ، بما في ذلك اعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن.

جدير بالذكر أن زيارة وزير الدفاع الايراني سيلتقي نظيره ومسؤولين آخرين كما سيزور المعرض والملتقى العسكري التقني الدولي السادس للجيش الروسي المسمى جيش 2020.