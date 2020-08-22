وزير الدفاع الإيراني يتوجه الى روسيا اليوم لعقد لقاءات مهمة مع كبار المسؤولين العسكريين الروس

الوقت- أعلن السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي ، أن وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي ، يتوجه اليوم السبت إلى موسكو ، مشيرا الى أنه سيعقد اجتماعات مهمة مع كبار المسؤولين العسكريين الروس ، بمن فيهم وزير الدفاع.

واضاف كاظم جلالي ان المشاورات العسكرية مستمرة إلى جانب المشاورات بين إيران وروسيا حول الاتفاق النووي خلال فترة فترة تفشي كورونا.

وقال السفير الايراني إن روسيا صوتت ضد القرار الأخير الذي اقترحته الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران لانها تعارض الإجراءات غير القانونية والجهود الأمريكية التي لا أساس لها ، بما في ذلك اعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن.

وقال جلالي ان التعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وروسيا يكتسب زخما كل يوم ، وهناك فصل جديد من التعاون الفني والعسكري بين إيران وروسيا في طريقه.

جدير بالذكر أن زيارة وزير الدفاع الايراني على راس وفد دفاع وعسكري الى روسيا اليوم تاتي استجابة لدعوة رسمية من نظيره الروسي سيرغي شويغو حيث سيلتقي نظيره ومسؤولين آخرين كما سيزور المعرض والملتقى العسكري التقني الدولي السادس للجيش الروسي المسمى جيش 2020.