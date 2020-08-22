مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران للمرة الأولى الاثنين

الوقت- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا في بيان السبت أن مديرها العام يزور طهران الاثنين لعقد "اجتماعات مع السلطات الإيرانية على مستوى رفيع".

وستكون هذه الزيارة الأولى لرافاييل ماريانو غروسي إلى إيران منذ تسلّمه مهامه في كانون الأول/ديسمبر الماضي وقبل اجتماع تعقده اللجنة المشتركة للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في الأول من أيلول/سبتمبر دعي إلى عقده في أعقاب مبادلات متوترة بين الأوروبيين والأميركيين في الأمم المتحدة.

وخلال المناقشات التي سيجريها في طهران، سيتناول غروسي "إمكانية وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقع يرغبون في زيارتها"، وفق الوكالة.

وقال غروسي "قررت القدوم شخصيا إلى طهران للتشديد على أهمية التعاون والتنفيذ الكامل لجميع الالتزامات في ما يخص الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتجتمع اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي الإيراني، التي يرأسها الاتحاد الأوروبي، مطلع أيلول/سبتمبر بمشاركة ممثلين عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران.

وأعلن عن الاجتماع الجمعة عقب رفض بقية أطراف الاتفاق النووي اقتراحا قدمته الولايات المتحدة الخميس في الأمم المتحدة لتفعيل آلية مثيرة للجدل للمطالبة بفرض عقوبات دولية على إيران في غضون شهر.

وانسحبت واشنطن أحاديا عام 2018 من الاتفاق النووي الدولي، لذلك تشكك بقية أطراف الاتفاق قانونيا في قدرة الولايات المتحدة على مواصلة ادعاء صفة "العضو" في الاتفاق الموقع في فيينا 2015، على غرار ما قاموا به الخميس.

وتصاعدت النبرة في الأمم المتحدة الخميس، لتصل إلى درجة توجيه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اتهاما لفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بأنها "اختارت الاصطفاف وراء ايران.